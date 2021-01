Homeoffice in Leipzig: BMW und Co. blamieren die Stadt

Leipzig

Blieb die Heimarbeit bislang ein Provisorium, soll es nun Schlag auf Schlag gehen: Am Dienstag einigten sich Bund und Länder auf verschärfte Regelungen zum mobilen Arbeiten. Überall, wo es möglich ist, sollen Arbeitgeber den Beschäftigten das Homeoffice ermöglichen müssen, „sofern es die Tätigkeiten zulassen“.

Offenbar spielt die weiterhin erhöhte Mobilität der Bevölkerung eine Rolle: Laut einer Erhebung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung arbeiteten im November nur 14 Prozent der deutschen Erwerbstätigen im Homeoffice, im April waren es noch 27 Prozent.

Für große Leipziger Arbeitgeber kommt die Anordnung wohl wenig überraschend: Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten sind schon länger gegeben, wie LVZ-Recherchen zeigen. So sei etwa bei BMW Leipzig die „Mobilarbeit schon seit Jahren gelebte Praxis, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen“, wie Kai Lichte erklärt, Pressesprecher des hiesigen Werkes.

Homeoffice-Pflicht stößt bei BMW auf Ablehnung

Demnach arbeite ein „Großteil“ der Belegschaft in den administrativen und indirekten Bereichen momentan im Homeoffice. Auch Azubis und Praktikanten habe man die Mobilarbeit inzwischen ermöglicht. Eine Homeoffice-Pflicht unterstützt der Münchner Konzern jedoch nicht.

„Da das individuelle Arbeitsumfeld, die Prozesse und Aufgaben sehr unterschiedlich sind, halten wir eine einheitliche Regelung für unsere heterogenen Arbeitsbereiche für nicht zielführend“, so Lichte. Man unterstütze aber die Appelle der Bundesregierung.

Auch der zweite große Autobauer mit Werk in Leipzig setzt auf Heimarbeit. „Alle Mitarbeiter, die aktuell mobil arbeiten können und deren Anwesenheit nicht zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Werk erforderlich ist, arbeiten von zu Hause“, sagt Kristin Bergemann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Porsche Leipzig.

Heimarbeit bei Leipziger Gruppe „sehr stark“ verbreitet

Mit der Leipziger Gruppe lässt auch das größte Versorgungsunternehmen der Stadt seine Arbeitnehmer mobil arbeiten: „Die Arbeit im Homeoffice hat auch in der Leipziger Gruppe deutlich zugenommen“, sagt Vize-Pressesprecher Peter Krutsch. Zwar sei es in Bereichen wie der Wasserversorgung nicht möglich, auf die Präsenz der Mitarbeiter zu verzichten. Wo Betriebsabläufe dies zuließen, nutzten Angestellte das Homeoffice aber „sehr stark“.

„Bei der Deutschen Rentenversicherung ( DRV) Mitteldeutschland gilt die Anweisung, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der im Homeoffice tätig sein kann, dies auch tut“, sagt Anne-Kathrin Sturm von der Unternehmenskommunikation. In Leipzig seien derzeit ein Drittel aller Mitarbeiter zu Hause, dadurch sei es gelungen, „Infektionsketten im Arbeitsumfeld zu vermeiden“.

Azubis kommen ins Büro

Nicht alle Aufgaben könnten ins häusliche Umfeld verlagert werden. „Dies betrifft unter anderem unsere Nachwuchskräfte, die aktuell ihren Praxisteil in unserem Haus absolvieren. Für die Auszubildenden und Studenten in der theoretischen Ausbildung gelten die Hygienekonzepte der jeweiligen Bildungseinrichtung. Diese beinhalten Homeschooling, Selbststudium, aber auch Präsenz mit geteilten Klassen“, so Sturm.

Bei der Sparkasse Leipzig ist die Heimarbeit schon seit 2017 etabliert. „Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gilt in unserem Haus die Empfehlung, mobiles Arbeiten zu nutzen, wo immer es geht“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Knapp die Hälfte der Beschäftigten könne gerade ortsunabhängige Aufgaben zu Hause erledigen. Wo das nicht möglich sei, habe man „separierte Teams gebildet, welche die stete und flächendeckende Fortführung des Filialbetriebs gewährleisten“.

