Leipzig

Turbulent – so kann das Jahr 2021 aus Sicht des regionalen Handwerks bezeichnet werden. „Material nicht zum gewünschten Zeitpunkt zu bekommen, Kunden vertrösten müssen – das ist kein gutes Gefühl“, schildert Silke Biehling, Chefin der Leipziger Firma Elektro-Fuchs. So soll ihr Unternehmen beispielsweise bei einem Kunden eine Kfz-Ladebox installieren. „Geht aber nicht so rasch. Die Lieferung ist erst für Ende Mai angekündigt“, erzählt die Diplom-Automatisierungstechnikerin. Wenngleich dies ein Extremfall sei, müsse sie generell länger auf die Materialien warten als früher. „Sonst war eine Bestellung innerhalb von ein, zwei Tagen erledigt, jetzt dauert es deutlich länger.“

Preissteigerungen verhindern längerfristige Projekte

Mit ihren zehn Mitarbeitern erledigt ihr Betrieb alle Elektroarbeiten vom Hausanschluss bis ins Innere des Gebäudes. Eigentlich alles kein Problem. „Wenn denn die erforderlichen Materialien vorhanden sind“, fügt die Leipzigerin hinzu. Und für diese müsse sie auch noch in regelmäßigen Abständen von 14 Tagen Preissteigerungen von fünf bis 25 Prozent verkraften. „Das funktioniert nur, wenn wir maximal zwei Wochen Laufzeit haben – also von der Vertragsunterzeichnung bis zum Abschluss der Arbeiten.“ So könnten die Materialkosten schrittweise entsprechend den Veränderungen angeglichen werden. Vorhaben über zwei Monate oder länger seien derzeit nicht mehr möglich. Denn das in der Zwischenzeit eingetretene Preisplus „können wir nicht an unsere Kunden durchreichen“.

Von Materialsorgen berichtet auch Dirk Hoffsky. „Früher dauerte es von der Bestellung bis zur Lieferung etwa drei bis vier Tage, inzwischen ein Vierteljahr“, berichtet der Chef der Leipziger Firma H & D Dienstleistung. Ob Kabel, Sicherungskästen oder Elemente für Wechselsprechanlagen, ja selbst Lampen seien nicht mehr so einfach zu haben. „Die Engpässe schlagen ins Kontor.“ Hinzu kämen Preissteigerungen für die einzelnen Produkte zwischen 10 und 20 Prozent. „Das einfach an den Kunden weiterzugeben, funktioniert nicht.“ Längerfristige Projekte würden daher zunehmend extrem schwierig.

Diese Sicht bestätigt der Leipziger Elektrogroßhandel. Die Nachfrage sei hoch, heißt es dort, und die Lieferzeit entsprechend lang. Hersteller könnten den Großhandel nicht wie früher gewohnt beliefern. Im Frühjahr etwa seien die Regale für Kabel leergefegt gewesen wegen Kupfermangels. Allerdings habe sich inzwischen die Situation etwas entschärft. Eine Folge: Wenn das Bauen sich wegen Materialknappheit verzögert, kann das für Eigenheimbauer finanzielle Schwierigkeiten nach sich ziehen. Meist haben sie knapp kalkuliert und sind davon ausgegangen, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Mietwohnung ins Haus zu ziehen, wodurch dann die doppelte Belastung (Miete plus Zinsen) wegfällt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gestörte Produktionsabläufe und blockierte Lieferketten

Als Gründe der Knappheit gelten von Corona geschädigte Produktionsabläufe. Die Fertigung konnte nicht so rasch wieder hochgefahren werden wie die Nachfrage speziell aus China und den USA kletterte. Obendrauf funktionieren viele Lieferketten nicht. Die Blockade im Suezkanal verstärkte die Lage. Die daraus resultierenden Verzögerungen sind schwer nachzuholen. Der hohe Bedarf an Holz in Übersee beförderte die Exporte dorthin, sodass in Deutschland weniger übrig blieb.

Für den Leipziger Dachdeckermeister Wolfgang Herzog stellt sich die Situation dagegen nicht ganz so dramatisch dar. Natürlich hat auch er beobachtet, dass Holz zeitweise „das Klopapier der anfänglichen Corona-Zeit war“. Also kaum zu kriegen und deutlich im Preis angezogen. Doch Herzog war offenkundig sehr wachsam. „Ich habe frühzeitig Warnungen über Holzmangel gehört“, erinnert er sich. Und rasch zu einem noch günstigen Preis große Mengen geordert. Herzog kennt mehrere Firmen, die ganze Lagerhallen bis unters Dach rechtzeitig mit Holz vollgepackt hatten. Später war Holz innerhalb von vier Wochen um das Doppelte teurer geworden. Inzwischen hat sich nach Angaben des Dachdeckermeisters die Holzlage entspannt. „Es gibt keine Lieferprobleme mehr.“

Preissteigerungen im Jahresvergleich Oktober 2021 zu Oktober 2020: Frischbeton +2,3 Prozent Beton + 1,7 Ziegel +2,6 Holz +76,4 Konstruktionsteile, Fertigbauteile, Ausbauelemente und Fertigteilbauten aus Holz + 8,7 Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen +56,4 Stahlrohre, Rohrform- , Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl + 28,3 Kupfer +39,4 Bitumen +46,4 Platten, Dielen, Fliesen, Ziegel, Rohre aus Faserzement, Cellulosezement +7,2 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen +7,6 Kraftstoffe +39,8 (Quelle: Ost-Bauindustrieverband)

Positiver Blick in die Zukunft

Herzog bezeichnet die wirtschaftliche Situation in seinem Gewerk als gut. Die momentan vorhandenen Order reichten bis Juni. „Die Auftragslage ist derzeit sehr gut“, bestätigt Hoffsky. Überhaupt sei die Branche bislang ordentlich durch die Corona-Pandemie gekommen, sagt Herzog. „Das Handwerk hat im Kammerbezirk Leipzig die Konjunktur stabilisiert.“

Von Ulrich Langer und Ulrich Milde