Geschlossene Gaststätten, keine Veranstaltungen – die Corona-Maßnahmen haben den Brauereien in Sachsen schwer geschadet. In den Monaten April, Mai und Juni brach der Absatz um 250 000 Hektoliter ein. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um minus 10,5 Prozent. Kleinere Brauereien haben sogar Einbrüche von einem Drittel und mehr zu verzeichnen, wie der Brauerbund Sachsen auf Nachfrage der LVZ mitteilt. Bereits im März ausgeliefertes Bier mussten sie wieder zurücknehmen, was das Minus noch vergrößerte.

Einen solchen Absatzrückgang habe die sächsische Brauwirtschaft seit der Wende nicht zu verzeichnen, sagte die Geschäftsführerin des Brauerbundes, Barbara Sarx-Lohse. „Kleinere Brauereien mit weniger als 30 Mitarbeitern waren besonders betroffen, da sie in der Regel eine höhere Fassbierquote als große Brauereien haben. 54 der 77 Brauereien in Sachsen sind Gasthausbrauereien.“

Bierabsatz kommt nur sehr schleppend vorn

Auch der Absatz in EU-Länder habe sich verringert. Im April lagen die Ausfuhren zehn Prozent unter denen des Vorjahresmonats. „Seit Mai hat sich der Export aus Sachsen wieder erholt“, so Geschäftsführerin Sarx-Lohse. Auch nach der Wiedereröffnung von Restaurants, Gaststätten und Hotels komme der Bierabsatz nur sehr schleppend in Gang.

Auch deutschlandweit haben die Brauereien im ersten Halbjahr 2020 wegen der Corona-Krise noch einmal deutlich weniger Bier verkauft als in den Jahren zuvor. Mit 43 Millionen Hektolitern wurde das niedrigste Ergebnis seit Einführung der aktuellen Statistikmethode im Jahr 1993 erzielt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Gesamtbierabsatz (ohne alkoholfreies Bier) lag demnach 6,6 Prozent (gut drei Millionen Hektoliter) unter dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Dabei hat es Länder wie Schleswig-Holstein (im Mai minus 44,6 Prozent), Hessen (-29,4) und Berlin/ Brandenburg (-16) besonders getroffen,

Export stärker eingebrochen als Inlandsabsatz

Der Export ging dabei stärker zurück als der Inlandsabsatz. „Dabei täuschen die Vergleichszahlen über das eigentliche Ausmaß der Entwicklung hinweg. Ein Blick auf das klimatisch günstigere Jahr 2018 zeigt, dass der Negativtrend noch deutlicher ausfällt“, sagt die sächsische Bierexpertin. So wurden demnach im ersten Halbjahr in Deutschland 2018 noch rund fünf Millionen Hektoliter beziehungsweise rund zehn Prozent mehr Bier abgesetzt als im Corona-Jahr 2020.

„Auch wenn der Bierabsatz im deutschen Handel gegenüber der Vorjahr gestiegen ist, kann er die dramatischen Verluste beim Fassbier-Absatz nicht ausgleichen.“ Viele Betriebe, deren Biere überwiegend für Gastronomie und Veranstaltungen bestimmt sind, mussten in den letzten Monaten Umsatzrückgänge von bis zu 90 Prozent verkraften und leiden auch heute noch unter den amtlichen Einschränkungen.

„Es zeichnet sich schwierige Sommer- und Herbstzeit ab“

Mit Blick auf das zweite Halbjahr geht der Brauerbund bestenfalls von einer leichten Erholung auf niedrigem Niveau aus. Zum Verlauf im Juli liegen aktuell noch keine belastbaren Daten vor. Es zeichnet sich aber insbesondere aufgrund der Veranstaltungsverbote, ausbleibender Touristen und einer anhaltenden Konsumzurückhaltung der Verbraucher eine insgesamt schwierige Sommer- und Herbstzeit ab.

Sobald im Spätsommer und Herbst für Gastronomen und Gäste die Möglichkeit entfällt, Außenbereiche zu nutzen, drohen die Gastronomieumsätze erneut einzubrechen. „Zudem muss sich die Branche auf einen erneuten, stärkeren Anstieg der Infektionszahlen vorbereiten“, meint Sarx-Lohse. Und darauf würden die Behörden lokal, regional oder bundesweit mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Die Aussichten für die Branche blieben auch deshalb trübe, weil der Gastronomie-Branche eine Pleitewelle droht. Sarx-Lohse verweist auf Befürchtungen des Branchenverbandes Dehoga. Dieser geht davon aus, dass mindestens ein Drittel der Betriebe die Krise nicht überstehen wird. „Dies wird einen direkten Effekt auf die Brauereien haben.“

Von Andreas Dunte