Innovations-Park Leipzig-Sachsen eingeweiht

Mark Mietzner geriet ins Schwärmen. „Hier wird Spitzenforschung stattfinden“, sagte der Rektor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) zur Einweihung des Innovations-Parks Bautechnik Leipzig/ Sachsen in Engelsdorf. „Wir werden hier Zukunftsthemen des nachhaltigen und energieeffizienten Bauens erforschen“, ergänzte Prorektor Ralf Thiele. Alles mit dem Ziel, „die anwendungsorientierte Forschung mit der Wirtschaft zu verzahnen“, wie es Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) formulierte. „Innovationen müssen Einzug in die Praxis finden“, forderte er. Und zwar am besten bei hiesigen Firmen. Schließlich komme es darauf an, „Wirtschaftswachstum in Sachsen zu generieren“, betonte Joachim Schmidt, Geschäftsführer der Material-, Forschungs- und Prüfanstalt Leipzig (MFPA).

Zwei Millionen Euro investiert

Seine Gesellschaft, die vor allem im Baubereich und dort unter anderem im Brandschutz tätig ist, zählt zur Leipziger S&P-Ingenieurfirmengruppe. Die wiederum hat mit der HTWK einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Zum Start dieser Zusammenarbeit hat die Hochschule auf dem MFPA-Gelände an der Hans-Weigel-Straße eine in neunmonatiger Bauzeit errichtete Forschungshalle in Betrieb genommen. Sie kostete nach Angaben von Firmenchef Mathias Reuschel zwei Millionen Euro. Ein Betrag, der von S&P getragen wurde. Reuschel sprach vom erforderlichen Unternehmergeist, „der eine Stadtgesellschaft nach vorne trägt“. Im Übrigen sei auf dem Gelände noch Platz, um weitere Forschungsaktivitäten anzusiedeln.

Versprechen für die Zukunft

Gemkow sagte, Sachsen spiele als Forschungsstandort in der ersten Liga mit. Es sei aber wichtig, dass auch die Wirtschaft von den in den Forschungseinrichtungen und Hochschulen entwickelten Ergebnissen profitiere. Die Fokussierung der neuen Halle auf den Baubereich stelle das Versprechen dar, dass die Zukunft der technologischen Weiterentwicklung dieser Branche von Sachsen ausgehen werde. Geplant ist unter anderem, den Einsatz von Carbon als Beton zu prüfen. Der Minister lobte die Unterstützung von S&P als „beispielgebend“.

„Akademische Freiheit bewahren“

Dem schloss sich Mietzner an. Er mahnte aber, „die akademische Freiheit zu bewahren“. Das müsse auch bei Kooperationen mit der Wirtschaft gelten. Unabhängig davon sei der Wissens- und Technologietransfer aus der Hochschule in die Wirtschaft wichtig. Dazu müssten die Hochschulen noch mehr tun, verlangte der Rektor. Also etwa vermehrt Unterstützung geben für Start-ups, die aus den Hochschulen heraus gegründet werden.

„Großes Ingenieur-Unternehmen“

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bezeichnete die Fachhochschule HTWK „als unsere Technische Universität“ und das Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft in der Stadt als bedeutsam. Geldgeber S&P habe eine Erfolgsgeschichte geschrieben und sei mit seinen inzwischen über 500 Beschäftigten das größte Ingenieur-Unternehmen „mindestens“ in Ostdeutschland.

„Mit 15 000 D-Mark Kapital angefangen“

„Wir haben vor 29 Jahren mit 15 000 D-Mark Kapital angefangen“, erinnerte sich Reuschel. Bei der Gründung habe es sich nicht um das Ergebnis eines gründlich erarbeiteten Unternehmenskonzepts gehandelt. Es sei der Start von vier Menschen gewesen, die von ihren Kompetenzen überzeugt gewesen seien und sich uneingeschränkt als Fachleute, aber auch als Partner vertrauten. S&P ist neben Leipzig auch in Dresden, Zwickau sowie Potsdam vertreten und sieht sich auf Wachstumskurs.

Von Ulrich Milde