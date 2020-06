Leipzig

Bei der Sparkasse Leipzig dreht sich das Personalkarussell im Top-Führungsgremium. Privatkundenvorstand Heinrich Brendel (56) scheidet Ende September überraschend und vorzeitig aus. Noch besteht der Vorstand aus vier Personen: Harald Langenfeld, Andreas Koch, Heinrich Brendel und Andreas Nüdling.

Herr Brendel, Sie verlassen nach reichlich der Hälfte ihrer eigentlichen Vertragslaufzeit die Sparkasse Leipzig. Sind Sie gescheitert?

Anzeige

Das ist Unfug. Mein Team und ich haben Enormes geleistet und konnten wichtige Akzente setzen. Wie Sie wissen befindet sich die Bankenwelt im Zeitalter von Niedrig- und Negativzinsen in einer massiven Umwälzung. Hinzu kommen Digitalisierung und eine bisher nie gekannte Veränderung von Kundenbedürfnissen. All das managen wir exzellent.

Weitere LVZ+ Artikel

Warum dann Ihr Rückzug?

Ende Juni wird, Sie haben ja darüber schon berichtet, mein Kollege Andreas Koch als Firmenkundenvorstand nach 13 Jahren die Sparkasse Leipzig verlassen. Damit verbunden war die Frage, wie unser Haus sich organisatorisch für die Zukunft aufstellt und sich der Vorstand künftig zusammensetzen wird. Wir waren uns im Vorstand sofort einig, dass es keine neue vierte Position geben soll, ich selbst wiederum bin vor allem auf das Privatkundengeschäft spezialisiert.

Privatkundenvorstand Heinrich Brendel verlässt die Sparkasse Leipzig. Quelle: André Kempner

Also?

War für mich eine Selbstverständlichkeit, anzubieten, einen Marktvorstand zu etablieren, der langjährige Erfahrungen in beiden Bereichen hat und in einer neuen Aufstellung Synergieeffekte heben kann. Für unser Haus ist das die richtige Aufstellung und für mich persönlich gilt schon immer: Erst das Unternehmen, dann die Person.

Trotzdem kommt das sehr überraschend.

Vordergründig betrachtet kann das so wirken, aber es ist das Ergebnis eines Prozesses im Vorstand und reiflicher Überlegungen. In einer internen Ansprache an die Mitarbeiter hat unser Vorstandsvorsitzender Harald Langenfeld sinngemäß den italienischen Schriftsteller Lampedusa zitiert: „Es muss sich alles ändern, damit es bleiben kann, wie es ist.“ Er hat recht! Das gilt für die Sparkasse wie für jedes Unternehmen.

Was hat das mit Ihnen zu tun?

Die Verantwortung eines Vorstandsmitgliedes für seine Bank geht über die eigene Arbeit und Amtszeit hinaus. Wenn die Sparkasse Leipzig auch morgen noch so erfolgreich bleiben will wie sie bisher ist, muss sie heute Entscheidungen für die Zukunft treffen. Neue Ziele liegen nämlich nicht an alten Wegen.

Was werden Sie nach Ihrem Ausscheiden ab Oktober tun?

Zunächst einmal bin ich dann fast 40 Jahre lang in der Sparkassen-Familie unterwegs. Ich habe also viel erlebt und eine Menge Erfahrungen gesammelt. Wie auch andere Menschen stehe ich an einem Punkt, an dem ich mich entscheiden muss, ob es immer höher, schneller und weiter gehen soll. Seit Jahren habe ich ein Projekt im Kopf für das bisher nie die Zeit und die Gelegenheit war. Mal sehen, ob Sie davon bald hören.

Werden Sie in Leipzig bleiben?

Ich gehöre zu den vielen, die Leipzig nicht widerstehen können. Ich habe hier viele Freunde und enge Verbindungen. Das wird bleiben und gehört zum großen Gewinn meiner Zeit als Vorstand in Leipzig. Ich sehe mit Dankbarkeit zurück und mit Optimismus nach vorn.

Brendel ist seit Januar 2018 Privatkundenvorstand der Leipziger Sparkasse. Er verantwortet den Privatkundenvertrieb, das Private Banking und die Vermögensverwaltung. Nach Ausbildung und beruflichen Stationen bei der Kreissparkasse Düren und der Dekabank war Brendel seit dem Jahr 1992 bei der MBS – Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam tätig. Seit Mai 2010 verantwortete er dort den Marktbereich Privatkunden.

Von Ulrich Milde