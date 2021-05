Zeitz

Yeah, I’m in my garden“, sagt Kameramann Robert Bogs und schwenkt die Handykamera einmal quer über seinen Oleander, seine Solarpanels, den Kompost. Und natürlich auf das weiße Fachwerkhaus, das der 28-Jährige gerade ausbaut. Am anderen Ende der Videoschalte sitzen seine Kollegen: in Berlin, in Leipzig. Bogs lebt seit drei Jahren in Zeitz in Sachsen-Anhalt, nur 45 Kilometer von Leipzig entfernt. Und doch liegen Welten dazwischen.

„Ich bin hier ein Early Adopter, einer der Ersten“, sagt Bogs und zeigt über die Wälder hinter seinem Garten wie Kolumbus, der gerade Amerika entdeckt hat. Er sagt: „Hier ist noch jede Menge Platz!“ Und es stimmt, da ist Platz.

Robert Bogs hat sich in Zeitz niedergelassen. Dort schraubt der Filmer an Wochenenden an seinem Haus herum, keltert Apfelessig oder buddelt auf seinem Kartoffelacker Quelle: Christian Modla

Allerdings redet man in Leipzig, auch in Berlin, schon seit einer Weile von Zeitz, einer stark geschrumpften Industriestadt im südlichen Sachsen-Anhalt. Und immer mehr, denen die Lust auf Großstadt vergeht, kommen hierher. „Wendeverlierer Zeitz hofft auf einen Leipzig-Effekt“ titelte eine Zeitung. Und die Zuzügler verändern allmählich die Stadt. In alten Fabriken entstehen schicke Büros, in der Innenstadt eröffnete kürzlich ein Sushi-Restaurant aus Leipzig. Zeitz, das kann man sagen, ist mittlerweile leicht angehippt. Zumindest, wenn man genauer hinschaut.

An manchen Ecken ein verlorener Ort, ein ostdeutsches Klischee

Denn auf den ersten Blick ist Zeitz zunächst das: Eine ostdeutsche Bilderbuchstadt, wenn es darum ginge, zu zeigen, wie leer und trostlos es mancherorts noch immer ist. Dann sieht man Bilder der Rahnestraße, von leerstehenden, verfallenen Gebäuden. Oder Dutzende Plakate in den Ladengeschäften der Innenstadt, auf denen Mieter gesucht werden. Fast jede vierte Wohnung in Zeitz steht leer. Manche Ecken der Innenstadt sehen aus wie in ein einziger „Lost Place“, ein verlorenen Ort, ein perfektes ostdeutsches Klischee.

Die alte Nudelfabrik – hier entstehen Räume für Co-Working. Quelle: Christian Modla

Warum also ist einer wie Bogs hier? Der energiegeladene Mann mit nachlässig zusammengebundenen Haaren stammt aus einem kleinen Ort in Baden-Württemberg. Heute nennt er sich „Zeitz-Lobbyist“. Sein Geld verdient er an Filmsets in der ganzen Welt. Seine Auftraggeber heißen Matthias Schweighöfer, Mercedes oder der britische Fernsehsender BBC. Vor neun Jahren verlobte Bogs sich mit einer Zeitzerin, sie lebten im Landkreis Leipzig. Sechs Jahre später fanden sie, in Zeitz, ein Fachwerkhaus mit Garten. Kaufpreis: 30 000 Euro, Wasser und Strom waren verlegt. „Ich dachte, bei dem Preis stimmt was nicht“, sagt Bogs.

Das andere Zeitz beäugt die Kreativen kritisch

Nun schraubt der Filmer an Wochenenden an seinem Haus herum, keltert Apfelessig oder buddelt auf seinem Kartoffelacker. Sein Büro hat er in der „Nudel“, einer ehemaligen Zeitzer Teigwarenfabrik, die ein westdeutscher Unternehmer zu ein Co-Working-Space, ein Gemeinschaftsbüro mit Designermöbeln umgebaut hat. „Es kommen jetzt immer mehr Kreative hierher“, berichtet er.

