Jede vierte Wohnung in Zeitz steht leer. Aber nun entdecken immer mehr junge Kreative die Stadt vor den Toren Leipzigs. Helfen sie der sachsen-anhaltischen Kommune damit langfristig oder verwirklichen sie nur ihre eigenen Träume?

Sehnsuchtsort in Sachsen-Anhalt?

Sehnsuchtsort in Sachsen-Anhalt? - „Hier ist noch jede Menge Platz!“ Warum es junge Menschen nach Zeitz zieht

Sehnsuchtsort in Sachsen-Anhalt? - „Hier ist noch jede Menge Platz!“ Warum es junge Menschen nach Zeitz zieht