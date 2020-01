Kelterei in Rötha macht jetzt auf Bio

Rötha

Mit Edeka-Säften kennt man sich in Rötha ( Landkreis Leipzig) bestens aus. Bereits seit sieben Jahren gehört die Sonnländer-Kelterei dort zu dem Handelsriesen, stellt exklusiv die Säfte der Edeka-Eigenmarke in PET-Flaschen her. Jetzt stell Edeka die Produktion in der Kelterei um – auf zertifizierte Bioware.

„Bei Sonnländer und auch im Betrieb in Rötha wird Frühjahr 2020 dann ausschließlich zertifizierter Orangensaft abgefüllt“, kündigte eine Edeka-Sprecherin gegenüber der LVZ an. Die Flaschen tragen dann entweder das Biosiegel oder das grüne Frosch-Emblem der Rainforest Alliance. Das gleich gilt auch für andere Sorten wie Banane und Mango. Ab April sollen die neuen Flaschen dann bundesweit in den Läden stehen.

Keine Auswirkungen auf den Standort

Große Investitionen in den Betrieb sind dafür aber nicht nötig, erklärt die Sprecherin. Und auch sonst ändert sich für die 145 Mitarbeiter wenig. „Die vollständige Umstellung auf zertifiziert nachhaltigen Orangensaft hat keinerlei Auswirkungen auf den Sonnländer-Standort Rötha. Die Zertifizierung und eventuell dafür notwendige Veränderungen betreffen die Erzeuger der Rohware.“ Und die kommt in Rötha entweder als Direktsaft oder Konzentrat an, unter anderem aus Brasilien. „Ganze Früchte werden bei Orangen in Deutschland generell nicht verarbeitet.“

Edeka hatte die Kelterei Anfang 2013 zusammen mit dem insolventen Mutterbetrieb Elro aus Rostock übernommen. Unter dem neuen Firmennamen Sonnländer wurden die beiden Keltereien in den Edeka-Konzern integriert.Seither hat der Konzern kräftig in den Betrieb investiert. Die komplette PET-Einwegflaschen-Abfüllung wurde in Rötha konzentriert, Glasflaschen und Tetrapaks kommen aus Rostock.

Apfelsaft kommt aus eigenen Anbau

Von dort kommt auch der Apfelsaft, der schon lange Bioware ist. „Die hierfür erforderlichen Äpfel werden auf 300 Hektar großen unternehmenseigenen Apfelplantagen im Raum Rostock geerntet und im zweiten Sonnländer-Betrieb in Rostock direkt zu Saft verarbeitet“, so die Sprecherin. Rund vier Millionen Liter sind es pro Jahr.

„Orangensaft und Apfelsaft sind in Deutschland generell die beliebtesten Säfte“, berichtet die Sprecherin., „Dies spiegelt sich auch in den Produktionsanteilen wider.“ Daher habe man auch bei diesen beiden Sorten mit der Umstellung begonnen. „Weitere Säfte folgen, sobald entsprechende Umstellungen möglich werden und die gesuchten Qualitäten verfügbar sind.“

Mehr zum Thema:

Von Frank Johannsen