Es gebe, sagt Bogs dann, aber auch ein anderes Zeitz „Eines, das alles kritisch beäugt und für Kreative wie uns kein Verständnis hat.“ Nach drei Jahren hat der Neu-Zeitzer eine Theorie: Viele Alt-Zeitzer würden sich statt Leuten wie ihm ihre alte Stadt zurückwünschen. Jene, die ihr Geld mit handfester Industrie und der Produktion von Zekiwa-Kinderwägen und Zetti-Schokolade verdient. So wie zu DDR-Zeiten. „Es ist völlig legitim, wenn jemand nostalgisch ist“, sagt Bogs. „Aber an manche Sachen muss man einen Haken machen.“

Versuchen, Zeitz digitaler zu machen – im Auftrag der Stadt

Martina Kuhaupt versucht ganz konkret, Zeitz digitaler zu machen. Im vergangenen Jahr ist sie aus Berlin hergezogen. „Ich wohnte am Görlitzer Park, wo immer was los ist, mir wurde es einfach zu viel“, erzählt sie. Nun leitet sie, im Auftrag der Stadt, das Zeitzer Digitalisierungszentrum. „Wir versuchen, Zeitz für die Zukunft zu sensibilisieren“, sagt sie. Die Stadt, sagt Kuhaupt, sei in den letzten 30 Jahren ziemlich vernachlässigt worden. Während Leipzig, Erfurt und Magdeburg boomten, verlor Zeitz. Erst seine Industrie. Dann viele Menschen. In den letzten 25 Jahren halbierte sich Zeitz auf etwa 24 000 Einwohner. Heute ziehen jedes Jahr etwas mehr als 1000 neue her. Aber ebenso viele ziehen weg.

Martina Kuhaupt ist aus Berlin nach Zeitz gekommen. Nun erklärt sie hier Kleinunternehmern, warum sie digitaler arbeiten sollten.. Quelle: Christian Modla

Kuhaupt glaubt, dass Zeitz geholfen wäre, wenn seine Unternehmen moderner und digitaler wären. In ihrer Digitalisierungs-Sprechstunde erklärt sie kleinen Unternehmern und Handwerkern beispielsweise, wie man Arbeitszeiten per App organisiert. Dabei treffe sie auf Widerstände. „Wir telefonieren den Leuten dann hinterher“, sagt sie. Danach seien die meisten aber überzeugt.

Am weitläufigen Altmarkt steht ein Mann, der glaubt, den Argwohn der Alteingesessenen zu verstehen. „Wenn die Leute hier was von Creative Lab oder Co-Working hören, fangen sie an zu lästern“, sagt Reiner Eckel. Der 67-Jährige, ein kleiner Mann mit grauem Bart, stammt ganz aus der Nähe und lebt schon sein halbes Leben in Zeitz. Von 1998 bis 2002 saß er für die SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt. Heute ist er eine Art Zukunftserklärer. Und den braucht es. Denn viele Zeitzer würden es so sehen: „Die Kreativen aus Leipzig oder Berlin kommen und gehen. Aber Zeitz gewinnt durch sie nichts.“

Altes und neues Zeitz sollen sich nicht entfremden

Eckel selbst sieht das freilich anders, denn er ist beides: Ur-Zeitzer und digitaler Pionier. Seit zehn Jahren betreibt er ehrenamtlich „Zeitz Online“, einen Nachrichten-Blog, auf dem er den Wandel der Stadt dokumentiert. Eckel sagt: „Die Skepsis ist auch verständlich.“ Die Neuen, glaubt er, dürften eben nicht vergessen, wer hier schon alles seit vielen Jahren lebt. Und dass viele von ihnen den Anschluss an die Zukunft längst verpasst haben. „In Zeitz gibt es sozial schwächere Familien, wo die Eltern nicht alle Möglichkeiten des Internets verstehen und erst recht kein Geld für ein iPad da ist“, sagt er. „Aber auch die müssen wir erreichen.“

Reiner Eckel ist beides: Ur-Zeitzer und digitaler Pionier. Quelle: Christian Modla

Dass sich altes und neues Zeitz nicht entfremden, wäre ohnehin der Job eines Mannes, der nun im grünen Sakko auf den Altmarkt schlendert. Christian Thieme, 48, Leutnant und Ex-Hamburger, verließ seine Kanzlei, um 2016 hier Oberbürgermeister zu werden. Der Grund: Thiemes Vorfahren waren mehr als 100 Jahre einflussreiche Zeitzer, Seifenhersteller, Landgutbesitzer, Großindustrielle. Thieme will die Stadt, die seine Ururgroßeltern mit aufbauten, wieder auf Kurs bringen. „Ich würde das für keine andere Stadt tun“, betont er.

