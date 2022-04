Machern

Die Hallen im Gewerbegebiet im Macherner Ortsteil Gerichshain stehen seit gut zwei Jahren leer. Der Schriftzug der Druckerei, die sich nach Jahrzehnten vom Markt verabschiedet hat, ist noch zu sehen. Jetzt zieht wieder Leben ein. Statt Broschüren, Kataloge und Zeitschriften sollen hier im Landkreis Leipzig Rohre hergestellt werden. Das Objekt wurde von der türkischen Firma Bantboru übernommen.

„Wir wollen hier im Juni dieses Jahres einziehen“, sagt Sinan Gider. Der Chef des türkischen Unternehmens mit Hauptsitz in Gebze, das im anatolischen Teil von Istanbul liegt, schaut sich seinen neuen sächsischen Standort aus der Nähe an. „Dort“, sagt er und zeigt auf die Front über dem Bürotrakt, „kommt unser Name hin.“ Ab Sommer 2022 beginnt somit die Verlagerung des Produktionsstandorts Saarbrücken nach Gerichshain.

Erste Bewerber auf die ausgeschriebenen Stellen

Begrüßt wurden Gider und sein Niederlassungsleiter Rocco Bruno von Landrat Henry Graichen und Macherns Bürgermeister Karsten Frosch (beide CDU). Weil die Hallen schon im Juni bezogen werden sollen, muss alles schnell gehen, sagt Bruno. Deshalb werde er sich nach der Besichtigung des neuen Geländes mit zwei ersten Bewerbern auf die online ausgeschriebenen Stellen treffen.

Bantboru sucht Feinwerkmechaniker, Maschinenbediener, Lagerarbeiter, aber auch Technische Produktdesigner. Dass die Stellen für Männer wie Frauen ausgeschrieben sind, versteht sich, sagt Bruno. Das türkische Unternehmen mit insgesamt 450 Beschäftigten und zukünftigen Standorten in Südafrika und den USA habe eine Frauenquote von 35 Prozent.

Ausschlaggebend für den Umzug von Saarbrücken nach Gerichshain sei vor allem die Nähe zu den Kunden. Insbesondere nennt CEO Gider Großaufträge von BMW, Daimler und Magna. Für sie soll die Produktionskapazitäten erhöht werden.

Standort nur wenige Kilometer von BMW entfernt

Details, etwa für welche Fahrzeuge Bantburo Zulieferteile herstellen wird, nennt er nicht. Das Leipziger BMW-Werk liegt nur wenige Kilometer entfernt. Der Standort in Gerichshain sei daher ideal. Weltweit liefert das türkische Unternehmen Teile für rund 600.000 Autos zu. Das sind Rohre, die unter anderem für hydraulische Bremsen und Kraftstoffsysteme benötigt werden.

Der Markt für diese Rohre sei eng umkämpft, räumt Gider ein. In der Türkei sei man der größte Hersteller von Bremsleitungen, Kupplungsleitungen, Steuerleitungen und Kraftstoffleitungen, aber auch für Rohsysteme für Kühlgeräte aller Art. Weltweit komme man auf einen Marktanteil von vier Prozent. Der soll sich in den nächsten deutlich vergrößern. Dafür das Engagement in der Region Leipzig als erster Schritt der Internationalisierungsstrategie. Drei Millionen Euro wolle man anfangs in Gerichshain investieren und zehn Mitarbeiter in diesem Jahr, weitere zehn im darauffolgenden Jahr einstellen. Je nach Auftragslage können es mehr werden.

Invest Region Leipzig stellte Weichen für Ansiedlung

Und Niederlassungsleiter Bruno rechnet sich, wie er sagt, bei weiteren Ausschreibungen gute Chancen aus. Denn die sehr komplexe und aufwändige Herstellung von doppelwandigen, kupfergewickelten Stahlrohren für Fahrzeuge verschiedener Marken verbleibe in der Türkei. Dort sei das Lohnniveau „bei weitem“ noch nicht so hoch wie in Deutschland. Am künftigen sächsischen Standort sollen die Rohre je nach Anforderung gebogen und ausgeliefert werden. Die eigens entwickelten Produktionsmaschinen werden am neuen Standort hergestellt und wiederum in die türkischen Werke exportiert. Daher soll in Gerichshain auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufgebaut werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er freut sich, dass Bantboru insbesondere Bewerbern aus der Region neue Arbeitsangebote gibt, sagt Macherns Bürgermeister Frosch und sagt Unterstützung bei der Suche nach Personal zu. „Die Ansiedlung wurde in enger Zusammenarbeit des Landkreises, der Gemeinde und der Invest Region Leipzig erreicht“, stellt Landrat Graichen fest und deutet weitere Ansiedlungserfolge im Landkreis Leipzig an.

Von Andreas Dunte