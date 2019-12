Insolventer Halberg-Guss-Nachfolger macht weiter – Investorensuche läuft

Leipzig

Beim insolventen Halberg-Guss-Nachfolger Gußwerke Leipzig stehen die Zeichen auf Rettung. Während beim Schwesterbetrieb in Saarbrücken gerade 600 der 1000 Mitarbeiter gehen mussten, läuft in Leipzig die Produktion weiter auf Hochtouren. Und daran soll sich auch nichts ändern, verspricht Insolvenzverwalter Rüdiger Buch.

Die Produktion in der Gießerei will er auch nach Auslaufen des Insolvenzgeldes zum Jahresende fortsetzen. „Es bestehen Aufträge von Kunden in das Jahr 2020 hinein“, erklärte er auf LVZ-Anfrage. „Wir stehen derzeit mit allen Kunden im Kontakt, um die Fortführung des Betriebes zu planen. Eine Schließung der Produktion ist nicht geplant.“ Parallel laufe die Suche nach einem Investor, der das Werk fortführt. „Ein strukturierter Verkaufsprozess wurde begonnen“, so Buch. Details wollte er noch nicht nennen.

Ab Januar muss das Unternehmen die Löhne der 530 Mitarbeiter aber wieder selbst bezahlen. „Aus diesem Grund arbeiten wir intensiv an der Planung für 2020“, so Bauch. Ganz auszuschließen sei es dabei aber nicht, dass dann Stellen wegfallen. Dem Vernehmen nach dürfte es aber nur um einzelne Stellen gehen. Bisher sind noch 530 der zuvor 545 Mitarbeiter an Bord.

Scania und Deutz nehmen mehr Motorblöcke ab

Die Produktion laufe weiter auf Hochtouren und die Auftragsbücher seien gut gefüllt, berichtet Betriebsratschef Thomas Jürs. Es werde weiter in drei Schichten gearbeitet. Zu verdanken sei das vor allem den beiden Großkunden, der VW-Tochter Scania aus Schweden und dem Kölner Motorenbauer Deutz. „Von beiden haben wir sehr große Unterstützung erhalten“, lobt Jürs. „Darüber sind wir sehr froh.“

Der Lkw-Bauer Scania, für den die Gießerei exklusiv die Motorblöcke für die großen V8-Diesel gießt, habe sogar mehr Aufträge nach Leipzig vergeben. Und auch Deutz habe die Abnahmemenge erhöht. „Wir können gar nicht so viel produzieren, wie die abnehmen wollen.“ Jürs zeigte sich daher zuversichtlich, dass die Rettung des Traditionsbetriebes gelingen wird. „Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir als Betriebsrat werden alles daran setzen, dass es weitergeht.“

Wochenlanger Streik zwang Prevent zum Rückzug

Bereits im vergangenen Jahr hatte Jürs zusammen mit der Belegschaft die drohende Schließung des Werks verhindert. Nach wochenlangem Streik hatte sich der damalige Eigner Prevent, der sich mit VW seit Jahre eine Dauerfehde liefert, zurückgezogen und Halberg Guss verkauft. Der neue Eigner, der die beiden Standorte Saarbrücken und Leipzig in eigenständige Firmen aufteilte, musste dann aber nach nicht einmal einem Jahr aufgeben: Im September meldeten die Gußwerke Saarbrücken Insolvenz an, einen Monat später auch der Betrieb in Leipzig.

Deutlich schlechter als in Leipzig sieht es in Saarbrücken aus. Weil dort der Großkunde General Motors absprang, mussten Anfang Dezember 400 Mitarbeiter gehen. Weitere 200 wurden in einer Transfergesellschaft geparkt. Von den einst 1000 Mitarbeitern sind dort nur noch 400 an Bord – weniger als in Leipzig. Mit der Ferraro-Gruppe steht aber bereits ein Investor in den Startlöchern, der den Betrieb übernehmen und die Belegschaft dann wieder auf 800 hochfahren will.

Von Frank Johannsen