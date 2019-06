Leipzig

Wer sein Auto am Mittwoch in der Messestadt in eine KFZ-Werkstatt bringen will, muss mit verschlossenen Toren rechnen. Denn nach gescheiterten Tarifverhandlungen ruft die IG Metall nun alle Mitarbeiter von KFZ-Betrieben zum Warnstreik auf. Wie es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft heißt, wollen unter anderem die Beschäftigten der Autohäuser von Audi, BMW, Volkswagen, MAN sowie des Mercedes-Benz Stern Auto Centers ihre Arbeit niederlegen und um 11.30 Uhr an einer gemeinsamen Demonstration teilnehmen. Diese soll von der Richard-Lehmann-Straße bis zum Völkerschlachtdenkmal führen.

Die IG Metall fordert in den Tarifverhandlungen insgesamt fünf Prozent mehr Entgelt für die Mitarbeiter der Autohäuser und eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 60 Euro. „Es geht um die Wertschätzung der Arbeit und die faire Beteiligung der Beschäftigten an den Unternehmenserträgen. Qualität hat eben ihren Preis“, sagte Gewerkschaftssprecher Steffen Reißig. Die Tarifbindung erhöhe die Attraktivität der Arbeitgeber und müsse zum Gütesiegel der Branche werden. „Nur so lassen sich die hausgemachten Nachwuchsprobleme perspektivisch lösen“, so Reißig weiter.

Die IG Metall verhandelt laut eigener Angaben mit dem Arbeitgeberverband „Tarifgemeinschaft Mitteldeutsches Kraftfahrzeuggewerbe“ (TG MDK). Von einem Neuabschluss der Tarifverträge könnten rund 37.000 Beschäftigte in 3.400 Betrieben profitieren, da sich viele Kfz-Betriebe an den Tarifergebnissen der Branche orientieren, hieß es am Dienstag.

Von Matthias Puppe