Leipzig

Es ist ein gewaltiger Zylinder: 60 Meter hoch und 32 Meter im Durchmesser. An der Bornaischen Straße 120 in Lößnig haben die Leipziger Stadtwerke ihren neuen Wärmespeicher nun im Rohbau stehen. Noch ist der stahlbraune Koloss innen leer, aber das wird sich bald ändern, erklärt Projektleiter Thomas Brandenburg. „Im Herbst bekommt er auch eine ordentliche Fassade.“

Von Connewitz bis Dölitz – viele Einwohner im Leipziger Süden staunten zuletzt über den neuen Turm in der Stadtsilhouette. Denn er wurde scheinbar wie von Geisterhand errichtet. Nicht oben, sondern unten schweißten die Arbeiter immer wieder neue Stahlplatten an, drehten das Bauwerk dabei Stück für Stück in die Höhe.

Einen Blick von der Eisenbahnbrücke in der Bornaischen Straße auf den 60 Meter hohen Wärmespeicher zeigt diese Illustration. Durch eine helle Fassade aus Aluminiumtrapezblechen, die voraussichtlich im Herbst 2022 montiert wird, soll er weniger wuchtig erscheinen. Quelle: Meta Architektur GmbH

Füllen des Speichers dauert vier bis fünf Monate

„Nun sind die finalen 60 Meter erreicht. Außen kommt gerade noch eine Wendeltreppe dran, die zur Wartung des Speichers gebraucht wird“, erläutert Brandenburg. Am Montag beginne das Befüllen des Kolosses mit 42.600 Kubikmetern Wasser. „Das wird vier bis fünf Monate dauern.“ Zum Vergleich: Die 2014 fertiggestellten Wärmespeicher in der Arno-Nitzsche-Straße können 3000 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Deren Kapazität von 225 Megawattstunden reicht aus, um das Leipziger Fernwärmenetz für sieben Stunden vor einem Herunterkühlen zu bewahren. Der Koloss von Lößnig bringt es hingegen auf 1800 Megawattstunden – also das Achtfache der Speicherkapazität.

Damit weder Speicher noch Fernwärmeleitungen rosten, wird das Wasser vor dem Einfüllen von Ionen befreit. Dies geschieht in einer vorhandenen Wasseraufbereitungsanlage am Stadtwerke-Standort in der Eutritzscher Straße. Die gereinigte Flüssigkeit („Deionad“) gelangt dann über den Rücklaufkanal des Fernwärmenetzes zum neuen Speicher im Süden, dessen Wassertemperatur bis zu 120 Grad Celsius betragen wird. „Der Speicher hat innen zwei Zonen. Das Wasser im oberen Teil drückt auf das Wasser im unteren Teil. Durch den hohen Druck bleibt das Wasser im unteren Teil auch bei 120 Grad Celsius flüssig“, weiß der Ingenieur.

Auf dem historischen Kraftwerksgelände im Leipziger Süden bauen die Stadtwerke ein neues Gaskraftwerk, das Heizwärme und Strom erzeugt. Quelle: Wolfgang Sens

Größter Vorzug des Kolosses sei, dass er die Einsatzzeiten des neuen Gaskraftwerks nebenan flexibilisiert. „Zum Beispiel kann nicht sofort gebrauchte Wärme zwischengespeichert werden.“ Obendrein solle der Koloss künftig auch Energie aus erneuerbaren Quellen aufnehmen. Unter anderem aus einer Solarthermie-Anlage, die das kommunale Unternehmen auf dem früheren Kohlelagerplatz vom historischen Heizkraftwerk Süd plant (neben der S-Bahn-Strecke).

Helle Fassade soll Turm etwas Wucht nehmen

Wenn der Mega-Speicher im Spätsommer gefüllt ist, wird nochmals überprüft, dass alles dicht ist. Dann bekommt der Stahlzylinder eine dicke Dämmschicht und schließlich eine Fassade aus Aluminiumtrapezblechen und ockergelben Ringen, die das Büro Meta Architektur aus Magdeburg entworfen hat. Diese helle Fassade solle dem Turm optisch etwas von seiner Wucht nehmen, außerdem mit den nagelneuen sowie den alten Kraftwerksgebäuden auf dem Areal korrespondieren.

Die Neubauten erhalten gemäß eines Entwurfs des Leipziger Architekturbüros Atelier ST eine Fassadenverkleidung aus Terrakotta-Platten und Klinkern, zudem umfangreiche Begrünungen. „Um möglichst günstige Bauabläufe zu gewährleisten, erhält das Turbinenhaus seine Fassade erst 2023 – wenn es also längst in Betrieb ist“, so der 39-Jährige.

Am Freitag wurde die erste der beiden Siemens-Gasturbinen ins neue Heizkraftwerk Süd gerollt. Das 41 Tonnen schwere Wunderwerk verfügt über 62 Megawatt elektrischer sowie 81,5 Megawatt thermischer Leistung. Quelle: Leipziger Stadtwerke

Nachdem im Winter schon das ganze Zubehör der Gasturbinen eingetroffen war, kam an diesem Donnerstag auch die erste der beiden Siemens-Turbinen aus Schweden auf der Baustelle in Lößnig an. Das 41 Tonnen schwere Wunderwerk wurde sofort ins Turbinenhaus eingesetzt, soll im Juli die ersten Probeläufe starten. „Um vier Wochen zeitversetzt kommt die zweite Turbine hinzu, so dass wir wie geplant in diesem Herbst den ganzen Kraftwerksbetrieb hochfahren können.“

Erste Schnellladetankstelle für Elektroautos

Brandenburg betont noch einmal, dass Leipzig durch das 180-Millionen-Euro-Vorhaben als erste Stadt auf der Welt ein Gasheizkraftwerk bekommt, dass nicht nur nahezu schadstofffrei und extrem emissionsarm arbeite, sondern auch komplett mit Wasserstoff betrieben werden kann. „Die Anwohner müssen deshalb keinerlei Beeinträchtigungen befürchten.“ Im Gegenzug wollten die Stadtwerke im nächsten Jahr vor der Einfahrt auf das Gelände Leipzigs erste größere Schnellladetankstelle für Elektroautos eröffnen, was sicher auch einigen Nachbarn Vorteile bringe.

Thomas Brandenburg (39) leitet für die Leipziger Stadtwerke den Bau des hochmodernen Kraftwerks, welcher samt ergänzender Anlagen 180 Millionen Euro kostet. Quelle: Wolfgang Sens

Überdies halte der Energieversorger eine große Teilfläche seines Geländes – unmittelbar neben der Bornaischen Straße - für den Bau einer Schwimmhalle frei. „Wir haben der Stadt unsere Unterstützung für diesen Standort schriftlich gegeben“, erklärte Unternehmenssprecher Frank Viereckl. Der Platz würde sogar für 50-Meter-Bahnen ausreichen. Durch die Straßenbahntrasse sowie S-Bahn-Station in der Nähe wäre er ausgezeichnet an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Es sei nun Sache der Kommune, die Finanzierung zu klären und letztlich eine Entscheidung zu treffen.

Von Jens Rometsch