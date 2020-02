Junge Union Freiberg: AKKs Kritik „an Lächerlichkeit nicht zu überbieten“

Berlin/Freiberg

Kritik an der Reaktion der CDU-Parteispitze nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen kommt auch aus der sächsischen CDU. „Die Wahl von Thomas Kemmerich, mit einer Partei, welche die fünf Prozent Hürde nur mit 73 Stimmen überschritten hat, erachten wir als kritisch“, schreibt der Freiberger Sven Willems im Namen der Jungen Union in Mittelsachsen in einem Facebook-Eintrag. „Nun sollte sofort mit der konstruktiven Zusammenarbeit angefangen werden, anstatt wie Annegret Kramp-Karrenbauer Drohungen in Richtung der eigenen Abgeordneten auszusprechen, falls sie Thomas Kemmerich bei seiner Arbeit unterstützen werden.“ Das Verhalten der CDU-Spitze sei „an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen“, heißt es in dem Beitrag. AKK und Generalsekretär Paul Ziemiak „sollten sich selbst fragen ob sie noch die Richtigen für den Posten als Bundesvorsitzende und Generalsekretär sind“.

„Union hätte mit Ramelow stimmen müssen“

Warum er mit der Führungsriege so hart ins Gericht geht, begründete Willems im Gespräch mit der LVZ „mit einem spürbaren Verlust an Rationalität in den eigenen Reihen, der mich unheimlich brüskiert und traurig macht“. Nach seiner Ansicht hätte die Thüringer CDU mit dem Linken-Kandidaten und Realpolitiker Bodo Ramelow stimmen müssen, um das Beste für das Land erreichen zu können. „Hier geht es nicht um persönliche und subjektive Präferenzen, es geht darum, dass alle in Thüringen lebenden Menschen eine stabile und sichere Heimat in Bezug auf Wirtschaft, Soziales und alle weiteren signifikanten Punkte haben“, heißt es in seinem Post. Hier wäre es auch wichtig, dass die CDU sich eben nicht dem Ganzen verschließt und so infantil und trotzig agiert.

Er verabscheue die Höcke-AfD in Thüringen, betont der Freiberger Student und Jungunternehmer, „jedoch ist es an der Zeit zu erkennen, dass wir in politisch so schwierigen Zeiten es auch schaffen müssen, anständige Realpolitik zu tätigen. Dies tut man definitiv nicht dadurch, dass man sich allem gegenüber verschließt.“ Die thüringischen CDU-Landtagsabgeordneten hätten die Parteilinie umgesetzt, indem sie weder für AfD noch für Linke gestimmt hätten umgesetzt.

Persönlich sei er kein Fan des neuen Ministerpräsidenten, der sich in seinem eigenen Unternehmen ebenso wie in der Politik gegen auskömmliche Löhne für Mitarbeiter und selbst gegen Mindestlohn sträube. „Jedoch war die FDP schon immer unser natürlicher Koalitionspartner, und da die CDU Thüringen keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, wäre es unklug gewesen, Thomas Kemmerich nicht bei seiner Wahl zu unterstützen.“

Lächerlich sei auch die Ankündigung der SPD, künftig in Erfurt gegen alles stimmen zu wollen, dem auch nur der Hauch von AfD anhafte. „Wo würden wir denn hinkommen, wenn wir zukünftig alle Entscheidungen ablehnen in der die AfD mit Ja stimmt? Wollen wir erreichen, dass die AfD-Abgeordneten künftig alles blockieren können, indem sie einfach nur mit Ja stimmen?“ sprach diesbezüglich von einer „absolut infantilen Einstellung“. Im Thüringer Landtag sei erneut „unsere absolute Unfähigkeit im Umgang mit neuen Sachverhalten“ zu erleben gewesen.

Den vielfach geäußerten Forderungen nach Neuwahlen steht die Junge Union Freiberg skeptisch gegenüber. Willems: „Dann muss auch die Frage erlaubt sein, ob das die AfD nicht noch stärker machen würde. Wollen wir das wirklich?“

Von Winfried Mahr