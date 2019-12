Leipzig/Stuttgart

Heißer Endspurt bei der „ Ferry Porsche Challenge“. In den letzten Tagen vor Bewerbungsschluss schnellte die Zahl der Bewerber förmlich in die Höhe: 589 Projekte meldeten sich bis zum Stichtag am vergangenen Freitag, mehr als drei Viertel davon in der letzten Woche. Eine Woche vor dem Stichtag hatte es erst 130 Anfragen gegeben, davon ein Drittel Leipzig.

Mit einem solchen Ansturm hatte auch die Ferry-Porsche-Stiftung, die den Preis erstmals auslobt, nicht gerechnet. Man müsse die Bewerbungen jetzt erst einmal sichten und dann entscheiden, wie viele davon im Januar ins Online-Voting gehen, hieß es am Montag bei der vom Autobauer Porsche ins Leben gerufenen Stiftung. Denn ab 18. Januar soll jeder im Internet mit abstimmen können, welche 35 Projekte ins Finale einziehen sollen.

Eine Million Euro ausgelobt

Insgesamt eine Million Euro lobt die Stiftung für Projekte aus – und zwar exklusiv für solche an den Porsche-Standorten Leipzig und Stuttgart. 35 Preise werden vergeben – von 5000 Euro für das Erreichen der Endrunde bis zum Hauptpreis von 100.000 Euro. Und der wird gleich dreimal vergeben. Hinzu kommen sechsmal 50.000 Euro als zweiter Platz, zehn dritte Plätze à 25.000 Euro sowie ein Sonderpreis in Höhe von 75.000 Euro „für ein Projekt, das in besonderer Weise ehrenamtliches Engagement ermöglicht“.

Das letzte Wort, wer welchen Preis bekommt, hat eine elfköpfige Jury, in der auch LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sitzen.

Die Jury der Ferry Porsche Challenge ist hochkarätig besetzt. Zwei Oberbürgermeister, drei Chefredakteure sowie sechs aktive und ehemalige Führungskräfte von Porsche sitzen in dem Gremium. Obere Reihe von links: Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, Ex-Unternehmenslenker Wendelin Wiedeking, Vorstandschef Oliver Blume, Finanzchef Lutz Meschke, Personalvorstand Andreas Haffner. Untere Reihe von links: Gesamtbetriebsratschef Werner Weresch, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), sein Stuttgarter Amtskollege Fritz Kuhn (Grüne), die Chefredakteure Jan Emendörfer (LVZ), Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung) und ), Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten). Quelle: Patrick Moye

Ralf Rangnick berät die Jury

Auch in dem neunköpfigen Expertenkreis, der die Jury bei der Entscheidung berät, ist Sachsen vertreten: Red-Bull-Sportchef Ralf Rangnick, der noch vor wenigen Monaten Trainer und Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig war, soll sein Know-how mit einbringen.

Um Kultur kümmert sich in dem Gremium unter anderem Leipzigs Gewandhausdirektor Andreas Schulz, um Wissenschaft und Bildung der aus Mitteldeutschland stammende Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer.

Der gebürtige Thüringer aus Bad Frankenhausen studierte zu DDR-Zeiten an der TU Dresden. Ab 1992 baute er in Chemnitz das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik auf, das er 21 Jahre lang leitetet, bevor er an die Spitze der Fraunhofer-Gesellschaft nach München wechselte.

„Ferry“ Porsche (links) mit seinem Vater Ferdinand 1948 neben dem vom Junior entwickelten ersten Sportwagen Porsche 356 Quelle: Porsche/dpa

Die Ferry-Porsche-Stiftung wurde beim Stuttgarter Sportwagenbauer bereits 2018 zum 70-jährigen Jubiläum der Firma gegründet und ist mit 20 Millionen Euro ausgestattet. Namensgeber des Wettbewerbs und der Stiftung ist Ferdinand „ Ferry“ Anton Ernst Porsche. Der Sohn des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche hatte 1948 die Sportwagenmarke gegründet. Sein Sohn Wolfgang, heute Aufsichtsratschef bei Porsche, sitzt ebenfalls mit in der Jury der „ Ferry Porsche Challenge“.

Von Frank Johannsen