Döbeln/Elstal/Loburg

Die Freizeitparks der Marke „Karls Erlebnisdorf“ gibt es in Rövershagen bei Rostock oder in Koserow auf Usedom, aber für eine Dosis Erdbeerwahnsinn muss man so weit gar nicht fahren. Die App von Karls reicht. Seit Kurzem gibt es dort „Karls Live“, eine Art Karls-Tele-Shopping, für das mehrere Stunden am Tag live aus der Erdbeerwelt gestreamt wird. Es ist ein Dienstagvormittag um kurz nach halb zwölf, als Antje und Alex vor der Kamera zeigen, wo man im Erlebnisdorf in Rövershagen eine Jahreskarte kaufen kann (an der Kasse) und dass es die Tageskarte auch als Armband gibt (aus Papier, zum Festkleben). Die Show geht eine Stunde, die Eintrittskarten können direkt in der App bestellt werden. Rund 550 Zuschauer schauen zu, manche kommentieren live. Nutzerin Mieze schreibt: „Wir Sachsen haben eine Jahreskarte, die lohnt sich schon bei zwei Wochen Urlaub.“ Olli hingegen findet, für eine Jahreskarte sei Karls „leider zu weit weg“, aber „wenn Döbeln öffnet, dann auf jeden Fall“.

Ostern 2023 könnte, wenn alles glatt läuft, in Döbeln ein „Karls Erlebnisdorf“ eröffnen, eine Mischung aus Freizeitpark, Marmeladenmanufaktur und Kramladen. Schon jetzt ist die Vorfreude groß – dienstagvormittags auf „Karls Live“, alle zwei Wochen bei der Videoschalte zwischen Karls und der Stadtverwaltung Döbeln zur Projektplanung und überhaupt in ganz Sachsen, dem Bundesland mit der stabilsten Karls-Fan-Basis. Wie ist es gelungen, aus der Erdbeere ein Imperium zu formen, das so viele Menschen fasziniert? Und wie kann Döbeln davon profitieren?

Mischung aus Freizeitpark, Manufaktur und Kramladen

Robert Dahl ist Chef von Karls. Er lebt in einem Dorf nahe Rövershagen, aber zum Gespräch kann man ihn auch in Loburg treffen, in einem 2000-Einwohner-Örtchen im Jerichower Land. Hier betreibt Dahl ein Ausflugsrestaurant in einem alten Rittergut, lässt um den Ort herum Walnüsse anbauen, hat eine Bonbonmanufaktur errichtet und hilft gerade mit, eine alte Bahnstrecke zu reaktivieren. „Loburg ist mein Hobby“, sagt Dahl und lacht breit, das tut er oft. 50 Jahre ist er alt, trägt die braunen Haare lang, T-Shirt und Jeans, duzt alle und ist so furchtbar sympathisch, dass es leicht ist, ihn auf Anhieb zu mögen. Was Karls ist, sagt Dahl, das wüssten die Fans der Erlebnisdörfer ganz genau. Ansonsten sei es schwer, diese Frage zu beantworten. „Wenn ich abends neue Leute kennenlerne und gerade keine Kraft habe, sage ich einfach, ich sei Erdbeerbauer.“ Dabei ist es schon mehr als 20 Jahre her, dass das in dieser Schlichtheit richtig war.

Karls-Chef Robert Dahl bei einem Besuch in Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Dahl ist in Lübeck geboren, nahe Travemünde bauen seine Eltern Erdbeeren an. Nach der Wende kauft ein großer Marmeladen-Fabrikant die Früchte lieber günstig in Osteuropa als vor Ort. Aus der Not vertreibt die Familie ihre Produkte direkt, aus Häuschen in Erdbeer-Form, deren Nachfolger es heute auch in Leipzig gibt. Robert Dahl kehrt Anfang der Neunziger auf den Hof seines Großvaters Karl nahe Rostock zurück, auch er wird Erdbeerbauer. Statt auf Wochenmärkten stellt er die Verkaufshäuschen aber am Straßenrand auf. Ostseeurlauber halten, bald verkauft ihnen Dahl auch Kaffee und Würstchen, stellt einen Spielplatz auf. Als immer mehr Leute kommen, liest Dahl von einer Attraktion in einem Freizeitpark in Österreich: ein Fahrgeschäft, bei dem Traktoren auf Schienen im Kreis fahren. Er holt sich so ein Ding und verkauft neben Erdbeerzeugs bald alles Mögliche. Heute erntet sein Unternehmen zwar immer noch bis zu 8000 Tonnen Erdbeeren im Jahr, fast 70 Prozent aller Erdbeeren, die in Mecklenburg-Vorpommern angebaut werden. Vor allem aber betreibt Dahl unter anderem fünf Freizeitparks, ein Hotel und das Restaurant in Loburg. Fast achteinhalb Millionen Euro Gewinn nach Steuern machte die Karls Tourismus GmbH im Jahr 2019, mehr als 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Vor der Pandemie war das natürlich, aber immens ist der Erfolg trotzdem.

