Halberg-Guss-Nachfolger: Insolvenzverwalter sieht gute Chancen für Rettung

Leipzig

Beim insolventen Halberg-Guss-Nachfolger Gußwerke Leipzig steigt die Zuversicht. Der erst am Montag ernannte Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch zeigte sich am Mittwoch optimistisch, dass die Sanierung des Betriebs gelingen wird. „Wenn alle Beteiligte konstruktiv mitarbeiten, bin ich zuversichtlich, dass uns eine Sanierung gelingen wird“, sagte er in einer ersten Einschätzung. „Das vorläufige Insolvenzverfahren ist eine Chance, Ruhe in den Geschäftsbetrieb zu bringen und Sanierungsmaßnahmen gezielt angehen zu können.“

Bauch hatte die 545 Mitarbeiter im Betrieb am Mittwoch pünktlich zum Schichtwechsel um 13 Uhr zur Betriebsversammlung zusammengerufen, um sie über die Situation zu informieren. „Ich bin bei meinem Besuch des Unternehmens auf hochmotivierte Mitarbeiter und eine anpackende Geschäftsleitung gestoßen“, lobte Bauch anschließend. „Gemeinsam mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss haben wir uns das Ziel gesetzt, das Unternehmen fortzuführen und zu erhalten. Dafür werden wir in den kommenden Wochen hart arbeiten.“

Insolvenz lässt Mitarbeiter jubeln

Bauch war am Montag vom Amtsgericht Leipzig zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Betriebes ernannt worden. Statt geschockt reagierten die 545 Mitarbeiter bereits da mit Jubel. Denn das Verfahren wurde in Leipzig eröffnet und läuft losgelöst von der Konzernschwester, die das Verfahren eigentlich nach Saarbrücken holen wollte. Das, so fürchteten viele der Mitarbeiter, hätte das Aus für den Standort bedeutet. Umso größer war die Erleichterung, als das Amtsgericht Leipzig das Verfahren nach Leipzig holte.

Die Produktion war bereits unmittelbar nach der Bestellung Bauchs wieder hochgefahren worden. Sie war am Freitagnachmittag gestoppt worden, weil Deutz und General Motor die Kredite für den Kauf des Werk vor einem Jahr zurückforderten. Die Maschinen in Leipzig dienten als Sicherheit für diese Kredite – und durften deshalb nicht mehr laufen. Inzwischen laufe die Produktion aber wieder normal, hieß es. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Zu den Abnehmern der Motorblöcke aus Leipzig gehören vor allem der Kölner Motorenbauer Deutz, VW, die Lkw-Hersteller Scania und Iveco und der britische Motorenbauer Perkins.

Schwesterbetrieb in Saarbrücken reißt Leipzig mit in die Pleite

Grund für die Insolvenz war die Pleite des Schwesterbetriebs Gußwerke Saarbrücken vor fünf Wochen. Beide Unternehmen waren im Dezember 2018 aus Halberg Guss entstanden. Sie haben zwar denselben Eigner, sind aber nun unabhängig voneinander. „Leider ist es nicht gelungen, die Gußwerke Leipzig aus den Turbulenzen der Insolvenz im Saarland herauszuhalten“, sagte Bauch. „Geschäftspartner waren angesichts der Vorgänge in Saarbrücken verunsichert, Lieferanten stellten auf Vorkasse um.“ Zusätzlich zu einer ohnehin schwachen Nachfrage am Markt habe dies letztendlich dazu geführt, dass den Gußwerken Leipzig das Geld ausging.

Die Insolvenz sorgt nun gleich doppelt für Entspannung: Die Gläubiger und auch der ebenfalls insolvente Schwesterbetrieb in Saarbrücken haben keinen Zugriff mehr auf das Betriebsvermögen in Leipzig – und die Mitarbeiter erhalten statt Lohn nun drei Monate lang Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur. „Der Zeitraum bis Jahresende ist erst einmal komplett sicher“, sagte der Sprecher des Insolvenzverwalters. Die Zeit wolle Bauch nun nutzen, um einen Plan für die Zeit danach zu erarbeiten. „Wir müssen jetzt schauen, welche Optionen es gibt, den Betrieb auch über den Jahreswechsel hinaus fortzuführen.“

Betriebsrat und IG Metall sehen Insolvenz als Chance

Das Unternehmen war erst im vergangenen Jahr knapp der Schließung entgangen. Branchenschreck Prevent zog sich nach wochenlangem Streik der Belegschaft als Gesellschafter zurück und verkaufte die beiden Halberg-Guss-Werke in Leipzig und Saarbrücken an die neu gegründete Avir-Guss-Holding. Belegschaft und IG Metall hatten das damals unterstützt und den Käufer als Retter begrüßt.

Jetzt sicherten sie auch dem Insolvenzverwalter ihre Unterstützung zu. Man wolle mit ihm eng zusammenarbeiten, „um die Zukunft des Standorts zu sichern“, sagte Betriebsratschef Thomas Jürs. Die Insolvenz biete nun die beste Chance, den Standort zu erhalten, sagte Leipzigs IG-Metall-Chef Bernd Kruppa. „Jetzt geht es um unsere Eigenständigkeit und die Sicherung zukünftiger Auftragsvolumina zur Fortführung des Leipziger Werkes.“

Zweite Insolvenz innerhalb von zehn Jahren

Für die Mitarbeiter ist es nicht die erste Insolvenz: Bereits 2009 war Halberg Guss in die Insolvenz gerutscht – inklusive des 1993 übernommenen Standorts des ehemaligen VEB Metallguß (Megu). 2011 startet die Firma dann unter dem Namen Neue Halberg Guss neu durch.

Am Firmengebäude in Leipziger wurde der Name aber nie geändert: Dort stand bis zuletzt nur „ Halberg Guss“ – ohne den Zusatz „Neue“. Erst Ende 2018 montierten die Mitarbeiter die alten Schriftzüge ab. Denn seit Dezember heißen die beiden jetzt voneinander unabhängigen Standorte Gußwerke Leipzig und Gußwerke Saarbrücken, geschrieben nach alter Rechtschreibung mit „ß“.

Insolvenzverwalter Bauch, der auch Vorsitzender des Fachausschusses Insolvenzrecht der Rechtsanwaltskammer des Landes Sachsen-Anhalt. ist, hat in den vergangene Jahren bereits mehrere Unternehmen in Mitteldeutschland erfolgreich saniert. 1999 führte er die das Zahnradwerk Leipzig (ZWL) aus der Pleite. Das Unternehmen aus Liebertwolkwitz, das vor allem Getriebeteile an VW liefert, ist seither als Neue ZWL auf Erfolgskurs und baute inzwischen sogar Werke in der Slowakei und China.

Von Frank Johannsen