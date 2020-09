IG Metall: „Es darf im Osten keine Generation Corona geben!“

Leipzig

In den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie im Osten hat Corona tiefe Spuren hinterlassen. 8000 Jobs in der Autoindustrie stehen auf der Kippe. Elf Prozent der Firmen wollen nicht ausbilden. „Diese Zahlen sind ein Skandal. Es darf keine Generation Corona geben“, sagt Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und unter anderem zuständig für Industriepolitik und Perspektive Ost.

Herr Lemb, die IG Metall will gemeinsam mit 60 Betriebsräten aus dem Osten über Wege aus der Krise beraten. Wie sieht die Lage aus?

Nach den Zahlen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung sind die ostdeutschen Firmen zu Beginn der Pandemie besser durch die Krise gekommen als die westdeutschen. Fakt ist aber: Das Corona-Virus hat auch in Ostdeutschland zu einem massiven Konjunktureinbruch geführt, nun müssen wir sehen, was das zweite Halbjahr bringt.

Wegen Corona wird die Konferenz nur virtuell stattfinden. Was konkret wird besprochen?

Die Aufträge aus der Zeit vor der Pandemie sind weitgehend abgearbeitet, aber es fehlen Folgeaufträge. Das betrifft insbesondere den Maschinenbau und andere Branchen des Anlagenbaus. Für die Beschäftigten bedeutet das Kurzarbeit. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern arbeiten 15 Prozent der Beschäftigten kurz, in Sachsen 14 Prozent und in Sachsen-Anhalt und Thüringen zwölf Prozent. Die Brücke Kurzarbeit wird brüchiger, je länger die Rezession dauert. Das wird mit Sicherheit ein Thema. Es ist richtig, dass die Bundesregierung Regelungen zur Kurzarbeit weiterführen will.

Der Osten gilt noch immer als die verlängerte Werkbank westdeutscher Unternehmen. Wie geht man dagegen an?

Entscheidend ist die Sicherung und Stärkung der industriellen Kerne. Die Automobilregion Sachsen gehört zu den führenden in Deutschland. Von zentraler Bedeutung ist auch der Maschinenbau. Die Verzahnung dieser Branchen und die Bildung von Netzwerken mit Forschungseinrichtungen sind Voraussetzung für die Erhöhung der Innovationskraft. Da gibt es noch Luft nach oben. Damit die Beschäftigten in der Transformation nicht unter die Räder kommen, sind Tarifbindung und Mitbestimmung unerlässlich. Gute Arbeit gibt es nur in Betrieben mit starken Betriebsräten und mit Tarifbindung.

Unternehmen, die wegen Corona in Schwierigkeiten sind, werden sich jetzt eher darauf konzentrieren, ihre Kosten zu senken.

Das ist so. Allein in der sächsischen Automobilindustrie sind durch Corona rund 8000 Arbeitsplätze gefährdet. Hinzu kommen die Folgen von Corona für die Ausbildung. Eine bundesweite Umfrage der IG Metall vom August 2020 in fast 500 Betrieben verschiedener Branchen zeigt, dass elf Prozent der Firmen weniger ausbilden wollen. Im Mai waren es gut sieben Prozent. Diese Zahlen sind ein Skandal. Es darf keine Generation Corona geben. Deshalb muss auch die Politik größere Anstrengungen unternehmen. Das kürzlich beschlossene Programm des Bundes zur Sicherung von Ausbildungsplätzen ist sinnvoll, darf sich aber nicht allein auf kleinere und mittlere Betriebe konzentrieren.

Reichen die Hilfen des Staates?

Fast die Hälfte der Betriebe in unserem Organisationsbereich nutzt das Konjunkturprogramm der Bundesregierung und die Finanzhilfen der Bundesländer. Aufgelegt wurden diese Programme, um die Folgen der Pandemie einzudämmen. Zudem müssen die Unternehmen aber auch die digitale und ökologische Transformation bewältigen. Da ist der Staat in der Pflicht mit einer aktiven Industrie- und Strukturpolitik.

Wie soll die aussehen?

Sachsen hat einen Beteiligungsfonds aufgelegt, mit dem die Liquidität von Industrieunternehmen und damit auch Beschäftigung gesichert werden sollen. Die IG Metall begrüßt dieses Engagement, wenngleich wir uns gewünscht hätten, dass das Land sich nicht mit der Rolle als stiller Teilhaber zufrieden gibt. Ein guter Ansatz ist aus Sicht der IG Metall auch das im sächsischen Koalitionsvertrag vereinbarte Zentrum für Fachkräftesicherung und gute Arbeit. Nach unserer Auffassung sollte dieses Zentrum zu einer Plattform zur Krisenbewältigung und zur nachhaltigen Transformation entwickelt werden. Auch wenn die Pandemie vorbei sein wird, sind weiterhin große Investitionen der öffentlichen Hand in die Verkehrs- und Energiewende nötig.

Trotz großer Problem wird derzeit viel im Osten investiert.

In der Tat, es gibt einige vielversprechende Investitionen in die Zukunft. So soll in Leipzig das sauberste Gaskraftwerk der Welt entstehen. Zu den Leuchttürmen gehört natürlich Zwickau als Zentrum der E-Mobilität im VW Konzern, ebenso Porsche und BMW in Leipzig. Zu einem weiteren Leuchtturm könnte auch das Werk für E-Automobile von Tesla in Grünheide bei Berlin werden. Allerdings will das Unternehmen die Mitbestimmung im Aufsichtsrat umgehen. Doch zu einem Leuchtturm gehört mehr als Spitzentechnologie. Gute Arbeit mit Tarifbindung und Mitbestimmung sind dafür unverzichtbar.

Von Andreas Dunte/ Hartmut Steiger