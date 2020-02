In Leipzig/Halle fliegen jetzt auch die Arzneimittel per Luftfracht

Schkeuditz

Der Flughafen Leipzig/Halle darf jetzt auch Arzneimittel als Luftfracht verladen. Vom Airline-Dachverband IATA erhielt Flughafen-Tochter Portground nach einem Jahr Prüfung jetzt die sogenannte CEIV-Pharma-Zertifizierung. Damit könne man nun zeitkritische und temperaturempfindliche Pharmasendungen rund um die Uhr abfertigen, teilte der Airport mit.

„Mit dem Qualitätssiegel CEIV Pharma erweitern wir unser Geschäftsfeld und verfügen nun über einen durchgängig zertifizierten Prozess für sensible Pharmagüter“, sagte Portground-Chef Alexander König. „Damit können wir die komplette Abfertigung am Flughafen Leipzig/Halle aus einer Hand gewährleisten – von der Frachtanlieferung, über Aufbau und Einlagerung, bis zur Verladung ins Flugzeug.“

Kühllager direkt am Vorfeld

Um die Pharma-Zertifizierung zu erhalten, hatte der Flughafen bereits 2017 im World Cargo Center ein neues Kühllager errichtet – mit direktem Zugang zum Vorfeld, wo die Frachtmaschinen be- und entladen werden. Dies ermögliche kurze Transportwege – sowohl vom und zum Flugzeug auf der einen Seite, als auch zum LKW auf der anderen Seite der Halle. Für die Pharma-Zertifizierung mussten zudem die Mitarbeiter entsprechend geschult werden.

In dem Kühllager können früheren Angaben zufolge Waren bei Temperaturen von plus 2 bis minus 25 Grad lagern. Die Temperatur ist dabei in drei separaten Bereichen individuell einstellbar. „Zugangskontrollen sowie eine Video- und Temperaturüberwachung gewähren höchste Sicherheitsstandards“, sagte König im April 2017 bei der Inbetriebnahme des Kühllagers.

Halbe Million Euro investiert

Schon damals sprach König davon, dass das neue Lager, das rund eine halbe Million Euro gekostet hat, „insbesondere für Unternehmen der Pharmazie-, Lebensmittel- sowie der Halbleiterindustrie in Deutschland und Osteuropa interessant“ sei. Jetzt kam von der IATA auch die dafür erforderliche Genehmigung, um tatsächliche Arzneimittel zu verladen..

Die Flughafen-Tochter Portground übernimmt für alle Airlines, die in Schkeuditz keine eigenen Anlagen haben, das Be- und Entladen der Frachtmaschinen – also für alle außer DHL. Zu den Firmen, die die Dienste nutzen, gehören unter anderem die russische Frachtairline Volga-Dnepr, die hier ihre Antonows be- und entladen lässt, und der Versandriese Amazon, der tagsüber die dann ungenutzten DHL-Maschinen für eigene Lieferflüge nutzt.

Von Frank Johannsen