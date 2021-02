Leipzig

417 junge Handwerkerinnen und Handwerker haben in der Region ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Handwerkskammer zu Leipzig schickt ihnen ab Donnerstag Päckchen mit Gesellenbrief, Abschlusszeugnis und Zutaten für eine kleine Feier Zuhause – inklusive Sekt und Konfettikanone. Die große Freisprechungsfeier muss pandemiebedingt ausfallen. Vier Junggesellinnen und Junggesellen brachte Claus Gröhn ihre Gesellenbriefe am Dienstag aber persönlich vorbei. „Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs, der von den Betrieben dringend gebraucht wird“, sagte der HWK-Präsident, „alle jungen Fachkräfte, die es wollten, haben einen Arbeitsvertrag erhalten.“

Vier Gesellenbriefe hat Handwerkskammer-Präsident Claus Gröhn persönlich vorbeigebracht, die anderen gehen ab Donnerstag pandemiebedingt per Post raus. Einen Fototermin mit Partystimmung aus der Konfettikanone gab es bei der Heizung Sanitärbau Leipzig GmbH – im Bild (von links): Chef Jens Bochnig, Geselle Philipp Jacob und Claus Gröhn. Quelle: André Kempner

Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind die jungen Gesellen in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker (144), Land- und Baumaschinenmechatroniker (48), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (39) sowie Elektroniker (31). 160 Ausbildungsbetriebe haben ihren Sitz in der Stadt Leipzig, 109 im Landkreis Leipzig und 53 im Landkreis Nordsachsen.

Sophie Zenker (21), Kraftfahrzeugmechatronikerin im Bereich Pkw

Sophie Zenker (21), Kraftfahrzeugmechatronikerin im Bereich Pkw Quelle: HWK zu Leipzig/Anika Dollmeyer

Mit Puppen spielen, das war schon als Kind nichts für Sophie Zenker. Die Spielzeugautos der Jungs begeisterten sie mehr. Das freute den Opa, der sie gern mit zum rumschrauben in seine Werkstatt nahm. Damit war der Grundstein für die Berufswahl gelegt. Frau im Männerberuf? Für Sophie ist das keine Frage. Wer sich sehr für Autos interessiere, der sei in dem Beruf komplett richtig. Ich wollte nie so eine Prinzessin werden. Deshalb finde ich es auch nicht schlimm, mich hier in der Werkstatt mal dreckig zu machen.“ Auf ihr Erscheinungsbild achtet sie natürlich trotzdem. Dazu gehören auch schon mal lackierte Fingernägel und vor allem High Heels. „Ich habe bestimmt zwölf oder 13 Paar.“ Sophie hat nach der Mittelschule die Ausbildung begonnen und jetzt bei ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Autohaus Glaß in Leipzig, den Arbeitsvertrag unterschrieben. „Es passt jetzt alles gut und macht viel Spaß.“ Sophie Zenker ist stolz auf ihren Beruf. „Ich arbeite in der Kfz-Werkstatt – das klingt doch viel cooler als: Ich arbeite im Büro“, findet sie. Und wie geht es weiter? „Ich werde jetzt mit meinem Freund zusammenziehen. Er ist auch Kfz-Mechatroniker, wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt.“

Callum Boyd, 29, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Callum Boyd, 29, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Quelle: HWK zu Leipzig/Anika Dollmeyer

Natürlich ist Callum Boyds Familie stolz auf seinen Abschluss als frischgebackener Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Aber so ganz genau weiß sie nicht, was genau der Sprössling da eigentlich gemacht hat. Der 29-Jährige ist in Australien aufgewachsen, dort gibt es keine duale Berufsausbildung. Der junge Mann hat in Hotels, Kneipen und Bars gearbeitet und dort sein Geld verdient, bevor er sich mit 27 Jahren für eine Berufsausbildung entschloss. „Ich finde es einfach wichtig, hier in Deutschland eine Ausbildung zu machen, weil es die Grundlage in der Berufswelt ist. Auch in finanzieller Hinsicht.“ Mit der Sprache hatte er keine Probleme, knifflig wurde es nur manchmal mit den Fachbegriffen. Callum Boyd ist sicher, seinen Traumberuf gefunden zu haben. „Wir haben eine sehr spannende Arbeit, man muss immer wissen, wie was funktioniert. Unser Arbeitsklima in der WHT GmbH ist auch sehr gut, wir sind alle im selben Alter und verstehen uns gut.“ Eines Tages möchte Callum Meister seines Faches werden, aber dafür gibt er sich noch etwas Zeit.

