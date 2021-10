Leipzig

Im Fernsehen jubelnde Spitzensportler, aber man selbst mit schmerzendem Knie auf dem Sofa nach der Runde ums Viertel. Das ist der Albtraum eines jeden Freizeitsportlers, der im schlimmsten Fall den Anfang vom Ende der sportlichen Aktivität markiert. Denn ein künstliches Kniegelenk kann zu starken Einschränkungen führen. Nach wie vor werden in Deutschland jährlich knapp 200.000 derartige Operationen durchgeführt, obwohl es mittlerweile alternative Möglichkeiten gibt.

Das Biopharmazie-Unternehmen CO.DON mit Sitz in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat sich deshalb auf die „matrixassoziierte autologe Knorpelzelltransplantation“ (M-ACT) spezialisiert. Dahinter verbirgt sich eine Therapie, bei der ein Kniegelenk durch körpereigenes Material erhalten und seine Funktion verbessert werden kann – und zwar lange bevor ein künstliches Gelenk notwendig ist. Das körpereigene Transplantat, das dabei zum Einsatz kommt, heißt Spherox.

„Voraussetzungen in Leipzig ideal“

Seit Kurzem ist CO.DON nun auch in Leipzig ansässig, in der Biocity, da der Standort Teltow an seine Kapazitätsgrenzen kommt, sagt Vorstand Tilmann Bur. „Die Voraussetzungen in Leipzig sind ideal“, lobt er. Freistaat und Stadtverwaltung seien sehr offen für das Projekt gewesen. Leipzig biete aber auch durch die Anbindung der Universität mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung, die internationale Erreichbarkeit durch den DHL-Cargo-Hub sowie die generelle Attraktivität der Stadt ideale Standortvoraussetzungen für das börsennotierte Unternehmen. Und nicht zuletzt sei auch die Kooperation mit der Biocity sehr gut.

CO.DON besitzt als einziges (!) europäisches Unternehmen die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). „Unser Motto lautet: Gelenkerhalt vor Gelenkersatz. Die Erfolgsquote liegt bei über 90 Prozent“, sagt Vorstand Bur. Das Verfahren werde in Deutschland an rund 200 Kliniken angewendet, in Leipzig beispielsweise am St. Elisabeth-Krankenhaus und am Evangelischen Diakonissenkrankenhaus.

Zweitmeinung vor Operation ­erforderlich

Knapp 17 000 Patienten insgesamt wurden bisher auf die beschriebene Weise behandelt. In aller Regel Erwachsene. Seit Kurzem können nun aber auch Jugendliche mit geschlossener Wachstumsfuge, zum Teil ab 15 Jahren, davon profitieren.

„Das Ganze hat natürlich auch eine politische Komponente“, so Unternehmenssprecher Matthias Meißner. Seit Jahren beklagten Experten Fehlanreize im Gesundheitssystem. So sei es für Zuweiser oder Kliniken mitunter lukrativer, eine Kniegelenkoperation vorzunehmen als eine alternative konservative Behandlungsmethode zu verordnen. Immerhin: Der Gemeinsame Bundesausschuss verlangt seit Ende 2020 zwingend eine Zweitmeinung vor einer solchen Operation.

Keine Wartezeiten

Die Qualität des neuen Knorpels sei dabei eine sehr gute, so Bur. Zwar bilde sich auch auf natürlichem Wege im Körper nach einer Knorpelverletzung Gewebe nach. Das sei dann allerdings Faserknorpel mit anderen biomechanischen, aber an dieser Stelle nicht dienlichen Eigenschaften, während CO.DON sogenannten hyalinen Knorpel züchte, der dem Ursprungsmaterial in Eigenschaft und Zusammensetzung sehr nahe komme.

Wartezeiten aufgrund der Produktherstellung gäbe es bis auf die eigentliche Produktionszeit des Arzneimittels nicht. Allerdings hätten viele Kliniken derartige planbare Eingriffe in der Corona-Pandemie aufgeschoben. „Es ist ja kein Notfalleingriff“, sagt der Vorstand.

„Mündiger Patient muss aktiv werden“

Laut Meißner steht das Unternehmen mit Sportvereinen und Physiotherapeuten in Leipzig in Kontakt, um den Bekanntheitsgrad der ­Methode zu steigern. Meißner rät Patienten mit Knieproblemen, sich den Schmerz nicht einfach wegspritzen zu lassen. „Der mündige Patient muss selbst aktiv werden. Und Ärzte sind ja nicht beratungsresistent.“

CO.DON ging 1993 an den Start mit einem Auftragsforschungsunternehmen. Später begann das Unternehmen selbst mit der Forschung. Das Ziel war es, Arzneimittel für die regenerative Medizin zu entwickeln auf dem Gebiet des Tissue Engineering – der Herstellung von biologischem Gewebe aus und mit patienteneigenem Ausgangsmaterial.

14-Millionen-Investition

In Leipzig verfügt CO.DON bei einer Gesamtstärke von rund 130 Mitarbeitern über 60 Mitarbeiter und hat in den Standortaufbau bereits circa 14 Millionen Euro investiert. Der offizielle Startschuss fiel mit der Ankunft des ersten Patientenausgangsmaterials zur Arzneimittelherstellung am 17. August.

Hergestellt wird zunächst das Kernprodukt Spherox. Vorstand Bur macht aber kein Geheimnis daraus, dass die Anlage verschiedene Möglichkeiten zur Züchtung humaner Zellen bietet. Möglicherweise wären auch die Arthrosebehandlung oder die Stammzellenforschung ein Thema für die Zukunft.

