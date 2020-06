„Immer noch in der Corona-Zeit“: Der lange Weg zurück für Leipzigs Händler 

Leipzig

Da wo vor dem Lockdown noch Zettel klebten, die die Schließung der Geschäfte verkündeten, hängen jetzt Hinweise zu Hygienebestimmungen. An manchen Türen wimmelt es nur so vor Eintrittsmodalitäten: Maske auf, Korb nehmen, Abstand halten, desinfizieren. Ist das Maximum an Kunden auf der Verkaufsfläche erreicht, heißt es warten. Neue Bedingungen für eine neue Zeit. Eine, in der das Einkaufen oder Bummeln unter Corona-Regelwerk ein anderes ist. Leipzigs Händler sind auf die wieder aufflammende Konsumlust angewiesen. Doch wie läuft das Geschäft Wochen nach der herbeigesehnten Wiedereröffnung?

Melzer : „Keine Umsätze wie vor der Schließzeit“

„Wir sind immer noch in der Corona-Zeit“, bringt es Heike Melzer vom Verein City Leipzig Marketing auf den Punkt. Die vor allem finanziellen Sorgen und Bedenken in Bezug auf die Pandemie seien bei vielen Bürgern nicht verflogen. Man merke aber auch, dass mit jeder Lockerung auf Landesebene die Frequenz in der Innenstadt zunehme. „Wir reden hier aber nicht über Umsätze wie vor der Schließzeit“, macht sie deutlich. Bis dahin sei es noch ein weiter Weg, den jedes Geschäft unterschiedlich erfolgreich meistern wird.

Anzeige

Innenstadt wird sich verändern

Laut Melzer haben vor allem jene Läden zu knabbern, denen es schon vorher wirtschaftlich nicht gut ging. „Die Landschaft der Innenstadt wird sich verändern – wie stark, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Heike Melzer, Leipzig City Marketing. Quelle: André Kempner

Sie hofft vor allem für die Passagen darauf, dass der Tourismus wieder hochfährt, zumindest innerhalb Deutschlands. „Sie sind unser Aushängeschild und leiden gerade mit am meisten an den fehlenden Besuchern.“

Veranstaltungen fehlen als Umsatztreiber

Solveig Rosenowski hat ihren Hutladen „Bräuer Hüte“ in der Königshauspassage. Dass es an Laufkunden mangelt, kann sie ohne weiteres bestätigen. Auch wenn sie in ihrem kleinen Laden auch Aufträge fertigt und Änderungen vornimmt, macht sie den größten Umsatz immer noch mit dem Verkauf.

Hutmacherin Solveig Rosenowski. Quelle: Dirk Knofe

Die Kunden, die kommen, seien in jedem Fall kauffreudig, sagt die 50-Jährige. Sie merkt aber deutlich, dass die Veranstaltungen fehlen. „Ich mache viele Hüte für Hochzeiten, die Rennbahn oder das WGT – alles ausgefallen in diesem Jahr.“ Ein Minus in der Kasse von 40 Prozent. „Aber das Gute ist: Meine Sachen werden nicht schlecht und sind zeitlos.“

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Online-Shop hat über Lockdown geholfen

Eirini Zafeiropoulous griechisches Feinkost-Geschäft „Agora“ am Neumarkt dagegen vertreibt Lebensmittel. Der gebürtigen Griechin hat der hauseigene Online-Shop gut über den Lockdown hinweg geholfen. Inzwischen sind die meisten ihrer Stammkunden wieder zurück. Der Laden läuft.

Geschäftsführerin Eirini Zafeiropoulou. Quelle: Dirk Knofe

„Die Kunden fragen mich auch mal nach der Situation in Griechenland. Aber trotzdem ist die Stimmung super.“ Wo sie in der Vergangenheit den einen oder anderen Urlaubstipp gegeben hat, geht es aktuell eben um Corona.

Weniger persönliche Beratungen

Im Fotohaus Klinger von Sten Linnert ist man noch nicht da, wo man sein will. Es gebe Tage, an denen es gut laufe und dann wieder welche, an denen kaum etwas passiert. „Vor Corona hatten wir da eine größere Konstanz“, sagt Linnert.

Fotohaus-Chef Sten Linnert. Quelle: Dirk Knofe

In den letzten Wochen sind ihm vor allem zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, so der Fotohaus-Chef, kaufen die Kunden verstärkt teurere Produkte und zum anderen nehmen sie sich weniger Zeit. „Die Beratung hat deutlich abgenommen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach schnell wieder raus wollen mit der Maske im Gesicht.“

Saisonwechsel spielt in die Karten

Eine, die sich so gar nicht beklagen kann, ist Grit Hoppe. Sie arbeitet beim Kinderausstatter Sanetta und ist rundum zufrieden mit der Entwicklung des Geschäfts nach der Stunde Null. Sie erzählt aber auch, dass es den anderen Stores in Deutschland nicht gut gehe.

Sanetta-Mitarbeiterin Grit Hoppe. Quelle: Dirk Knofe

„Wir haben einfach großes Glück mit unseren Kunden hier.“ Außerdem, glaubt sie, sei es gerade am Anfang ein Vorteil gewesen, dass sie vor den Einkaufszentren ihre Türen öffnen durften. „Der Laden hat zugemacht, als es noch kalt war und ist wieder auf seit es warm ist.“ Der Saisonwechsel hat zum Kaufen animiert.

Von Lisa Schliep