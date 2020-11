Leipzig

„Früher war mehr Lametta“, sagt Opa Hoppenstedt im legendären Loriot-Sketch. „Ja, früher“, sinniert Volker Krafft (78). Fast zwei Jahrzehnte führte er mit Ehefrau Veronika von 1980 an das Einzelhandelsgeschäft Elektro-Pinder, das seit Jahren in der Käthe-Kollwitz-Straße 7 zu finden ist. Nun wird in dem Geschäft, längst in der Hand der nächsten Generation, das 70-jährige Jubiläum begangen. Tobias Krafft (51) heißt heute der Chef. Ohne Nostalgie betrachtet er die Geschichte des familiären Unternehmens, das 1950 von Krafft-Seniors Schwester Brigitte und deren Ehemann Rainer Pinder gegründet worden war und in privater Hand die Zeiten und Wendungen überstand.

Auch Kurt Masur kaufte hier ein

Früher, zuerst im Schuhmachergässchen verortet, waren – um noch mal Loriot zu erwähnen – mehr Modelleisenbahn, Glühlampen, Schalter, Stecker. Und eben alles, was zum Elektrosortiment gehörte und zu DDR-Zeiten vielfach als sogenannte Bückware galt. Früher kam auch Gewandhauskapellmeister Kurt Masur höchstselbst in den Laden, um Glühlampen zu kaufen. Früher standen die Leute in einer langen Warteschlange, weil sie wussten: Ware war gekommen. Die Kaffeemaschinen reichten nicht für alle. „Früher ist lang her“, sagen Vater und Sohn Krafft.

Bisher ohne Blessuren durch die Pandemie

Sie wollen lieber über das Hier und Heute reden. Die schwierige Coronazeit hat das Unternehmen bis dato ohne Blessuren überstanden. Kurzarbeit musste nicht beantragt werden. Die Renner sind aktuell Textilkabel, die bei Pinder noch „abgelängt“ werden, und Puppenstubenzubehör. „Auch der Elektromarkt hat sich in den vergangenen Jahren extrem gewandelt. Man muss sich seine Nischen suchen und mehr denn je für spezielle Wünsche der Kunden da sein“, sagt Tobias Krafft.

Umsatz kommt zu 60 Prozent aus dem Onlineverkauf

Verändert hat sich das Geschäft aber vor allem durch den Handel im Internet, was sich auch in der Umsatzbilanz ausdrückt. 60 Prozent kommen aktuell aus dem Onlineverkauf, Tendenz steigend. „Das hilft wirtschaften, verändert aber die Verkaufskultur“, stellt Tobias Krafft fest. „Auf der Strecke bleibt mehr und mehr der direkte fachliche Austausch zwischen Verkäufer und Kunde. Fachkenntnisse können nicht mehr vermittelt werden – unsere Ware übergibt nur noch der Postbote.“ Heute bestellt, morgen in die Post, so lautet die Maxime. Um gerade in Vorweihnachtszeiten all die Aufträge erfüllen zu können, muss man zunehmend sonntags ins Geschäft. Laut Inventarliste hat Elektro-Pinder 30 000 einzelne Teile im Angebot. Manch rarer Artikel, der in keinem Baumarkt zu finden ist, wurde schon mal bis nach Neuseeland geschickt.

Alte Kompetenzen sind immer noch gefragt

Volker Krafft will von den „früheren Zeiten“ doch nicht lassen. Das liegt daran, dass sein handwerkliches Geschick noch immer gebraucht wird. Er ist gefragt, wenn ein Kunde mit der defekten Lichtkette kommt oder die alte DDR-Küchenmaschine nicht mehr will. Dann entwickelt der Senior besonderen Ehrgeiz und repariert im heimischen Einfamilienhauskeller solange, bis es wieder Licht wird und die „KM 4“ wieder raspelt. Auch im 70. Jahr des Bestehens heißt es also für nicht wenige Leipziger: „Geh’n Sie zu Elektro-Pinder.“