Damit fing der ganze Spaß an: Traktorbahn bei Karls. Quelle: Karls Touristik GmbH

Döbelns Bürgermeister hofft auf Sogwirkung durch Karls

Dieser Erfolg ist der Grund, warum Robert Dahl ständig Post bekommt. Er möge doch ein Erlebnisdorf hier aufmachen und dieses Projekt da sei doch interessant. „Da gehört dann schon fast eine Willensstärke dazu, oft genug nein zu sagen“, sagt Dahl. Auch aus Döbeln kam so ein Brief, aber einer, der Dahl, so erzählt er das, aufgefallen ist zwischen all den mit Zweizeilern versehenen Stadt-Prospekten. Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser schrieb Dahl von den Ostseeurlauben mit der Familie und wie begeistert er von Karls sei. Die Chemie stimmte schnell, das erzählen beide, und als sich Dahls Plan zerschlug, in Bannewitz bei Dresden ein Erlebnisdorf zu errichten, kaufte er das Grundstück in Döbeln: 17 Hektar im Norden der Stadt, zwischen B 169 und A 14. Hier will Dahl 15 Millionen Euro investieren, 80 bis 200 Arbeitsplätze schaffen und zehn Millionen Euro Umsatz im Jahr machen – für den Anfang und wenn alles gut geht, sagt Dahl. Wenn die Pandemie ihm nicht noch einmal dazwischenfunkt, man sei jetzt vorsichtiger mit Investitionen. Aber er ist, natürlich, optimistisch.

Sven Liebhauser, der Oberbürgermeister von Döbeln, ist froh, dass es ihm gelungen ist, Karls nach Döbeln zu holen. „Ich glaube, ganz besonders die Sachsen sind sehr verbunden mit Karls“, sagt er und mit dieser Analyse ist er erstens nicht allein und liegt zweitens richtig. Die meisten Menschen, die im Karls-Webshop einkaufen, kommen aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Liebhauser hofft, das Beste für Döbeln aus der Liebe der Leute zu Karls herausholen zu können. „Ich erhoffe mir eine Sogwirkung – auch für Unternehmen aus anderen Branchen, denen Döbeln auffällt und die feststellen: Döbelns zentrale Lage in Sachsen ist einfach gut“, sagt er. 2025 soll Döbeln seinen Worten nach vor allem für zwei Dinge bekannt sein: für Karls Erlebnisdorf und für den Landesrechnungshof.

Verrückte Idee: ein Freizeitpark, Eintritt frei

Für Karls ist Döbeln nicht das einzige neue Projekt für ein Erlebnisdorf. Auch in Oberhausen ist so etwas geplant. Die Stadt liegt im Ruhrgebiet und das ist vom Karls-Hauptquartier so weit weg, dass das Unternehmen sein Ur-Produkt dort gar nicht mehr hin bekommt. Denn die Erdbeeren müssen in 24 Stunden vom Feld beim Kunden sein, es sind nämlich besondere Sorten. Viel süßer und viel weicher als die im Supermarkt rechtfertigen sie ihren oft deutlich höheren Preis, schaffen es aber von der Ostsee nicht beliebig weit. „Aber so ein Erlebnisdorf kann auch ohne frische Erdbeeren funktionieren“, sagt Dahl, und spätestens jetzt ist also der Moment da, eine Art Trennung von Erdbeere und Erdbeer-Wunderland, an dem sich die Frage stellt: Wie groß will Karls werden?

Dahl antwortet auf solche Fragen im Stile eines Unternehmers, dessen Typ man in Deutschland kaum kennt. „Projekte wie in Loburg oder nach Sachsen zu gehen – das macht einfach Spaß. So was zu entwickeln, das hinzukriegen“, sagt er und klingt dabei, wie etwa Elon Musk manchmal klingt, der Tesla-Chef und Raumschiff-Bauer. Dahl spricht wie ein menschgewordenes „Warum eigentlich nicht?“. Er lebe das Tag und Nacht, sagt Dahl. „Wir haben kein Ferienhaus, kein Boot, kein gar nichts. Ich bin immer in diesem Kosmos unterwegs – einfach, um da zu sein.“

Dabei war es alles andere als ausgemacht, dass dieser Kosmos auch wirtschaftlich funktionieren würde. Denn Dahl verfolgte eine verrückte Idee: Der Eintritt in seine Erdbeerwelt sollte kostenlos sein. Das ist bis heute so. Zahlen muss man nur für die Fahrgeschäfte, einzeln oder in Form von Tages- und Jahreskarten, die im Vergleich zu ähnlichen Angeboten erstaunlich günstig sind. Warum das trotzdem funktioniert, kann man zum Beispiel in Elstal besichtigen, einem Ort nahe Berlin, wo Dahl seit 2014 einen Erlebnishof betreibt. Dort riecht es nach klebrigen Erdbeeren, denn wie in den Erlebnisdörfern üblich wird die Karls-Marmelade vor Ort live gekocht – von lächelnden Damen und in küchenüblichen Kochtöpfen. Die Marmelade schmecke besser, sagt Marco Bonk, wenn man sie von Hand verarbeite, wie auch das Brot und die Bonbons und die Chips, die in Elstal produziert werden.

