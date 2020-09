Taucha

Ob es die Erfüllung des Traumes von den eigenen vier Wänden oder eine fachgerechte Sanierung bestehender Gebäude ist - seit 25 Jahren ist das Tauchaer Körbisbau Bauunternehmen in der Region eine bekannte Adresse.

1995 durch Hartmut Körbis (76) gegründet, hatte sich das Unternehmen zunächst auf Haussanierung spezialisiert. „Viele Gebäude waren in der durch Materialknappheit geprägten DDR-Zeit entstanden oder konnten deshalb in diesem Zeitabschnitt nicht saniert werden. Da gab es viel zu tun“, blickte der Senior zurück.

Produktpalette ausgebaut

Nach einer Umstrukturierung übernahm im März 1997 sein Sohn Ingo die Geschäftsführung und baute die Produktpalette der Firma weiter aus, so dass heute alle klassischen Bauweisen vom Gerüst- und dem Hausbau bis hin zu Zimmererarbeiten sowie Dach-Ein- oder Umdeckungen angeboten werden können.

„Es gab natürlich Höhen und Tiefen, aber wir sind jetzt ein eingespieltes Team von elf Mitarbeitern, auf das ich mich verlassen kann“, zeigte sich der Geschäftsführer zufrieden.

Engagiert in der Nachwuchsförderung

Neben solider Handwerksarbeit engagiert sich der 50-Jährige sehr stark in der Nachwuchsförderung. 15 Lehrlinge hat die Firma bisher selbst ausgebildet und als Vertreter in der Dachdeckerinnung setzte er sich für die Umsetzung sachsenweit gültiger Prüfungsaufgaben für Lehrlinge und künftiger Dachdeckermeister ein. Für sein Engagement wurde er vom Zentralvorstand des Dachdeckerverbandes mit der Ehrennadel geehrt.

Der Enkel ist bereits Meister

Auch sein Sohn Maximilian ist Dachdeckermeister. Seit Januar 2019 ist der 26-Jährige in das Geschäftsbereich der Firma eingestiegen und hier vorwiegend für die Kundenberatung zuständig. „In unseren Vater-Sohn-Gesprächen haben wir uns schon immer über handwerkliche Kniffe ausgetauscht, so das Maximilian quasi in das Geschäft hineingewachsen ist. Ich mache mir über die spätere Weiterführung unserer Firma keine Gedanken“, blickte Vater Ingo stolz und zufrieden in die Zukunft und auch sein Opa Hartmut strahlte dabei übers ganze Gesicht.

Von Reinhard Rädler