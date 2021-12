Konsum in Leipzig-Lindenau steht vor der Rettung

Leipzig

Es war ein langer Kampf, nun steht der Erfolg kurz bevor: Der Konsum-Markt in der Demmeringstraße in Altlindenau kann nach Angaben der Initiative „Konsum Lindenau erhalten“ bleiben. „Aus gut unterrichteten Kreisen haben wir die Info, dass unser aller Aktion #konsumlindenauerhalten erfolgreich war. Der Konsum unseres Vertrauens schließt NICHT zum Jahresende“, teilten die Initiatoren am Sonntag auf Facebook mit.

Gegenüber der LVZ wollte Konsum die Nachricht nicht endgültig bestätigen, ein Platzen der Vereinbarung wird allerdings kaum für realistisch befunden. „Die vertraglichen Regelungen werden im Laufe der Woche getroffen“, hieß es nun aus Unternehmenskreisen.

300 Unterschriften – schon am ersten Tag

Dem vorausgegangen war ein zähes Ringen um die Filiale im Leipziger Westen. Im Juli hatte der Vermieter dem Supermarkt nach 25 Jahren gekündigt, geplant war der Einzug der Biomarkt-Kette „Denn’s“. Weil Nachbarschaft und Inhaber das nicht hinnehmen wollten startete Anwohnerin Eva Brackelmann damals eine Unterstützungsaktion, sammelte am ersten Tag bereits 300 Unterschriften.

Petitionsübergabe im September am Konsum in der Demmeringstraße in Leipzig. Vorstand Dirk Thärichen nimmt die Unterschriftenlisten von Eva Brackelmann entgegen. Quelle: Andre Kempner

Für die Nachbarschaft gehört der Supermarkt zum Kiez und genießt dort ein treues Publikum. Nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als sozialer Treffpunkt für viele Alteingesessene. Die Verdrängung des Geschäfts aus dem Stadtteil nannte Brackelmann exemplarisch für die Gentrifizierung in Leipzig.

„Wir sind seit 25 Jahren an dem Standort“

Im September wurde die Liste mit 2333 Unterschriften an den Konsum-Vorstand Dirk Thärichen übergeben. Auch dieser reagierte damals optimistisch und gab sich kämpferisch. „Wir sind seit 25 Jahren an diesem Standort und wollen es auch bleiben. Uns hat die Kündigung überrascht und wir sind in Widerspruch gegangen. In einem ersten Gerichtsverfahren wurde uns nun auch Recht gegeben“, so Thärichen.

Im November dann der Rückschlag: Der Konsum muss dem Biomarkt weichen. So hatte es das Oberlandesgericht Dresden im Streit mit dem neuen Eigentümer der Immobilie entschieden. Dass die Vertragspartner nun doch zusammengefunden haben, ist nicht zuletzt dem Engagement der Unterstützer zu verdanken – schon am Mittwoch könnte der Erhalt offiziell bekannt gegeben werden, hieß es vonseiten Konsums.

Von Yvonne Schmidt und Florian Reinke