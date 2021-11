Leipzig

Der Siemens-Konzern hat in den letzten Jahren einen radikalen Wandel hingelegt. Produzierten die Münchner einst fast alles – vom Kühlschrank bis zur Großturbine – , konzentriert sich der Konzern heute auf wenige Bereiche. Auch in Sachsen trennte man sich vor Unternehmensbereichen. Dennoch sind Arbeitsplätze bei Siemens begehrt. Das Unternehmen zahlt gut und bietet seinen Beschäftigten zahlreiche Vergünstigungen.

In Sachsen ist Siemens an drei Standorten – in Leipzig, Dresden und Chemnitz – mit insgesamt 3000 Beschäftigten vertreten.

In Leipzig sind es 930, davon 490 in der Siemens-Niederlassung und 440 im Schaltanlagenbau im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg. An beiden Standorten bilde das Unternehmen 70 Lehrlinge aus, wie Niederlassungsleiter Karsten Petrusch sagt.

Verdienst richtet sich nach der Eingruppierung

Siemens entlohnt seine Belegschaft nach dem mit der IG Metall verhandelten Tarifvertrag. Rund zehn Prozent der Beschäftigten werden übertariflich bezahlt. In der Niederlassung sind Bruttomonatsgehälter in den drei oberen Entgeltgruppen (EG) zwischen rund 4000 bis 6300 Euro (ohne Zulagen) möglich. Im Werk in Böhlitz-Ehrenberg sind es zwischen 4600 bis 5600 Euro.

Der Verdienst richtet sich nach der Eingruppierung und nicht nach der jeweiligen Ausbildung. Ein Elektroniker ohne Personalverantwortung in der EG5 kommt demnach auf knapp 2900 Euro – mit Leistungszulage sind es knapp 3200 Euro. Ein Ingenieur in der EG10 verdient rund 4600 Euro, und zwar ohne Leistungszulage. Mit dieser Zulage kommt er auf bis zu 5000 Euro.

440 Mitarbeiter sind im Schaltanlagenbau im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg beschäftigt. Quelle: Andre Kempner

Siemens zahlt zudem Urlaubsgeld. Es liegt bei 50 Prozent des Durchschnittseinkommens. Nach Angaben des Unternehmens macht das bei 30 Tagen Urlaub rund 70 Prozent eines Monatsgehalts aus. Zudem gibt es ein 13. Monatsgehalt (Weihnachtsgeld), das bis zu 55 Prozent eines Monatsverdienstes betragen kann.

Für bestimmte Fachkräfte bei Siemens hat das Karriereportal Kununu auf der Basis von 3600 Angaben Gehaltsspannen ermittelt. Projektmanager kommen demnach auf 79.500 Euro Jahresgehalt, Software-Entwickler auf 67.800 Euro, Elektroingenieure auf 65.100 und Elektriker auf 42.800 Euro. Die Gehaltszufriedenheit liegt bei 4 von 5 Punkten und damit 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt.

Im Unterschied zu Siemens-Beschäftigen an westdeutschen Standorten wird in Sachsen noch immer länger gearbeitet. In den alten Bundesländern beträgt die Wochenarbeitszeit 35 Stunden, in den neuen immer noch 38 Stunden.

Unternehmen strebt höheren Frauenanteil an

Azubis verdienen 1007 Euro im ersten Ausbildungsjahr und 1179 Euro im vierten. Studenten erhalten im dualen Studiengang im ersten Jahr 1157 Euro und im vierten Jahr 1408 Euro.

Betrieblichen Altersversorgung: Das Unternehmen hat nach Tarifverhandlungen in diesem September die Beiträge um 25 Prozent erhöht. Abhängig von der Entgeltgruppe bewegt sich der jährliche BASV-Beitrag (Beitragsorientierte Siemens Altersversorgung) zwischen 850 und 2000 Euro.

38 Stunden beträgt die Wochenarbeitszeit in den Ost-Standorten, im Westen sind es 35 Stunden. Quelle: Andre Kempner

Siemens arbeitet nach Angaben von Niederlassungsleiter Petrusch intensiv daran, den Frauenanteil (aktuell bei knapp 19 Prozent) zu erhöhen. Einen betriebseigenen Kindergarten gibt es zwar nicht, aber das Unternehmen zahlt einen Kinderbetreuungszuschuss von bis zu 1200 Euro im Jahr und hilft bei der Vermittlung von Plätzen in Leipziger Einrichtungen.

Siemens sucht intensiv nach neuen Mitarbeitern

Je nach Betriebszugehörigkeit erhalten Jubilare Siemens-Aktien. Für Anlässe wie Heirat oder Geburt eines Kindes stellt das Unternehmen Mitarbeiter bis zu sieben Tage im Jahr frei. Wichtig ist Petrusch die ständige Weiterbildung von Beschäftigten. So gibt es betriebliche Lernangebote, aber auch finanzielle Unterstützung für Beschäftigte, die sich intern weiterbilden möchten.

Wo möglich gehe man auf Beschäftigte ein, ihre Arbeitszeit möglichst flexibel zu gestalten. Außerdem gebe es offizielle Sabbatical-Angebote: Mitarbeiter können für mehrere Monate dem Arbeitsplatz fernbleiben und haben ein Rückkehrrecht.

Wie andere Unternehmen auch, sucht Siemens intensiv nach Fachkräften und Azubis. Ausgebildet wird in Leipzig in den Berufen Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Informationstechnologie (jeweils 3,5 Jahre Ausbildungszeit), Industrieelektroniker (2 Jahre) und Bachelor of Engineering in Elektro- und Informationstechnik (vier Jahre inklusive IHK-Abschluss).

Von Andreas Dunte