Keine Corona-Party: Ruhiges Finale im Leipziger Weihnachtsshopping

Leipzig

420 lautet die Zahl bei Peek und Cloppenburg, 330 bei Primark, 193 bei Müller und 100 bei Decathlon: So viele Kunden durften bis Samstagabend zu ein und derselben Zeit die Geschäfte betreten. Doch die jeweilige Maximalmenge wurde kaum mal erreicht. Die Corona-Party ist ausgefallen, zum Glück. Die letzte Möglichkeit, in der Leipziger Innenstadt noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen, bevor ab Montag das öffentliche Leben in Sachsen weitgehend runterfährt, hat sich allem Anschein nach nicht zu dem Superspreader-Event entwickelt, den viele Menschen befürchtet hatten. „An den drei Tagen davor war mehr los“, sagt Sabrina Stoica, Leiterin der Lush-Filiale in der Petersstraße. Trotz aller Rabatte. Und obwohl ab Montag in die meisten Läden niemand mehr rein darf.

Ein erster Vorgeschmack auf den Lockdown? Kein Stau auf dem Weg in die City, in den Straßenbahnen ist Platz genug, dass jeder auf Abstand bleiben kann. Die Parkhäuser am Augustusplatz, am Brühl, am Hauptbahnhof, unter dem Markt und unter dem Burgplatz haben durchgängig freie Kapazitäten. Die meisten Händler haben mit einem kräftigeren Ansturm gerechnet. Bei Breuninger sind so viele Verkäuferinnen im Dienst, dass andauernd vor der Kabine jemand fragt, wie es der Kundin geht, wenn sie mit einem weiteren Kleidungsstück unterm Arm herauskommt. Des einen Leid, des anderen Freud: Thomas Pürther hat es viel schneller als gedacht geschafft, alle Geschenke zu besorgen. „Jetzt fehlen nur noch Socken und ein Schal für den Bruder der Schwiegertochter“, erklärt er. „Ich bin positiv überrascht.“

Fast alle halten sich an die Maskenpflicht

Er habe seine Furcht überwunden, um trotz Pandemie shoppen zu gehen, sagt Pürther. „Aber hier ist so wenig los, da habe ich eh keine Angst“. Zu viert schlendert eine Patrouille des Ordnungsamts durch die Hainstraße. Bisher haben sie noch niemanden ermahnt, sagt einer der Kontrolleure. So gut wie alle Passanten tragen ihre Masken, nur gelegentlich rutsch sie manch einem unter die Nase.

Thomas Pürther, 45: „Ich bin positiv überrascht, wie wenig los ist. Wir konnten viel schneller als gedacht die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen.“ Quelle: André Kempner

Wenn sich dann doch mal eine Schlange bildet und das Warten etwas länger dauert, dann eher vor den kleineren Läden, die schnell voll sind. Vor Sostrene Grene in der Grimmaischen Straße zum Beispiel. Dort ist höchstens 20 Menschen gleichzeitig erlaubt, nach Kerzenständern und Pappschachteln zu fahnden. Nur sieben Kunden haben bei Lush Platz. Durch ein Megafon informiert Sabrina Stoica die Wartenden über ein besonderes Angebot: Wer schon genau weiß, welche Badekugeln er demnächst in der Wanne blubbern lassen will, dem werden sie rausgebracht.

Caroline Ballay, 27: „Ich brauchte vor dem Lockdown noch die richtige Kleidung für einen neuen Job. Die wollte ich auf keinen Fall online bestellen.“ Quelle: André Kempner

Caroline Ballay benötigt zwar keine Weihnachtsgeschenke mehr. Aber sie musste trotzdem unbedingt noch rasch in die Stadt. Ende des Jahres beginnt sie, zur Probe bei einem Bestatter zu arbeiten. „Die dafür angemessene Kleidung will ich mir auf keinen Fall online besorgen“, erklärt sie. Sie freut sich über die „super Rabatt-Aktionen“ vieler Anbieter. „Mir wurde fast mehr erlassen, als ich bezahlt habe.“ Detlef Vorpahl ist hier, weil er die Leipziger Händler unterstützen möchte. „Damit die Innenstadt erhalten bleibt und nicht allein Amazon bleibt.“ Geschenke für seine Tochter, seine Frau und für sich selbst trägt er herum.

Detlef Vorpahl, 66: „Ich bin hier, um die Leipziger Händler zu unterstützen. Ich möchte, dass die Innenstadt erhalten bleibt und nicht allein Amazon bleibt.“ Quelle: André Kempner

In den großen Geschäften wird die Kundenzahl maschinell am Eingang erfasst. Aber die Ampel schaltet niemals auf Rot. Beim Textilhändler „Reserved“ liegt ein Korb mit 128 Diebstahlschutz-Piepsern am Eingang. Sollte er leer sein, darf keiner mehr rein. Und wer das Teil nicht wieder abgibt, löst einen Alarm aus. In einzelnen Bereichen ist der Andrang allerdings riesig. In einer bestimmten Abteilung von Galeria zum Beispiel: Auf Weihnachtskonfekt gibt es hier einen Nachlass von 50 Prozent. Was jetzt im Regal liegen bleibt, wird niemandem mehr das Fest versüßen. Am Abend ist jedoch fast alles weg.

Michaela Kuhn, 41: „Ich gehe an sich nicht so gern in die Stadt, mir wird’s schnell zu viel. Aber diesmal war es absolut erträglich.“ Quelle: André Kempner

Alle 50 bis 100 Meter verbreiten Straßenmusiker wenigstens etwas Festatmosphäre. Aber der Weihnachtsmarkt fehlt als Magnet für die Menschen. Auf dem spärlich bevölkerten Marktplatz demonstriert die Initiative „Seebrücke“ mit 30, 40 Menschen für eine gerechtere Flüchtlingspolitik. Auf dem Augustusplatz treten ungefähr 50 „Students For Future“ für den Klimaschutz ein. Vor dem Neuen Rathaus klettern zwei Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ auf zwei Bäume und spannen ein Plakat auf. Die Polizei beendet den nicht genehmigten Protest der Kohlekraft-Gegner.

Mehr zielgerichtetes Einkaufen als Bummeln

Die meisten Passanten verfolgen an diesem Tag kleinere Ziele. Robin Spanke, Center-Manager der Höfe am Brühl und im Vorstand des Leipzig City Marketing, hat beobachtet, dass viele Kunden zielgerichtet ihre geplanten Weihnachtsgeschenke ansteuern. „Es ist dieses Wochenende weniger ein Bummeln“, sagt er. Wirklich auffällig sei, wie verantwortungsvoll sich alle verhielten. Das gelingt freilich umso leichter, je weniger Menschen unterwegs sind. Die Massen bleiben offenbar lieber zu Hause: Auch in ein paar Kilometer Entfernung von der City tummeln sie sich jedenfalls nicht. Im Obi-Baumarkt an der Brandenburger Brücke sind 200 Kunden erlaubt, aber nie gleichzeitig dort. Auch im Paunsdorf-Center und im Grünauer Allee-Center bleibt alles im Rahmen, kurz bevor der Betrieb für mindestens vier Wochen weitgehend stillsteht.

Von Mathias Wöbking