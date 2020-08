IWH-Vize Höltemöller: „Insolvenzen lassen sich auf Dauer nicht verhindern“

Leipzig/Halle

Ab Herbst droht eine Pleitewelle. Davon geht das Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) aus. Die LVZ sprach mit IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller.

Herr Professor, das IWH rechnet ab Herbst dieses Jahres mit einer Pleitewelle. Nun will Justizministerin Christine Lambrecht überschuldeten Unternehmen erlauben, auch über den 30. September hinaus keinen Insolvenzantrag zu stellen. Kann das eine drohende Pleitewelle abwenden?

Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Epidemie und aufgrund des drastischen Konjunktureinbruchs mehr Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage geraten sind, als die gegenwärtige Insolvenzstatistik abbildet. In denjenigen Wirtschaftsbereichen, in denen sich die Umsätze aufgrund weiterbestehender Eindämmungsmaßnahmen oder aufgrund geänderten Verbraucherverhaltens nicht rasch erholen, wird die Anzahl der Insolvenzen zunehmen. Niemand kann heute vorhersagen, wie lange die Pandemie dauern wird. Grundsätzlich müssen die Unternehmen selbst einen Weg finden, unter den neuen Verhältnissen profitabel zu arbeiten. Die Politik kann hier Hilfestellung geben und kurzfristig stabilisierend wirken, aber auf Dauer lassen sich Insolvenzen in diesem Umfeld nicht verhindern.

In welchen Wirtschaftsbereichen rechnen Sie insbesondere mit Insolvenzen?

Zu nennen sind vor allem die Bereiche Gastronomie, Tourismus, Konzert- und Eventbranche.

Warum halten Sie es für falsch, dass Unternehmen auch über den Termin Ende September hinaus keinen Insolvenzantrag stellen müssen – theoretisch würde ihnen das helfen, sofern die Wirtschaft in ihrem Bereich doch schneller anspringt als gedacht und sie wieder mehr Umsatz erwirtschaften?

Ich halte es nicht grundsätzlich für falsch, Anschlussmaßnahmen für die bestehende Ausnahmeregelung zu ergreifen. Ich weise nur darauf hin, dass die Aussetzung von Insolvenzfristen nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Nur davon, dass kein Insolvenzantrag gestellt wird, kommen keine Umsätze zurück. Vertrauen und Transparenz sind wichtige Elemente im Geschäftsleben. Wenn Unklarheit über die finanzielle Lage von Geschäftspartnern besteht, belastet dies die ökonomische Aktivität.

Marktbereinigung wäre besser?

Anders gesagt: Wenn ein Lieferant nicht weiß, ob sein Kunde eine Lieferung bei Fälligkeit bezahlen kann, führt das zu Reibungsverlusten. Und wenn Ressourcen zu lange in Bereichen gehalten werden, die nicht mehr rentabel sind, dann beeinträchtigt dies die Funktionsfähigkeit einer Marktwirtschaft. In konjunktureller Hinsicht wäre es sinnvoll, die Insolvenzen, die nach Auslaufen der Ausnahmeregelung zu erwarten sind, zeitlich zu entzerren. Dies könnte zum Beispiel durch branchenspezifische Regelungen je nach Ausmaß der Betroffenheit von den Eindämmungsmaßnahmen geschehen.

Können Sie bitte ein Beispiel nennen, wie eine solche Regelung aussehen könnte?

Aussetzen der Insolvenzfristen löst die Probleme in den betroffenen Bereichen nicht. Direkte finanzielle, befristete Überbrückungshilfen für diejenigen Bereiche, die für die Dauer der Einschränkung sozialer Kontakte in ihrer Geschäftstätigkeit beschränkt sind, wären besser.

Welche Bereiche wären weniger betroffen?

Im Lebensmitteleinzelhandel oder im Onlinehandel gibt es insgesamt keine Umsatzeinbrüche, eher das Gegenteil ist der Fall. In diesen Bereichen gibt es keinen Bedarf, Insolvenzregeln auszusetzen.

Insolvenzen führen zu Entlassungen. Was schlagen Sie vor, um das zu verhindern?

Ganz verhindern lässt sich das vermutlich nicht. Zunächst einmal greifen die sozialen Sicherungssysteme. Darüber hinaus sollten Hilfen bei den tatsächlich betroffenen Menschen ansetzen. Weiterqualifikationsangebote und individuelle finanzielle Unterstützung sind dazu geeignet. Auch hier könnte man sich beispielsweise an der branchenspezifischen Betroffenheit orientieren.

Von Andreas Dunte