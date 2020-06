Galeria Kaufhof in Leipzig bleibt – Das sagen die Kunden

Leipzig

Ein Drittel der Galera-Kaufhof Filialen-schließt, 7500 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit. Das Leipziger Haus bleibt aber geöffnet. Die LVZ hat Passanten befragt, wie wichtig ihnen der Erhalt des Geschäfts in der Grimmaischen Straße ist.

Christine Stoklossa: „Es wäre blöd gewesen, wenn es zugemacht hätte.“ Quelle: Dirk Knofe

„Es wäre blöd gewesen, wenn es zu gemacht hätte“, sagt Christine Stoklossa. Zwar wohnt sie inzwischen in der Schweiz, aber oft kommt die gebürtige Leipzigerin zurück in die Heimat, um Freunde und Familie zu besuchen und zum Shoppen in die Innenstadt. „Ich gehe sehr gern zu Galeria Kaufhof“, erklärt sie. Ein Besuch in dem Warenhaus gehöre für sie einfach dazu – und zu Leipzig.

Michael Hübner: „Galeria Kaufhof zieht Menschen an.“ Quelle: Dirk Knofe

So sieht es auch Michael Hübner, der Ehemann von Frau Stocklossa und ebenfalls gebürtiger Leipziger. „Ich habe sehr gehofft, dass es offen bleibt. Wir gehen gerne Shoppen, und hier hat man die komplette Auswahl.“, sagt der 59-Jährige. Ein Kaufhaus sei für eine große Stadt, wie Leipzig wichtig, denn „es zieht Menschen an“.

Heike Fiedler: „Ich denke in erster Linie an die Mitarbeiter, die durch die Schließung ihre Arbeit verloren hätten.“ Quelle: Dirk Knofe

„Es wäre nicht gut gewesen, wenn sie hier geschlossen hätten. Ich denke in erster Linie an die Mitarbeiter, die durch die Schließung ihre Arbeit verloren hätten“, sagt Heike Fiedler. Die 48-Jährige mag Galeria Kaufhof, denn „hier ist alles so schön beieinander“. Dafür fährt die Dessauerin regelmäßig extra nach Leipzig. „Wir haben auch eine Filiale in Dessau, aber hier ist die Auswahl besser“, erklärt sie. So wird sie es auch in Zukunft halten müssen, denn das Kaufhaus in Dessau ist von der Schließung Ende des Jahres betroffen.

Roland Sturm: „Galeria Kaufhof gehört zur Innenstadt.“ Quelle: Dirk Knofe

„ Galeria Kaufhof gehört zur Innenstadt“, findet Roland Sturm. Er bedauere, dass bereits Karstadt in der Petersstraße geschlossen hat. Darum sei es ihm wichtig, dass wenigstens Galeria erhalten bleibt. „Es ist einfach eine zentrale Einkaufsstelle. Hier bekommt man alles“, so Sturm. Der 71-Jährige und seine Frau freuen sich über den Erhalt ihres Stamm-Kaufhauses, in dem sie mindestens einmal pro Woche einkaufen gehen.

Regina Sturm: „Galeria Kaufhof ist eher konservativ, das gefällt uns.“ Quelle: Dirk Knofe

Regina Sturm aus Leipzig stimmt ihrem Ehemann zu und ergänzt: „ Galeria Kaufhof ist eher konservativ, das gefällt uns und man muss auch an die Älteren denken, die nicht so viel online einkaufen“. Wäre nun auch dieses Warenhaus geschlossen worden, wäre im Zentrum nur der Brühl geblieben. „Aber der ist eher was für Jugendliche“, findet die 70-Jährige.

Fabrice S.: „Solche großen Häuser sind gut zum Bummeln, ich gehe aber nicht oft hin.“ Quelle: Dirk Knofe

„Solche großen Häuser sind gut zum Bummeln, ich gehe aber nicht oft hin“, sagt Fabrice S. Der 27-Jährige möchte seinen Nachnamen nicht preisgeben. Der Hallenser war während seines Studiums in Leipzig, aber ein Besuch in Galeria Kaufhof Leipzig habe ihn nie wirklich interessiert. Viel wichtiger sei es ihm, seine vielen Freunde zu treffen, die hier in der Stadt leben, wie er erklärt.

Tamara Sänger: „Dort bekommt man Qualitätsware.“ Quelle: Dirk Knofe

„Schön dass es weiter offen ist, wo doch schon Karstadt geschlossen wurde“, findet Tamara Sänger. Sie hätte außerdem bedauert, wenn so viele Arbeitsplätze in Leipzig verloren gegangen wären. „ Galeria Kaufhof ist ein Traditionshaus, so wie es auch Karstadt war. Dort bekommt man Qualitätsware“, erklärt die 30-Jährige. Wenn sie gezielt etwas brauche, dann sei sie dort an der richtigen Adresse, so die Leipzigerin.

Bernd Schamotzki: „Für die ältere Generation ist das Haus wichtiger als für die Jugend.“ Quelle: Dirk Knofe

Bernd Schamotzki aus Leutzsch begrüßt, dass die Filiale offen bleibt. Wäre sie geschlossen worden, „wäre das ein Verlust für die Kunden und die Mitarbeiter gewesen. Von den Folgen der Coronakrise sind schon genug Leute betroffen“. Schamotzki kommt einmal im Vierteljahr in das Kaufhaus. „Für die ältere Generation ist das Haus wichtiger als für die Jungend“, erklärt der 61-Jährige.

