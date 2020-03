Die Commerzbank in Leipzig reagiert auf die Corona-Pandemie. Privatkunden, die zum Beispiel von Kurzarbeit und damit verbundenen Gehaltseinbußen betroffen sind, soll bei Ratenkrediten mit einer dreimonatigen Zahlungspause geholfen werden. Unternehmen werden zu den neu aufgesetzten und ausgeweiteten KfW-Kreditprogrammen des Bundes beraten.

Corona-Krise - Geldeinbußen durch Kurzarbeit – Commerzbank bietet bei Ratenkrediten Zahlpause an