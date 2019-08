Schkeuditz

Stilechter hätte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) kaum anreisen können: Punkt 13.12 Uhr unterbrach das laute Dröhnen ihres Hubschraubers die am Flughafen Leipzig/Halle längst laufende Nationale Luftfahrtkonferenz.

Während auf der Bühnen drinnen im DHL-Hangar gerade Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Bremens neue Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) über die Bedeutung des Mittelstandes bei der Luftfahrt diskutierten, kletterten draußen direkt vor dem halb geöffneten Tor Merkel und ihre beiden Minister Andreas Scheuer (Verkehr, CSU) und Peter Altmaier (Wirtschaft, CDU) aus dem blauen Polizeihubschrauber. Denn Merkel, die tags zuvor noch auf Island gewesen war, hatte früh in Berlin noch eine Kabinettssitzung geleitet – und war dann direkt nach Schkeuditz gedüst.

„Man muss schon sagen: Das ist ein toller Erfolg“, sagte Merkel beim Blick in den Hangar, den DHL für die Konferenz zur Hälfte leergeräumt hatte. Innerhalb weniger Jahre gelang Leipzig dank DHL der Aufstieg zum zweitwichtigen Frachtflughafen Deutschlands. „Deshalb ist der Austragungsort der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz hier in Leipzig genau richtig. Leipzig hat in den vergangenen Jahren wirklich Hervorragendes vollbracht.“

Arbeiten bei DHL gehen trotz Konferenz weiter

Zwei Airbusse ragten demonstrativ rechts und links der Bühne in den improvisierten Konferenzsaal. In der anderen Hälfte des Hangars wurde fleißig weiter gearbeitet und an zwei Fracht-Airbussen geschraubt. Allerdings mit gedämpftem Geräuschpegel. „Wir arbeiten leise weiter“, sagte einer der DHL-Männer. Nur selten war ein kurzes Hämmern zu hören.

Bei der Konferenz wollten 500 Vertreter von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften ausloten, wie es mit der Luftfahrt in den kommenden Jahren weitergehen soll. In ihrer Rede brach Merkel dann eine Lanze für die zuletzt in der Kritik stehende Branche. „Wir wollen keine erzwungenen Einschränkungen unserer Mobilität.“

Stattdessen setze sie auf Innovationen, die das Fliegen sauberer machen. „Wir wollen Deutschland zum führenden Standort für klimaverträgliche Technologien machen. Wir könne hier Vorreiter sein, wir können Innovationstreiber sein.“ Dadurch solle es gelingen, das Wachstum fortzusetzen ohne immer mehr Klimagase freizusetzen. „Da muss die Luftfahrt ihren Beitrag leisten.“

Scheuer will Luftverkehrsabgabe erhöhen

Verkehrsminister Scheuer brachte sogar eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe ins Spiel. „Vielleicht muss man die noch einmal anpassen, um den Druck für Innovationen zu erhöhen“, so der CSU-Mann. Aus der Branche gebe es entsprechende Vorschläge. Das so eingenommene Geld will er dann gezielt in die Förderung neuer Techniken stecken. „Wir wollen eine erhebliche CO2-Reduzierung, wollen sauberer werden – und zugleich hoch innovativ. Deshalb sollen neue Abgaben gezielt in Klimaschutz und Forschung und Entwicklung fließen.“

Konkreter wurde Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): Nach der Wahl am 1. September wolle er einen eigenen Luftfahrtkoordinator für den Freistaat Sachsen berufen. Einen solchen Posten gibt es bisher nur im Bund. „Wir wollen helfen, dass die Erfolgsgeschichte in Sachsen weitergeht“, sagte Kretschmer. „Und dabei soll die Luftfahrt eine noch größere Rolle spielen.“

„Leipziger Statement“ unterzeichnet

Als Fahrplan für die Überarbeitung der Luftfahrtstrategie des Bundes soll nun das „Leipziger Statement für die Zukunft der Luftfahrt“ dienen, das auf der Konferenz unterzeichnet wurde. Viel Konkretes findet sich darin aber nicht: Flugzeuge sollen leichter, leiser und sparsamer werden, neue Antriebe bis hin zum E-Flieger die Umwelt schonen.

Selbst die von Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Bär ( CSU) einst gepriesenen Flugtaxis fanden Eingang in das Papier: „Unbemannte Systeme“ – also Drohnen – „und Flugtaxis können einen Beitrag für den umweltfreundlichen Mobilitätsmix der Zukunft leisten“, heißt es dort.

Merkel selbst war bei der Unterzeichnung aber schon nicht mehr dabei. Sie musste direkt nach ihrer Rede zurück zum Helikopter und hob schon 65 Minuten nach der Landung wieder Richtung Berlin ab. Denn dort wartete am Abend schon der nächste Termin: Premierminister Boris Johnson war aus London gekommen, um über den Brexit zu reden.

Von Frank Johannsen