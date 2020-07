Leipzig

Es ist ein Filetgrundstück, das die Stadt für einen besonderen Investor aufgehoben hat: Die Beiersdorf AG wird im neuen Industriegebiet Seehausen 2 ab Herbst 2020 eine neue Produktionshalle errichten. 200 Jobs werden dort entstehen. „Produktionsstart soll 2022 sein, sofern alles gut läuft“, sagt Beiersdorf-Projektleiter Tobias Rhensius. „Aktuell ist vorgesehen, hier Deo, Rasierschaum, Haarschaum und Haarspray zu produzieren.“ Beiersdorf stellt Marken wie Florena, Niveau und Labello her. Mit einem feierlichen 1. Spatenstich sind am Freitag zunächst die Erschließungsarbeiten für das 55 Hektar umfassende Areal am Ende der Tornauer Straße gestartet.

Ansiedlung als Zugpferd für Kosmetikbranche

So entsteht zunächst eine 490 Meter lange und 22,5 Meter breite Straße zwischen dem Baufeld der Beiersdorf AG (28 Hektar) sowie einem zweiten, das für die Ansiedlung weiterer arbeitsplatzintensiver Unternehmen vorbehalten wird (12 Hektar). Auf dem Beiersdorf-Areal finden derzeit archäologische Untersuchungen statt. Hinzu kommt ein Regenrückhaltebecken, das für rund 95 000 Kubikmeter Wasser konzipiert ist. „Ich bin überzeugt, dass die Beiersdorf-Ansiedlung zum Zugpferd für weitere Unternehmen der Kosmetik-Industrie wird“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU): „Durch die geplante Produktion im Kosmetikbereich wird in Leipzig eine neue Branche etabliert.“ Dies sei ein wichtiger Faktor für eine verstärkte Widerstandsfähigkeit gegen Krisen und einen nachhaltigen stabilen Arbeitsmarkt. Seine Wunsch wäre es, dass perspektivisch 600 bis 700 Arbeitsplätze am neuen Standort entstehen. Dem Vernehmen nach gibt es bereits Verhandlungen mit weiteren Firmen, die an diesem Areal interessiert sind.

Gutes Beispiel für strategische Flächenvorsorge

Die Fläche sei ein gelungenes Beispiel für strategische städtische Flächenvorsorge, bedarfsgerechte Standortentwicklung und professionelle Vermarktung, betonte Albrecht. In die Erschließung werden insgesamt neun Millionen Euro investiert, davon tragen der Freistaat Sachsen 5,7 Millionen Euro und die Stadt Leipzig 3,3 Millionen Euro. Beidseits der Straße werden 40 Bäume gepflanzt, auf einer Ausgleichsfläche von sechs Hektar wird ein Traubeneichen-Hainbuchen-Wald wachsen. Die Ansiedlung sei ein Signal, dass Leipzig als Kommune auch in schwierigen finanziellen Zeiten handlungsfähig ist.

Firma will Märkte in Osteuropa bedienen

Das neue Industriegebiet ist verkehrsgünstig gelegen. „Wir haben europaweit Standorte angeschaut“, sagt Tobias Rhensius. „Hier haben wir ein Arbeitskräftepotenzial mit einer Stadt im Hintergrund, das auch die nächsten 20 bis 40 Jahre erfolgversprechend ist. Logistisch liegt Leipzig für uns in der Mitte Europas.“ Die Firma will von hier aus Märkte im Osten Europas bedienen. Wie viele Jobs es in Seehausen tatsächlich werden, lässt er offen. Das Grundstück hat zumindest Platz für weitere Hallen. Ein Wermutstropfen: Beiersdorf hat angekündigt, seinen Standort in Waldheim perspektivisch zu schließen (die LVZ berichtete). Die Mitarbeiter sollen aber ein Stellenangebot für das neue Werk erhalten. Der Neubau in Seehausen ist nach Angaben des Unternehmens die größte Einzelinvestition zur Erweiterung der Produktion, die die Beiersdorf AG je in Europa getätigt hat. Die Firma investiert etwa 220 Millionen Euro.