Stadtverwaltung schneidet schlecht ab

Ganz andere Signale kommen aus der Stadtverwaltung: Hier scheint Heimarbeit nahezu ein Fremdwort zu sein. So waren im Zeitraum vom 19. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2020 nur 704 Beschäftigte im Homeoffice, und das bei insgesamt 8459 Mitarbeitern. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

Für den Zeitraum vom 23. November bis zum 29. November des letzten Jahres liegen konkretere Daten vor, die eklatante Diskrepanzen in den einzelnen Dezernaten offenbaren. So arbeiteten im Dezernat der Finanzen in diesem Zeitraum knapp 19 Prozent aller 257 Mitarbeiter im Homeoffice, im Dezernat für Jugend hingegen nur 16 von 3153 Beamten (0,5 Prozent). Über die Marke von zehn Prozent kommt das Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Digitales – von 64 Mitarbeitenden blieben aber auch hier nur sieben Beamte zu Hause. Ähnlich ist die Situation in den Eigenbetrieben der Stadt – lediglich das Gewandhaus erreicht mit einer Homeoffice-Quote von 50 Prozent im Vergleich astronomische Höhen.

Deutlich mehr Heimarbeit im Frühjahr

Diese Zahlen sind erstaunlich: Im Frühjahr arbeiteten noch deutlich mehr Angestellte des öffentlichen Dienstes im Homeoffice: Vom 16. März bis zum 31. Mai 2020 blieben 1615 Beschäftigte mindestens an einem Tag in der Woche in den eigenen vier Wänden. Im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres lag dieser Wert in der Stadtverwaltung also mehr als doppelt so hoch.

SPD-Fraktionsvize Anja Feichtinger sieht Nachholbedarf. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es aktuell darum geht, Kontakte zu reduzieren und potenzielle Infektionswege zu unterbrechen, ist es notwendig, dass Regelungen zur Heimarbeit möglichst großzügig gestaltet werden“, so Feichtinger, die ihre Fraktion im Fachausschuss „Allgemeine Verwaltung“ vertritt.

Stadt lässt Situation unkommentiert

Auf eine Anfrage zu den Hintergründen dieser Auffälligkeiten reagierte die Stadt bisher nicht. Dennoch lassen sich aus den vorliegenden Daten mögliche Gründe ableiten. So mangelt es unter anderem an technischen Geräten. Ende des vergangenen Jahres gab es in der Stadtverwaltung rund 5000 Arbeitsplätze mit Computeranschluss. Zur gleichen Zeit waren allerdings nur 1578 mobile Endgeräte zur Heimarbeit verfügbar. Weitere Geräte würden demnach „laufend beschafft“.

Das Verwenden privater Technik kommt derzeit nicht in Frage. „Die Nutzung privater Endgeräte ist aus Gründen der Informationssicherheit für den Bereich der Stadtverwaltung derzeit ausgeschlossen“, erklärt die Stadt auf Anfrage der SPD-Fraktion. Die Nutzung privater Technik im Homeoffice sehe man auch in Zukunft „kritisch“. SPD-Politikerin Feichtinger fordert mehr Flexibilität. Es sollte „unter Umständen die Nutzung privater Rechentechnik ermöglicht werden“.

Gewerkschaftssprecher warnt vor Doppelbelastung

Derweil warnen Gewerkschaftsvertreter vor einer Vernachlässigung des Arbeitsschutzes im häuslichen Büro. „Es muss sichergestellt sein, dass ein Arbeitsplatz im häuslichen Umfeld zur Verfügung steht, der ergonomischen Anforderungen gerecht wird“, so Leipzigs Verdi-Sprecher Jörg Förster. „Das Arbeiten mit dem Rechner am Küchentisch oder im Fernsehsessel gehört nicht dazu.“ Zwar befürworte man das Homeoffice aus Infektionsschutzgründen, jedoch müssten technische Voraussetzungen erfüllt sein. Da die Schulen bis Mitte Februar geschlossen bleiben, gelte es für Arbeitgeber, die Mehrfachbelastung durch das Homeschooling zu berücksichtigen.

Von Florian Reinke