Leipzig

Bei der weiteren Gestaltung des innerstädtischen Verkehrs müssen die Interessen der Wirtschaft stärker berücksichtigt werden. Das fordert Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer Leipzig. „Ich begrüße es, dass sich Leipzig immer mehr zu einer fahrradfreundlichen Stadt wandelt“, sagt der 52-Jährige. Aber die Diskussion dürfe nicht einseitig geführt werden. Und das werde sie nach seiner Meinung.

„Tempo 30 nochmal überdenken“

„Viele Akteure, die sich an der gegenwärtigen Diskussion zum innerstädtischen Verkehr beteiligen, verkennen komplett, welche Bedeutung der motorisierte Individualverkehr für die Wertschöpfungsprozesse in der Stadt Leipzig und dem Umland haben.“ Forßbohm, Geschäftsführer eines Bauunternehmens in Wachau, fordert deshalb die Stadtverwaltung auf, das Pilotprojekt „Tempo 30 an Hauptverkehrsadern“ noch einmal zu überdenken. „Neben tausenden Einpendlern aus den Landkreisen sind auch Handwerker und Gewerbetreibende auf das Auto für Personen- und Warenverkehre sowie als mobile Werkstätten angewiesen.“

„In Leipzig schneller als in Berlin oder Hamburg“

„Zahlreiche Einschränkungen des Verkehrs wie etwa die Reduzierung von Fahrspuren haben in den vergangenen Jahren die Durchschnittsgeschwindigkeit in Leipzig bereits deutlich gesenkt“, ergänzt Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Bereits heute betrage die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit auf den Hauptverkehrsstraßen der Stadt zur Hauptverkehrszeit 27,6 Kilometer pro Stunde. Damit komme man in Leipzig schneller voran als beispielsweise in Berlin oder Hamburg, wo im Mittel Geschwindigkeiten von 17,7 beziehungsweise 20,3 Stundenkilometer erreicht wurden. Aber im Stauranking sei Leipzig damit weit nach vorn gerutscht. Eine weitere Reduzierung des Tempos mache keinen Sinn und würde den eigenen verkehrspolitischen Zielen der Stadt Leipzig, den Verkehr zu verflüssigen, endgültig zuwiderlaufen.

„Tempo 50 auf Hauptstraßen zeitgemäß“

„Aus unserer Sicht ist die Geschwindigkeit von 50 km/h auf Hauptstraßen innerorts nach wie vor zeitgemäß. Alles andere richtet sich gegen eine schnelle und zielgerichtete Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs“, ergänzt Handwerkskammerpräsident Forßbohm. Die höhere Geschwindigkeit auf den Hauptverkehrsstraßen trage außerdem dazu bei, die Wohngebiete von Durchgangsverkehr zu entlasten und auch dem ÖPNV ein schnelles Vorankommen zu ermöglichen. Da sei man im übrigen einig mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig, die sich ebenfalls gegen eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit auf Hauptverkehrsstraßen ausspricht.

„Arbeit von Handwerkern nicht erschweren“

Hauptverkehrsstraßen, so Forßbohm weiter, hätten die Funktion, den durchgehenden Verkehr zu bündeln und - aus Sicht der Wirtschaft - die Fahrzeuge schnellst möglich durchzuleiten. Die Stadt solle ihre Ressourcen besser nutzen, um intelligente Verkehrsleitsysteme an den Start zu bringen, und sich nicht beim Thema Tempo 30 verzetteln. Alles andere erschwere die Arbeit etwa von Handwerkern und Gewerbetreibenden, führe zu längeren Wegen zu den Kunden und letztlich auch zu längeren Wartezeiten und höheren Kosten für diese.

„Umbau des Innenstadtrings grob fahrlässig“

Als grob fahrlässig bezeichnet es der Handwerkerchef, den Innenstadtring für den Fahrradverkehr umzubauen. „Ich halte es für absurd, dass Fahrradrouten, die sich nur einen Steinwurf vom Innenstadtring entfernt befinden, nicht ausreichend sein sollen, um sicheren Fahrradverkehr zu gewährleisten. Stattdessen wird durch die Stadtverwaltung auf dem Ring die Konfrontation der verschiedenen Verkehrsträger organisiert.“

„Leipzig lebt nicht nur von hippen Trendsettern aus der Südvorstadt oder aus Plagwitz, sondern in erheblichem Maße auch von den Akteuren, die mit Realwirtschaft echte und bleibende Werte schaffen, ihre Einkommen verdienen und zum wirtschaftlichen Erfolg der ganzen Region beitragen.“

Von Andreas Dunte