Philine Zahner, 23, Tischlerin

Philine Zahner, 23, Tischlerin. Quelle: HWK zu Leipzig/Anika Dollmeyer

Das Praktikum, das Philine Zahner mit 14 Jahren in einer Tischlerei absolvierte, war die Initialzündung. Heute ist sie 23 Jahre alt und Tischlergesellin. Dazwischen liegen Abitur und ein angefangenes Studium. „Zuviel Theorie“, befand die Studentin und bewarb sich um eine Ausbildung in der „Graichen Bau- und Möbelwerkstätten GmbH“ in Frohburg. Nach zweieinhalb Jahren konnte sie ihre Lehre vorzeitig beenden – mit sehr guten Ergebnissen. An ihrem Beruf schätzt sie die Kreativität, etwas zu konstruieren, sich am Anfang zu überlegen, wie am Ende alles passt und funktioniert. „Aber ich fände es schade, wenn ich das Erdachte nicht auch praktisch umsetzen müsste.“ Besonders stolz ist sie auf ihr Gesellenstück: ein Sideboard. Alles selbst ersonnen und umgesetzt – von der Idee bis zum fertigen Mobiliar. Für die junge Frau soll es nicht das einzige selbstgebaute Möbelstück in ihrer Wohnung bleiben. Ein Bett hat sie auch schon gebaut. „Das alles zu können, stärkt insgesamt das Selbstbewusstsein.“ Denn selbst wenn Tischlerinnen heute nicht mehr ganz so selten sind, bilden sie in den Betrieben und auf Baustellen noch die Minderheit. Und nun? Die Gesellin will sich noch nicht festlegen. „Erstmal Erfahrungen sammeln, dann Meister oder Studium. Alles ist möglich.“

Martin Rosenberg, 30, Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Martin Rosenberg, 30, Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Quelle: HWK zu Leipzig/Anika Dollmeyer

Martin Rosenberg hat es sich nicht einfach gemacht, den passenden Beruf zu finden. Nach dem Abitur begann er ein Archäologiestudium – das war weniger Abenteuer als erwartet. Zweiter Versuch: ein Studium der Physik. Zu trocken, beschied Martin und wechselte zum Bauingenieurstudium. Dafür allerdings brauchte er ein Vorpraktikum. Das absolvierte er im Unternehmen „Steffen Richter Elektroanlagen in Krostitz“ und blieb dort als Praktikant während des Studiums. Die Statikprüfung setzte dem Studium diesmal ein unfreiwilliges Ende. Martin entschied sich für eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik – in seinem Praktikumsbetrieb. Der Einstieg ins zweite Ausbildungsjahr gelang und jetzt – zweieinhalb Jahre später – ist er Geselle. Bereut hat er seine Umwege nicht, in seinem Beruf hat er nun seine Berufung gefunden. Das Lernen soll jetzt kein Ende haben, aber das Gebiet für die berufliche Weiterbildung ist fest umrissen.

Daniel Bader, 21, Zweiradmechatroniker für den Bereich Fahrrad

Daniel Bader, 21, Zweiradmechatroniker für den Bereich Fahrrad Quelle: HWK zu Leipzig/Anika Dollmeyer.

Mit Leib und Seele ist Daniel Bader Zweiradmechatroniker. Fachrichtung Fahrrad. Radfahren bestimmt seine Freizeit – und sich auch beruflich damit zu beschäftigten, war für Daniel ein Traum, der mit der Ausbildungsstelle in der „Grupetto GmbH & Co. KG“ in Leipzig in Erfüllung gegangen ist. An seinem Beruf liebt der frischgebackene Geselle einfach alles. „Wir haben jeden Tag andere Fahrräder, andere Modelle, neue Herausforderungen. Diese jeden Tag zu bewältigen – das macht mir Spaß.“ Aus dem Beruf Zweiradmechaniker ist schon lange der Zweiradmechatroniker geworden, denn mit der Entwicklung der E-Bikes erweiterte sich das Aufgabengebiet. Wer Räder zu seiner Profession machen möchte, sollte neben technischem Verstand und Kreativität auf jeden Fall Geduld mitbringen, rät Daniel. „Weil die eine oder andere Aufgabe schon mal etwas länger dauern kann“. Alles andere lerne man in der Ausbildung. Auch wenn die für Daniel Bader jetzt abgeschlossen ist, will er sich „im Betrieb auf der Karriereleiter ein bisschen hocharbeiten“, bevor irgendwann die Meisterausbildung folgen soll.

Das sind die Jahrgangsbesten Als Jahrgangsbeste schlossen ihre Ausbildung ab: Phillipp Jakob, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Fachrichtung Sanitärtechnik) ausgebildet von der Heizung-Sanitärbau Leipzig GmbH. Susanne Stock, Bäckerin, Leipzig. Martin Rosenberg, Elektroniker (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik), ausgebildet von Steffen Richter, Krostitz. Felix Bürger, Fahrzeuglackierer, ausgebildet von Autohof Kosmalla, Leipzig Stefanie Wendt, Kauffrau für Büromanagement, ausgebildet von der Schlösser-Baugesellschaft mbH, Rötha Robert Boegner, Kraftfahrzeugmechatroniker (Fachrichtung Personenkraftwagentechnik), ausgebildet von Alexander Romeyke, Grimma/Zschoppach Johann Kästner, Land- und Baumaschinenmechatroniker, ausgebildet von Maik Fischer, Dohna Philine Zahner, Tischlerin, ausgebildet von der Graichen Bau- und Möbelwerkstätten GmbH, Frohburg Laura Schumann, Zahntechnikerin, ausgebildet von der Avantgarde Dentaltechnik GmbH, Leipzig Lukas Fröhlich, Zweiradmechatroniker (Fachrichtung Fahrradtechnik), ausgebildet von der Lucky Bike.de GmbH, Chemnitz

