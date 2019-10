Leipzig

Jetzt also doch: Einen Monat nach dem Schwesterbetrieb in Saarbrücken hat auch der Leipziger Halberg-Guss-Nachfolger – die Gußwerke Leipzig – Insolvenz angemeldet. Die Produktion laufe aber weiter, teilte der Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch am Dienstag mit. Die 545 Mitarbeiter erhalten nun bis Jahrese...