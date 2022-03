Leipzig

Mit mehr als 6500 Beschäftigten ist die AOK Plus einer der größten Arbeitgeber in Sachsen und Thüringen. „Egal, ob es um Pflege, Ernährung, Fitness oder die Familie geht, die Gesundheitskasse bietet ihren über 3,4 Millionen Versicherten individuelle Beratung und Unterstützung“, sagt Jeannette Hein vom Geschäftsbereich Personalmanagement.

In welchen Bereichen kann man bei der AOK Plus arbeiten?

„Es gibt über 100 berufliche Spezialisierungen“, sagt Jeannette Hein. „Die Mehrheit unserer Beschäftigten hat eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte oder Kaufleute im Gesundheitswesen. Sie arbeiten sowohl in der Kundenberatung in den Filialen als auch im Außendienst mit Versicherten, bei der Geschäftskundenbetreuung oder in der Sachbearbeitung diverser Themen – aber auch in unserem modernen Callcenter oder gemeinsam mit Leistungserbringern wie Ärzten, Krankenhäusern, Therapeuten.“ Laut Hein helfen sie in der Planung und Sicherung der medizinischen Versorgung. „Wir beschäftigen auch Mediziner, Apotheker, Finanzexperten, Arbeitswissenschaftler, Marketingspezialisten.“

Was verdient man bei der AOK Plus?

Bezahlt wird nach dem Vergütungssystem der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). Für Angestellte im Öffentlichen Dienst gilt der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT/AOK-Neu). So kommt beispielsweise ein Sachbearbeiter Kundenservice mit der Vergütungsgruppe 7 BAT/AOK-Neu auf ein durchschnittliches Monatsgehalt von 3295 Euro brutto. Spezialisten (9 bis 12 BAT/AOK-Neu) verdienen 3784 bis 4724 Euro. Jede der 16 Vergütungsgruppen ist in sieben Erfahrungsstufen unterteilt. Die Einstufung in diese richtet sich nach dem Anforderungsprofil der Stelle und der vorhandenen Berufserfahrung.

Verdient man bei einer AOK in anderen Bundesländern mehr?

Es gelten gleiche Tarifbestimmungen für alle AOKs. Eine Unterscheidung nach Ost und West gibt es nicht. Weder bei der Bezahlung noch bei der Arbeitszeit gibt es Unterschiede. Die Wochenarbeitszeit beträgt 38,5 Stunden, wobei Gleitzeit möglich ist. Die Eingruppierung bestimmter Tätigkeiten in Vergütungsgruppen bei der AOK Plus kann sich jedoch von der Eingruppierung bei einer anderen AOK in Einzelfällen unterscheiden.

In welcher Höhe wird Weihnachts- und Urlaubsgeld gezahlt?

Die AOK Plus zahlt Weihnachtsgeld in Form eines 13. Monatsgehalts (100 Prozent). Ausgezahlt wird es im November. Urlaubsgeld wird ebenfalls gezahlt. Es beträgt zwischen 320 bis 460 Euro.

In welchen Berufen bildet die AOK Plus aus?

Ausgebildet wird bei der AOK Plus zum Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) mit Schwerpunkt Sozialversicherung. Einsatzgebiete sind in der persönlichen Kundenberatung in der Filiale, im Vertriebsaußendienst, am Telefon und in der Sachbearbeitung verschiedener Fachbereiche. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. Laut Expertin Hein sind die Übernahmechancen nach bestandener Ausbildung sehr gut.

Wie werden Lehrlinge vergütet?

Azubis erhalten eine Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr von 1092 Euro. Im zweiten Lehrjahr sind es 1182 Euro, im dritten 1281 Euro. Dazu kommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr. Jeder Azubi erhält zu Ausbildungsbeginn ein iPad – die Lerninhalte des Sozialgesetzbuchs gibt es digital statt auf Papier. Er kann am Ende des zweiten Ausbildungsjahres am Erasmus-Programm teilnehmen. Für jeden Lehrling wird ab dem 17. Lebensjahr eine betriebliche Altersversorgung abgeschlossen.

Wie viele Azubis werden 2022 eingestellt?

In diesem Jahr werden 56 Azubis eingestellt.

Haben auch Quereinsteiger eine Chance?

Ja. Die AOK Plus bietet nach eigenen Angaben Einstiegsmöglichkeiten für Berufserfahrene sowie Hochschulabsolventen. Durch die Vielfalt an Themen und Aufgabenfeldern ist ein Start als Quereinsteiger in der Kundenberatung genauso möglich wie in anderen Bereichen des Unternehmens. Voraussetzung sind stellenabhängig eine abgeschlossene (Hochschul-)Ausbildung oder Berufserfahrungen im Gesundheitswesen, im Service, der Kundenbetreuung oder in der Informationstechnologie.

Welche Leistungen bietet die AOK Plus noch?

Es gibt flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit- und Teilzeitlösungen. Standortabhängig stehen Eltern-Kind-Zimmer zur Verfügung. Es gibt einen Sozialzuschlag für Verheiratete sowie einen kinderbezogenen Sozialzuschlag. Allen Beschäftigten wird eine moderne Arbeitsplatzausstattung zur Verfügung gestellt, die ergonomische Büromöbel genauso einschließt wie eine adäquate technische Ausstattung. Außerdem wird eine Betriebsrente gezahlt.

Wie sehen Beschäftigte ihren Arbeitgeber?

Auf Bewertungsportalen im Netz schneiden die elf bundesweit verteilten AOK generell gut ab. Auf Kununu beispielsweise bewerten Mitarbeiter und Bewerber diesen Arbeitgeber mit durchschnittlich 3,9 Punkten. Die AOK Plus erhält sogar 4,5 Punkte. Beide Werte sind höher als der Durchschnitt der Branche Versicherung (3,5 Punkte). Geschätzt werden die Homeoffice-Angebote und die Weiterbildungsmöglichkeiten. Vereinzelte Kritik kommt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht übernommen wurden.

Wie nehmen Versicherte die AOK Plus wahr?

Bei einer Kundenbefragung zum Thema Kundenorientierung von gesetzlichen Krankenversicherten im Jahr 2021 erhielt die AOK Plus das Ergebnis „sehr gut“. Service Value – eine Analyse- und Beratungsgesellschaft – befragte dazu insgesamt 3866 Kunden.

Von Andreas Dunte