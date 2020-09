Halle

Die Krise bei Halloren ist offenbar überwunden. „Wir haben unsere Restrukturierung im vorigen Jahr weitgehend abgeschlossen“, sagte Darren Ehlert, Großaktionär und Vorstand der Halloren Schokoladenfabrik AG, am Dienstag in Halle. „Wir sind fast schuldenfrei und gut mit Liquidität ausgestattet“, bilanzierte der US-Amerikaner, der vor einem Jahr in das Führungsgremium der ältesten deutschen Schokoladenfabrik eingezogen war. „Die Firma ist auf dem richtigen Kurs.“

Die Zeiten des Expansionskurses sind vorbei

Frühere Zeiten, als Halloren auf Expansion setzte, mehrere Konkurrenten übernahm und dadurch ein so großes Rad drehte, dass das Unternehmen fast überrollt wurde, sind vorbei. Ehlert hat aufgeräumt, die Bilanz durchforstet, Altlasten beseitigt. „Unsere Strategie geht langsam auf“, kommentierte er.

Wobei das in den Vorjahreszahlen nur bedingt abzulesen ist. So wurden noch tiefrote Zahlen in Höhe von 2,97 Millionen Euro geschrieben. Das sind zwar knapp 0,6 Millionen Euro mehr 2018, hängt aber im Wesentlichen mit vorgenommenen Abschreibungen und Wertberichtigungen zusammen. Ehlert verwies darauf, dass das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen positiv gewesen sei: „Das erste Mal seit vielen Jahren.“

Der Umsatz ging zurück – wegen Veränderungen der Firmenstruktur

Den Umsatzrückgang von 57,0 Millionen Euro auf 27,3 Millionen Euro begründete er damit, dass die Geschäfte der Delitzscher Schokoladenfabrik – sie wurde an Ehlert veräußert – nicht mehr über die Halloren-Bücher laufen.

Bei seiner Entrümpelungsaktion hat der Manager auch das zuvor ausgeuferte und dadurch kostspielige Sortiment deutlich gestrafft. „Wir wollen die Halloren-Kugel zu einer Kultmarke entwickeln“, kündigte er an. Das sei eine große Herausforderung. Dazu soll in Halle eine Anlaufstelle geschaffen werden „für unsere größer werdende Community“. Näheres verriet Ehlert nicht.

2019 wurden 14,5 Millionen Halloren-Packungen verkauft

2019 wurden 14,5 Millionen Packungen mit der Schokoladenkugel verkauft, ein Plus von 0,5 Millionen. „In diesem Jahr dürften wir weiter leicht steigern“, prognostizierte der gelernte Investmentbanker. Zur Konzentration auf die Kernkompetenz gehöre auch, die Vertriebsanstrengungen zunächst auf wenige Regionen zu konzentrieren. Neben Mitteldeutschland sind das vor allem das Ruhrgebiet und Berlin. Dazu wird ein eigener Außendienst aufgebaut.

Gut verkraftet hat Halloren mit seinen 190 Mitarbeitern die Corona-Krise. Als Toilettenpapier kaum noch zu bekommen war, „haben wir es palettenweise an unsere Mitarbeiter verschenkt“. Halloren hatte hier keine Lieferprobleme. Frühzeitig, schon im Februar, als von der Pandemie kaum die Rede war, wurden die Vorräte aufgestockt. „Unsere Lager waren rappelvoll.“ Ehlert sagte, er habe damals schon geglaubt, dass das Virus nicht auf Asien beschränkt bleibe. Gleichwohl habe es Einbußen gegeben, da die eigenen Geschäfte vom Lockdown betroffen waren.

Mit Rewe und Rossmann wurden neue Kunden gewonnen

Im Gegenzug sei es gelungen, etwa mit Rewe und Rossmann neue Kunden zu gewinnen. Insgesamt „läuft es 2020 besser als im Vorjahr“, berichtete Ehlert und zeigte sich zuversichtlich, dass ein ausgeglichenes oder leicht negatives Ergebnis erreicht werden kann. Wegen der guten finanziellen Lage sehe er das Unternehmen jedoch gut gerüstet für die Folgen der anhaltenden Pandemie.

Zufrieden zeigte sich Ehlert auch mit der Delitzscher Schokoladenfabrik. Sie habe im vorigen Jahr mit ihren 200 Beschäftigten „ein leichtes Plus“ erwirtschaftet und sei gut aufgestellt.

Von Ulrich Milde