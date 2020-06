Halle

Die Lage ist sehr ernst, aber nicht komplett hoffnungslos. Das ist der Tenor einer gemeinsamen Konjunkturumfrage, die von den Industrie- und Handelskammern ( IHK) sowie den Handwerkskammern (HWK) Halle und Leipzig gestern vorgelegt wurde. Ausgewertet wurden die zwischen Ende März und Anfang Mai eingegangenen Antworten von 1606 der 145 000 Betriebe. Danach sank der Konjunkturklimaindex der mitteldeutschen Wirtschaft auf minus 20 Punkte, den niedrigsten Stand seit 2005. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Wert noch bei plus 83 Punkten.

Thomas Keindorf (HWK Halle).

„Wir erwarten für 2020 sehr deutliche Umsatzeinbußen und in der Folge auch rückläufige Beschäftigung in unseren Unternehmen“, sagte Thomas Keindorf, Präsident der HWK Halle. Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger IHK, setzte da noch einen drauf. Die Stimmung der regionalen Firmen sei im Sturzflug sogar unter den Tiefstand der Wirtschafts- und Finanzkrise vor elf Jahren gefallen. „Für viele Unternehmen ist die Situation längst existenzbedrohend, eine schwere Rezession ist nicht mehr abzuwenden.“

Deutlich differenzierter betrachtet Claus Gröhn, Präsident der Leipziger HWK, die ökonomische Lage. „Das Handwerk in der Region Leipzig kann diese negative Stimmung nicht bestätigen“, sagte er der LVZ. Gerade am Bau boome es „ohne Ende“. Ihm sei auch kein einziger Insolvenzfall eines seiner Handwerksbetriebe bekannt. Mit „großem Wohlwollen“ betrachtet Gröhn das Konjunkturpaket der Bundesregierung. „Ich hoffe, dass es greift.“ Angesichts des Volumens seien die Chancen gut, dass die Konjunktur wieder angekurbelt werde.

Mehr in die Gröhn-Linie passt auch die gestern veröffentlichte Konjunkturprognose des Essener Wirtschaftsforschungsinstituts RWI. Danach dürfte in diesem Jahr das Bruttoinlandsprodukt gesamtdeutsch um 5,8 Prozent sinken, um 2021 um 6,4 Prozent zuzulegen. In den neuen Ländern fällt wegen der kleinteiligeren Wirtschaft und der geringeren Exportquote der Rückgang traditionell schwächer aus, allerdings auch der folgenden Anstieg.

Kristian Kirpal (IHK Leipzig).

Zur Bekämpfung der Talfahrt forderte Kirpal die Landesregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt auf, die öffentliche Nachfrage für Investitionen auszuweiten. Zudem sollten Investitionen der Betriebe durch vereinfachte Förderprogramme unterstützt werden. „Gleichzeitig müssen zusätzliche Steuer- und Abgabenlasten für Unternehmen auf lange Sicht ausgeschlossen werden, um eine schnelle Erholung der Wirtschaft nicht abzuwürgen.“ Ein deutliches Signal würde eine Deckelung der Steuerbelastung von Firmen bei 25 Prozent „im Zuge einer großen und überfälligen Unternehmensteuerreform setzen“.

Die mitteldeutsche Wirtschaft wird nach Ansicht des Leipziger IHK-Chefs zusätzlich durch den Kohleausstieg vor große Herausforderungen gestellt. „Nicht nur, dass die vorhandene günstige und zuverlässige Stromversorgung gefährdet wird – darüber hinaus werden wertschöpfungsintensive und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Braunkohlenindustrie wegfallen.“ Für einen gleichwertigen Ersatz seien die versprochenen Strukturhilfen „essenziell“. Kirpal sagte, bei der Energiewende komme es darauf an, „die De-Industrialisierung der Region zu verhindern“. Die Belastungen müssten begrenzt werden.

Von Ulrich Milde