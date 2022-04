Internationale Investoren sind heiß auf mitteldeutsche Start-ups

Dresden

„Seid umschlungen Millionen“ – so heißt ein Werk von Johann Strauß Sohn. Nach diesem Walzer tanzen immer mehr Start-ups in Sachsen. Investoren stecken Abermillionen Euros in hiesige junge Firmen, glauben an die Wachstumsstorys und spätere Profite. Neben den nationalen Geldgebern sind es verstärkt internationale. „Je größer die Finanzierungsrunden, desto wahrscheinlicher ist das. In Deutschland gibt es nicht so viele große Investoren“, begründet Eric Weber, Chef der Leipziger Start-up-Schmiede Spin Lab.

„Der Exit an internationale Strategen ist ein wichtiges Aushängeschild für das regionale Start-up-Ökosystem“, begrüßt Stefan Leermann, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Leipzig, diesen Trend. Das könne eine überregionale Strahlkraft für den Standort Sachsen bewirken. Daneben zeigten Übernahmen wie die von Replex, dass auch in vergleichsweise kleinen Clustern wie im Freistaat an globalen Trends und relevanter Technologie gearbeitet werde, „die nicht nur Forschungszwecke erfüllen, sondern Praxisrelevanz in der Industrie haben“, lobt der Manager.

Cisco Systems und Blockchains Inc.

So hat der US-amerikanische IT-Riese Cisco den 2015 gegründeten Leipziger Cloud-Software-Anbieter Replex übernommen. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Cisco Systems beschäftigt 77.000 Mitarbeiter und kam 2021 auf einen Umsatz von 49,8 Milliarden US-Dollar. Ein weiteres sächsisches Start-up fiel vor einiger Zeit in US-Hände. Blockchains Inc., ein in Nevada ansässiges Technologieunternehmen, hat zu 100 Prozent die Dresdner Evan GmbH erworben. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Landeshauptstädter wurden 2018 gegründet und bringen mit den entwickelten Lösungen mehr Vertrauen in die digitale Marktwirtschaft, heißt es. Durch gezielte dezentrale Identitäten können Unternehmen auf direktem Weg miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Die Abhängigkeit von zentralen Plattformen entfällt. Von einer „enormen Bereicherung“ sprach Blockchains Executive Vice-President Lee Weiss.

Satte 84 Millionen US-Dollar hat das Dresdner Robotik-Unternehmen Wandelbots in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Der globale Technologie-Investor Insight Partners aus New York City, der bereits an Unternehmen wie Blinkist, N26, HelloFresh, BlaBlaCar, Twitter und Shopify beteiligt ist, stieg ein. An der Runde beteiligten sich außerdem die bestehenden Investoren 83North, Microsoft, Next47, Paua, Atlantic Labs, Haniel und EQT. Mit dem No-Code-Ansatz von Wandelbots werden Anwendungsexpertinnen und -experten befähigt, ihre Roboter selbstständig anzulernen, ohne über Programmierkenntnisse verfügen zu müssen.

Sunfire GmbH

Das Bundesforschungsministerium fördert im Rahmen des Leitprojekts „H2Giga“ die Industrialisierung der Wasserstofftechnologien der Dresdner Sunfire GmbH mit 60 Millionen Euro. Das Unternehmen, 2010 gegründet, sieht sich inzwischen nicht mehr als junges Start-up. Die Firma baut mit Hochdruck ihre Fertigungskapazitäten aus. Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie bereiten die Dresdner (350 Beschäftigte) ihre Technologien auf die industrielle Produktion im Gigawatt-Maßstab vor. Zuvor hatte ein Konsortium internationaler Investoren bereits 125 Millionen US-Dollar in den Betrieb gesteckt.

Staffbase

Vor allem Anleger aus dem Ausland spendierten dem Chemnitzer Start-up Staffbase 145 Millionen US-Dollar. Dafür gab es Anteile an der Firma, die sich als weltweit führender Anbieter für Mitarbeiter-Apps und moderne Intranets etabliert hat. Hochgerechnet bedeutet der Deal, dass Staffbase mit seinen 450 Mitarbeitern auf einen Unternehmenswert von 900 Millionen Dollar kommt. Bald dürfte die 2014 gegründete Firma den Wert von einer Milliarde Euro übersteigen und zählt dann zu den Unicorns.

Tesvolt GmbH

Eine Finanzspritze erhielt auch die Tesvolt GmbH in der Lutherstadt Wittenberg. 40 Millionen Euro bekam der Stromspeicherhersteller. Ebenfalls 40 Millionen Euro erhielt die Twinner GmbH in Halle. Die Firma ermöglicht das Anfertigen digitaler Zwillinge von Fahrzeugen. Das ist bedeutsam für den Online-Autohandel. Die Saalestädter wollen mittelfristig einen Standard für die Visualisierung und Bewertung von Fahrzeugen schaffen.

Fazit

Für Eric Weber sind das alles Beispiele, die belegen, dass „technologieorientierte, ehrgeizige Start-ups gute Chancen haben, an Kapital zu kommen“. Stefan Leermann ergänzt das: „Genau solche Erfolgsbeispiele und deren Sichtbarkeit sind für den Gründerstandort Sachsen wichtig, um Teil des globalen Ökosystems zu sein und in den Überlegungen von Investoren und Fachkräften in Zukunft eine Rolle zu spielen.“

Von Ulrich Milde