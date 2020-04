Grüne setzen durch: OBM soll Beteiligung Leipzigs beim Flughafen-Ausbau einfordern

Leipzig

Vertreter verschiedener Bürgerinitiativen stehen vor der Kongreßhalle. Sie demonstrieren für ein Nachtflugverbot und für eine klare Beteiligung der Stadt bei den Ausbauplänen des DHL-Hubs. Drinnen beschließt der Stadtrat später, dass sich Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) erkundigen soll, in welcher Form und in welchem Umfang mit einer Beteiligung Leipzigs am Planungsprozess der Flughafenerweiterung Leipzig/Halle zu rechnen sei. Hintergrund: Der bisherige Planfeststellungsbeschluss stammt aus dem Jahr 2004. Die Grünen bezeichnen es als fehlerhaft. „Pro Nacht gibt es bis zu 150 Starts und Landungen von Frachtmaschinen“, so Stadtrat Bert Sanders (Wählervereinigung Leipzig). Der Großteil von der Südbahn, was auch bereits von Gerichten moniert wurde. Es sei daher nicht unerheblich, ob der geplante Ausbau – allein für DHL seien an der Südbahn erhebliche Erweiterungen geplant – auf den Beschluss aufsatteln kann oder ein neues Planfeststellungsverfahren her muss. Sollte letzteres nicht geplant sein, muss die Verwaltungsspitze diese Entscheidung der Behörde von einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht überprüfen lassen. „Die Stadt hat allen Grund die Entwicklungen am Flughafen mit Argusaugen zu verfolgen“, so Sanders, der der Grünen-Fraktion angehört.

Lärmaktionsplan beschlossen

Weil Fluglärm im neuen Lärmaktionsplan kaum eine Rolle spielt und sich die wenigen Ausführungen „wie eine Kapitulationserklärung gegenüber Flughafen, DHL und der Landesregierung in Dresden“ lesen würden, wollten die Grünen die Debatte darüber verschieben. Dafür gab es aber keine Mehrheit im Stadtrat. Ziel der aktualisierten Planung, die mit 66 Ja-Stimmen bei nur einer Enthaltung beschlossen wurde, ist es, die Lärmemissionen in der Stadt zu vermindern und zu vermeiden – insbesondere dort, wo die Geräuschbelastung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. 76 Einzelmaßnahmen sind aufgelistet, darunter eine Vielzahl für den Kfz-Verkehr (die LVZ berichtete). Die Grünen setzten dennoch durch, dass bei der nächsten Aktualisierung Fluglärm näher betrachtet wird. So sollen verschiedene Punkte näher beleuchtet werden – zum Beispiel die Gleichverteilung der nächtlichen Starts und Landungen auf beide Start- und Landebahnen, die Einführung von Lärmpausen oder die Abschaffung der kurzen Südabkurvung. Die neue Runde für einen aktualisierten Lärmschutzplan soll bereits im dritten Quartal 2020 starten, hieß es.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Neuer Aktionsplan: Das sind Leipzigs lauteste Straßen

Weitere LVZ+ Artikel

Wut und Widersprüche beim Flughafen-Forum

Rund 1000 Flüge pro Woche – Frachtumschlag in Leipzig/Halle boomt trotz Corona

Fluglärm im Leipziger Norden: Politiker uneins über Wegfall der kurzen Südabkurvung

Von Mathias Orbeck