Die Büros sollen junge, mobile Leute in die Stadt ziehen

Die Zukunft plant Thieme schon in seiner Mittagspause. Gerade eben war er noch bei einer Schlüsselübergabe eines neuen Co-Working-Spaces. Die Büros sollen junge, mobile Leute in seine Stadt ziehen. „Unser Problem ist nicht, dass es hier keine Arbeit gibt“, sagt er. Im Gegenteil, es pendeln jeden Tag 5000 Menschen nach Zeitz. „Unser Ziel ist es, dass diese Menschen hier einmal ein Haus bauen.“ Aber wie will er den Zeitzer Wandel den Alteingesessenen verkaufen, die sich von ihrer Stadt entfremdet fühlen? „Ich glaube, dass Zeitz groß genug ist, damit alle glücklich werden“, sagt Thieme. Denn Zeitz sei eigentlich eine große Stadt. Das, was seine Vorfahren hier aufgebaut hätten, sei leider durch einen „Tritt in den Hintern der Geschichte“, die Nachwendezeit, verkommen. „Aber das kann alles wiederkommen“, sagt er. Die Strukturen, die großen Fabriken, das sei ja alles noch da.

Will die Stadt seiner Vorfahren wieder aufwerten: Bürgermeister Christian Thieme. Quelle: Christian Modla

Eine letzte Station, die Zeitzer Weinberge hoch. Ja, die gibt es wirklich. Ina Tuscher baut ihn mit an, den Zeitzer Cabernet Blanc. Er wächst direkt unterhalb des Klosters Posa, einer Ansammlung alter Backstein-Höfe. Seit neun Jahren haucht ein Verein dem Kloster Leben ein. Hochzeiten, Kulturfeste, Filmabende finden hier statt. Meistens hat die 33-Jährige ihre Finger im Spiel. Und sie lebt hier, zumindest ein paar Tage pro Woche. Nun plant die Leipzigerin, ganz hierher zu ziehen. In Arbeitsklamotten führt Tuscher durch eine Hecke. „Hier habe ich gerade noch Rasen gesät“, sagt sie und zeigt auf ein entkerntes Haus, gleich hinter den Höfen. Das Haus hat Tuscher mit ihrem Partner und einem Freund gekauft, für 10 000 Euro. Jetzt wird renoviert und irgendwann eingezogen.

Wählervereinigung gegründet, die sich der AfD entgegenstellt

Auf Kloster Posa versucht man, alle Zeitzer anzulocken. Beispielsweise mit großen Abendessen, für das dann der örtliche Bäcker die Burger-Brötchen liefert. Oder mit den Pecha-Kucha-Abenden, einem japanischen Format, bei dem Zeitzer ihre persönlichen Geschichten und lokalen Utopien vorstellen. Und die junge, digitale Szene, die unten in der Stadt ihre Laptops aufklappt? Die scheint Tuscher nicht so sehr zu interessieren. „Bei allen Erzählungen um die ‚Gründerszene‘ wird oft vergessen, dass viele Menschen schon seit Jahrzehnten daran arbeiten, der Region neue Wege zu eröffnen“, sagt sie.

Ina Tuscher lebt im Kloster Posa am Rande der Stadt auf einem Hügel gelegen – und baut dort den Zeitzer Cabernet Blanc an. Quelle: Christian Modla

Zur Zeit gehe es auch viel „um den Willen, an einer bunteren, liberalen Stadtgesellschaft mitzuwirken“. Sie spielt auf die Landtagswahl an, die Sachsen-Anhalt am 6. Juni erwartet. Die AfD könnte stärkste Kraft werden. Auch aus Zeitz erhofft sich die Partei viele Stimmen. Das Kloster Posa, das Zeitz vereinen will, ist aber auf die Politik angewiesen, es erhält sein Geld von Stadt und Land.

Schon vor zwei Jahren gründeten einige junge Zeitzer – auch vom Kloster Posa – daher eine Wählervereinigung, die sich der AfD entgegenstellt: Zeitz 21. Mit vier Sitzen zogen sie in den Stadtrat ein. Zur Landtagswahl treten sie nicht an.

