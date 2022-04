Leipzig

Ohne russisches Gas auskommen – das würde Deutschland hart treffen. Aber die Sachsen ganz besonders. Aus Berechnungen des Vergleichsportals Verivox geht hervor, dass sich die jährliche Gasrechnung im Freistaat schon im vergangenen Jahr bei einem Durchschnittsverbrauch von etwa 27.400 Kilowattstunden auf 3930 Euro belief.

Das ist nicht nur mehr als doppelt so hoch wie in Berlin, sondern auch der bundesweite Spitzenwert. Thüringen (3046 Euro) liegt nur zwei Plätze dahinter. Angesichts eines relativ milden Winters ist das alarmierend. Allerdings wird im Osten generell mehr Gas verbraucht – rund zehn Prozent.

Ost-Haushalte bezahlen mehr für Wärme

Mehr noch: Auch die Preise sind wesentlich höher. Kostet Gas im bundesdeutschen Mittel aktuell 12,98 Cent je Kilowattstunde, sind es in den neuen Bundesländern 13,72 Cent. In Sachsen muss man sogar 14,37 Cent berappen (Thüringen: 13,28 Cent). Unterm Strich bezahlt ein deutscher Haushalt demnach 2791 Euro für Gas, in den neuen Bundesländern sind es durchschnittlich 3232 Euro. Das ist ein Plus von 441 Euro oder 15,8 Prozent. Noch größer war der Sprung beim Heizöl. Dort betrug er sogar 78 Prozent.

Allerdings liege das nicht daran, dass im Osten sorgloser mit Gas umgegangen wird. Vielmehr sei eine Vielzahl von Wohngebäuden schlechter wärmegedämmt. „Je nach Wohnort, Wohnungsgröße und Sanierungsstand des Gebäudes ist die Belastung durch hohe Gaspreise unterschiedlich stark ausgeprägt. In Bundesländern, in denen der Gasbedarf überdurchschnittlich hoch ist, leben vergleichsweise viele Menschen in teil- oder unsanierten Ein- und Zweifamilienhäusern“, sagt Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Die kürzlich verabschiedeten Maßnahmen der Bundesregierung fingen darum die hohen Zusatzkosten in vielen Haushalten nicht auf.

Gaspreise um 120 Prozent gestiegen

Die Gaspreise für Haushaltskunden sind in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich um 120 Prozent gestiegen. Wer also ein Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) beheizt, bezahlt aktuell rund 2596 Euro – im März 2021 waren es noch rund 1179 Euro. Damit haben sich die Gaspreise in nur einem Jahr mehr als verdoppelt. Ausgewertet wurden alle im Jahr 2021 über Verivox abgeschlossenen Gasverträge, bei denen der Verbrauch individuell in den Vergleichsrechner eingegeben wurde.

Für den Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann (Linke) gehen solche Preise mittlerweile weit an der Realität vorbei: „Die Zahlen belegen, dass der Osten von den aktuellen Mondpreisen für Gas besonders betroffen ist. Diese Unterschiede sind inakzeptabel“, sagt er und fordert die Wiedereinführung der staatlichen Preisaufsicht, um Bürgerinnen und Bürger vor Spekulation zu schützen. „Versorger sollten sich die Preise von Behörden genehmigen lassen müssen“, fordert Pellmann. Außerdem führe kein Weg an Steuersenkungen auf breiter Front vorbei. Die Bundesregierung hatte kürzlich die Frühwarnstufe des „Notfallplans Gas“ ausgerufen.

Verbraucherzentrale rät wieder zum Vergleich

„Auswirkungen hätte ein Stopp der Gaslieferungen auf jeden Fall“, sagt Leipzigs Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl mit Blick auf den russischen Überfall in der Ukraine. Welchen Ausmaßes mag er aber nicht vorher sagen. Das neue Kraftwerk in der Messestadt könne immerhin sowohl mit Gas als auch mit Öl betrieben werden. Mitgas-Sprecherin Cornelia Sommerfeld verweist darauf, dass es generell zu den Einkaufsmengen, die über Vorlieferanten oder Börse bezogen würden, keine Herkunftsnachweise gäbe. Es sei davon auszugehen, dass die eingekauften Mengen auch russischen Ursprungs sind. Sommerfeld: „Bei einem Lieferstopp Russlands ist jedoch mit einer weiteren Erhöhung der ohnehin schon stark gestiegenen Großhandelsmarktpreise für Erdgas zu rechnen.“

Die sächsische Verbraucherzentrale (VZS) mahnt Verbraucherinnen und Verbrauchern, beispielsweise Wassertemperatur , -menge und Dauer beim Duschen gering zu halten. Heizkörper sollten freigehalten, per Thermostat geregelt und regelmäßig entlüftet werden. Auch eine Zeitsteuerung könne helfen, Energiekosten zu sparen. Fenster und Türen hingegen müssten dichtgehalten werden. VZS-Energiereferent Lorenz Bücklein rät darüber hinaus wieder zum Vergleich. „Der Markt hat sich mittlerweile ein wenig entspannt. Es werden auch Sondertarife angeboten.“ Das Niveau des Vorjahres werde man aber „nie und nimmer wieder erreichen“. Wichtig sei in jedem Fall neben dem Preis auch die Konditionen zu beachten, die Laufzeit und die Kündigungsfrist beispielsweise, so Bücklein.

Umfrage: Jeder Zehnte spart Energie

Deutschland importiert einen Teil seines Gases aus Russland. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lag er zuletzt bei rund 40 Prozent. Laut einer Umfrage des Internetportals Yougov spart seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine jeder Zehnte in Deutschland Energie.

Von Roland Herold