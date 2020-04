Gaspreis unter Corona-Druck: Wann wird’s für Kunden billiger?

Leipzig

Der Leipziger Energiekonzern VNG AG bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. „Der Absatz von Erdgas geht zurück“, sagte am Donnerstag bei der telefonischen Bilanzvorlage für 2019 der aus seiner Hamburger Heimat zugeschaltete Vorstandschef Ulf Heitmüller. Er begründete das mit den Produktionsstilllegungen vieler Unternehmen. „Das ist aber noch nicht dramatisch“, sagte er. „Der Energiebedarf geht zurück, es ist aber nicht absehbar, wie sich das in der Bilanz auswirken wird“, ergänzte Finanzvorstand Bodo Rodestock. „Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet“, beruhigte Technikvorstand Hans-Joachim Polk. Das gelte auch für den Strom, ergänzte Heitmüller. Es zeige sich, dass die Energiebranche überaus stabil sei.

Regelmäßiges Training

Die VNG ist als Betreiber kritischer Infrastrukturen – die Tochter Ontras unterhält ein 7500 Kilometer langes Gasnetz – sowieso dazu verpflichtet ist, sich auf alle möglichen Notfälle, auch Pandemien, vorzubereiten. „Das wird regelmäßig trainiert“, berichtete der Konzernchef. Dabei gehe es wesentlich darum, wie die Lieferung mit Erdgas auch dann garantiert werden kann, wenn große Teile der Belegschaft krankheitsbedingt ausfallen sollten. In der jetzigen Krise arbeiteten etwa alle Händler, die Erdgas ein- und verkaufen, von Zuhause aus. „Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Versorgungssicherheit“, meinte Heitmüller. Überhaupt übten 80 Prozent der Beschäftigten ihre Tätigkeit derzeit im Home-Office aus.

Bei den Gaspreisen sei, bedingt durch das Virus, aber auch durch den milden Winter, eine „deutliche Preisreduktion“ festzustellen, sagte der Vorstandsvorsitzende. Beim Verbraucher dürfte das nach Einschätzung von Branchenexperten erst später ankommen. VNG ist Großhändler, beliefert unter anderem Stadtwerke, hat aber keinen Einfluss auf deren Preisgestaltung. Zum Jahresbeginn hatten viele Energieversorger die Tarife angehoben, deutschlandweit im Schnitt um acht Prozent.

Auswirkungen auf Weltwirtschaft

Heitmüller sagte, die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate hätten Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. „Deswegen werden wir davon ausgehen müssen, dass auch wir nicht vorhersehbare und möglicherweise erschwerte Bedingungen in vielerlei Hinsicht vorfinden werden.“ Positiv sei, dass die VNG „auf einem sehr stabilen Fundament steht und gut gerüstet ist“. Insgesamt seien verlässliche Aussagen über die Erwartungen für dieses Jahr nicht möglich. Das betreffe auch die Frage, ob alle vorgesehenen Investitionen wie geplant durchgeführt werden könnten.

Ohne die „einzigartige Krise“ wäre es ein guter Tag gewesen, kommentierte Heitmüller die Bilanzpräsentation. Der Umsatz erhöhte sich um 0,5 Milliarden Euro auf 10,5 Milliarden Euro. Damit sind die Leipziger bei dieser Kennziffer das größte ostdeutsche Unternehmen. Der Gewinn reduzierte sich zwar von 142 Millionen Euro auf 117 Millionen Euro. Doch das lag nach Auskunft von Rodestock maßgeblich daran, dass VNG sich 2018 aus dem Geschäft mit dem Erforschen und Erschließen von Gas- und Ölvorkommen in der Nordsee verabschiedet hatte. Diese Veräußerung hatte einen hohen Einmaleffekt. Aus dem Überschuss erhalten die Aktionäre eine auf 20 Millionen Euro halbierte Dividende. Mehrheitsanteilseigner mit einer Beteiligung von 74,21 Prozent ist der Karlsruher Energieriese EnBW. 21,58 Prozent hält eine Beteiligungsgesellschaft für acht kommunale Unternehmen aus Leipzig, Chemnitz, Dresden, Annaberg-Buchholz, Hoyerswerda, Lutherstadt Wittenberg, Neubrandenburg und Rostock. Der Rest liegt in den Händen von kommunalen Firmen in Baden-Württemberg.

Investitionen in Biogas

Bei den Investitionen hat das Unternehmen mit seinen 1155 Beschäftigten (plus 54) um 16,5 Prozent auf 345 Millionen Euro zugelegt. Ein Schwerpunkt war der Ausbau beim Biogas. Hie erhöhte sich der Bestand der Anlagen von acht auf 26, eine weitere wird demnächst fertiggestellt. Mit einer Gesamtleistung von 95 Megawatt sind die Messestädter damit in der Bundesrepublik auf Rang drei. „Damit könnten wir theoretisch 45 000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom und 20 000 Haushalte mit Gas versorgen“, rechnete Polk vor. Die Aktivitäten beim Biogas soll weiter gestärkt werden und sind seit Jahresbeginn ein eigenständiger Geschäftsbereich. „ Biogas ist ein wertvoller Energieträger, der heute schon sicher und zuverlässig erneuerbaren Strom produziert oder als Biomethan ins Gasnetz eingespeist wird.“

Erfreulich war nach Heitmüllers Einschätzung der Blick auf die energiepolitische Entwicklung des vergangenen Jahres, in dem die Bedeutung von Gas durch die Bundesregierung weiter gestärkt worden sei. Nun gilt es zu schauen, wie stark die Folgen der Corona-Krise für die Branche ausfallen würden. „Angesichts der weltweiten dramatischen Entwicklung ist nicht auszuschließen, dass sich auch für VNG punktuell negative wirtschaftliche Effekte ergeben können.“

Von Ulrich Milde