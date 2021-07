Konsum - ein Pionier unter den Lieferdiensten

Leipzig

Darf es ein bisschen mehr sein? Was an den Fleischtheken üblich ist, hat auch Einzug bei den Essens- und Lebensmittellieferdiensten gehalten. Ob Delivery Hero, Lieferando, Gorillas, Flink – ihnen allen werfen Investoren Geld förmlich hinterher. Je mehr, desto besser. Gorillas etwa sammelte jüngst 245 Millionen Euro bei internationalen Investoren ein. Die Konsumgenossenschaft Leipzig beobachtet diese Entwicklung sehr genau. „Selbstverständlich schauen wir, wie diese Firmen agieren“, sagt Vorstandssprecher Dirk Thärichen. „Wir nehmen dieses Thema sehr ernst und erwarten, dass künftig auch unsere Kunden zunehmend auf Omnichannel setzen, also in den Märkten und online einkaufen wollen.“

Experten gehen davon aus, dass der Markt dieser Dienstleistungen in den nächsten Jahren im Schnitt um gut zwölf Prozent zulegen wird. Allerdings von einem relativ niedrigen Niveau aus. In der Bundesrepublik beträgt der Anteil am jährlich rund 300 Milliarden Euro umfassenden Lebensmittelmarkt gerade mal 1,6 Prozent.

Verlustgeschäft im Zeichen der Hoffnung

Bei den Newcomern herrscht in erster Linie das Prinzip Hoffnung vor. Denn es handelt sich um ein Verlustgeschäft. Delivery Hero etwa hat es zwar seit der Gründung vor zehn Jahren in den Deutschen Aktien-Index (Dax) geschafft, nicht jedoch, operativ Gewinne zu schreiben. Berichten zufolge muss Gorillas derzeit bei jeder Lieferung 1,50 Euro drauflegen. Vorrangig geht es darum, einen möglichst großen Marktanteil zu ergattern, um später von dieser Position aus zu hoffen, dass sich auch Profitabilität einstellen wird.

Delivery Hero etwa hat das klare Ziel ausgegeben, die Nummer eins in Deutschland zu werden. Das könne aber gut zehn bis fünfzehn Jahre dauern und „eine gute Menge Investitionen“ erfordern, so Vorstandschef Niklas Östberg. Die meisten Investoren wissen auch, dass solche Plattformen nicht schnell Gewinne einfahren können. Wie groß die Geduld der Geldgeber sein wird, ist allerdings ungewiss.

Die Konsum-Vorstände Dirk Thärichen (l.) und Michael Faupel entschieden sich klar für den Lieferdienst und bauten ihn aus und um. Mit Erfolg. Quelle: Bertram Bölkow / Konsum Leipzig

Von Mitbewerbern abheben

Zu den Pionieren gehört der Konsum. Der damalige Vorstandsvorsitzende Stephan Abend rief bereits vor 21 Jahren den Lieferdienst Lofex (Local Food Express) ins Leben. Nebenbei: Die erste Essensbestellung per E-Mail ging vor 27 Jahren bei Pizza Hut in den USA ein. Konsum-Kunden konnten aus einem Katalog auswählen, anrufen oder per E-Mail bestellen. Geliefert wurde gegen einen Aufpreis. Jedoch wurde diese Sparte nicht intensiv betrieben.

2016 entschied das neue Konsum-Führungsgespann Dirk Thärichen/Michael Faupel daher, dieses Geschäft entweder richtig zu betreiben oder es aufzugeben. „Wir waren damals nicht wettbewerbsfähig“, erinnert sich Daniel von der Heide, der heute den Lieferdienst leitet. So wurde die Bestellabwicklung über ein fremdes Call-Center beendet, „seitdem machen das Mitarbeiter von uns“, sagt von der Heide. „Das hebt uns von vielen Wettbewerbern ab.“ Der Online-Shop wurde neu aufgesetzt und mit der Konsum-Webseite verschmolzen. Inzwischen sind über 6000 Produkte im Lieferangebot, an der Spitze der Beliebtheitsskala steht H-Milch. Wer für mindestens 120 Euro ordert, zahlt keine Zustellgebühren.

Gewinnbringend ist das beim Konsum Leipzig nicht, aber „operativ legen wir nichts drauf“, sagt Thärichen. Es handele sich um einen zusätzlichen Service für die Kunden. „Das hilft uns auch, Trends zu erkennen.“ Corona hat auch beim Konsum diese Sparte angetrieben. „Im vorigen Jahr ist unser Lieferdienst-Umsatz um 40 Prozent auf 1,07 Millionen Euro geklettert“, freut sich von der Heide. Ein Trend, der auch in diesem Jahr anhalte. In guten Wochen habe es 1500 Bestellungen gegeben. „Wir waren das eine oder andere Mal ausgebucht“, ergänzt Thärichen.

Wer online kauft, gibt dabei auch mehr Geld aus. „Die durchschnittliche Bestellung beträgt 60 Euro“, berichtet der Konsum-Chef. In den 60 Geschäften liegt der Durchschnittsbon bei etwa 11 Euro. Dafür wird in den Geschäften häufiger eingekauft.

Während so mancher Konkurrent damit wirbt, die bestellten Lebensmittel in zehn Minuten an der Haustür zuzustellen, ist der Konsum zurückhaltender. Aber heute bestellt und morgen geliefert – das ist auch jetzt schon drin.

Von Ulrich Milde