Acht Hektar groß ist das „Karls Erlebnisdorf“ in Elstal bei Berlin. Investor Dahl gehört am Standort zehnmal so viel Fläche – und er will weiter wachsen. Entstehen soll unter anderem ein Feriendorf. Quelle: Karls Erlebnisdorf GmbH

Bonk arbeitet bei Karls und ist von Robert Dahl gebeten worden herumzuführen. Er zeigt den Rutschenturm, die Achterbahn, das Waffelrestaurant, das Burgerrestaurant, den Bauernmarkt mit Kuscheltier-Befüllautomat. Zu kaufen gibt es Marmelade, Erdbeersenf, eine erdbeerförmige Poolinsel zum Aufblasen und einen Ratgeber für Hundebesitzer – und ja: Warum eigentlich nicht? In den Emaillemarkt mit Tassen und Töpfen kommt man direkt, wenn man aus der Parkbahn aussteigt. „Wir wollen die Leute schon animieren, hier einzukaufen“, sagt Bonk und erwähnt sogleich die kostenlosen Attraktionen: Hüpfkissen, Kartoffelsackrutsche, Spielplätze. Prinzip bei Karls sei es, für jede kostenpflichtige Attraktion eine kostenlose zu bauen.

Kostet nichts: die Kartoffelsackrutsche von Karls in Elstal. Quelle: Catrin Steinbach

Karls ist ein eigenartiges Unternehmen. Robert Dahl entscheidet vieles selbst, an den Standorten gibt es keine Chefs, sondern tageweise wechselnde Leitungsteams. Marco Bonk vom Erlebnisdorf Elstal stammt aus der Region, hat vor Karls als Landschaftsgärtner gearbeitet und erzählt, er sei von Robert Dahl per Handschlag eingestellt worden, als noch gar nichts stand in Elstal. Karlsianer wie Bonk sind begeistert von ihrem Arbeitgeber, werden in der „Karls Akademie“ zu Fortbildungen gebeten, die „Herzeroberschulung“ heißen und werben auch privat um neue Mitarbeiter, die es ständig braucht im wachsenden Unternehmen. Manchen ist Karls zu sektenartig, sie steigen aus, aber das, findet Robert Dahl, sei dann auch okay – es passe halt nicht immer. So hat er ein Unternehmen geformt, das betrunken von sich selbst ist – und allein das, die gute Laune, die ausnehmende Freundlichkeit aller, zieht an.

Feuerwehr und Fußball: Dahl unterstützt Vereine vor Ort

Holger Schreiber zum Beispiel, der Bürgermeister der Gemeinde Wustermark, zu der Elstal gehört, war begeistert von Dahl. In seiner Gemeinde ist man schon ein bisschen weiter als in Döbeln: man hofft nicht nur auf Karls, sondern man weiß genau, welche Hoffnungen sich erfüllen und welche nicht. „Gehen Sie mal in irgendeine Kita und fragen Sie, ob die Kinder Karls kennen“, sagt er und ist überzeugt: Jedes Kind in der Region kennt Karls. Das liege auch daran, dass Robert Dahl immer ja sage, wenn es im Ort ein Feuerwehrfest oder einen Fußballverein zu unterstützen gelte. „Er ist richtig integriert im Ort“, sagt Schreiber. Für den Tourismus in der Region sei der Erdbeerhof eine „absolute Belebung“, andere Dinge hätten nicht funktioniert. So profitierten kaum örtliche Restaurants von den eine Million Karls-Besuchern im Jahr, weil es bei Karls ja selbst genug Gastronomie gebe. Auch mit dem örtlichen Outlet-Center gebe es, anders als gedacht, keine Synergien. Karls sei aber wichtig genug, als Gewerbesteuerzahler etwa. Das berichten auch andere: In Rövershagen, so sagt das die Bürgermeisterin dort, kommen 80 Prozent der 1,8 Millionen Euro Gewerbesteuern im Ort von Karls.

In Döbeln wird an den beiden Projekten, die dem Oberbürgermeister Liebhauser zufolge künftig für die Stadt stehen sollen, gearbeitet, mit unterschiedlich großem Fortschritt Auf der Baustelle des künftigen Sitzes des Landesrechnungshofes ist man schon recht weit. Für Karls soll im ersten Halbjahr 2022 ein Bebauungsplan beschlossen werden. Eine Eröffnung Ostern 2023, das Best-Case-Szenario, ist sportlich, das finden alle. Aber warum eigentlich nicht?

Von Denise Peikert