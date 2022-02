Leipzig

Ein gutes Zentrum haben viele – Leipzig hat ein richtig gutes. In wenigen Städten ist so viel, so dicht, so kompakt beisammen. Die City ist bestens aufgestellt – auch für Herausforderungen, die sich aus strukturellem Wandel und Pandemie ergeben.

Das historisch gewachsene und attraktive Zentrum darf man dennoch nicht sich selbst überlassen. Der Wandel muss gestaltet werden – so wie es die Verwaltung nun mit 22 vom Bund geförderten Projekten tun will.

Der Einzelhandel ächzt schon lange unter den Umwälzungen im Konsumentenverhalten. Alles im Internet bestellen und liefern lassen – das macht zwar keinen Spaß, aber es funktioniert durchaus. Und dann kam da noch dieses Virus um die Ecke, wir mussten unsere Kontakte einschränken, Geschäfte zeitweise schließen. Es war der Negativ-Booster für den Einzelhandel.

Kommt die alte Zeit zurück, wenn die Pandemie Geschichte ist? Sicher nicht. Aber viele Menschen werden zurück wollen ins Zentrum. Sie wollen wieder Feste besuchen und Konzerte auf dem Markt, sie wollen Leute treffen, gemeinsam essen, trinken. Vielleicht gehen die Menschen in Zukunft nicht mehr so oft in die City, um einzukaufen. Aber wenn sie im Zentrum sind, dann kaufen sie vielleicht auch ein. Es führt deshalb kein Weg daran vorbei, die Aufenthaltsqualität mit zusätzlichen Angeboten zu erhöhen. Das hilft auch dem Handel.

