Krostitzer Unternehmen LRP sichert Rohstoffe aus Altautos

Krostitz

Das Potenzial ist riesig. Eine knappe halbe Million Autos werden jedes Jahr in Deutschland entsorgt. „Aber nur 20 Prozent davon landen bei zertifizierten Entsorgern wie wir einer sind“, sagt Knut Rodewald, geschäftsführender Gesellschafter der Mitteldeutschen Autorecycling Holdinggesellschaft, zu der als Tochterfirma die LRP Autorecycling Leipzig GmbH mit Sitz in Krostitz gehört. „Eine riesige Ressourcenverschwendung“, meint Geschäftsführer Marius Pohl. Das findet ­Rodewald schade – nicht nur aus unternehmerischer Sicht, denn je mehr Fahrzeuge fachgerecht entsorgt werden, desto besser ist das ­logischerweise für sein Geschäft. Sondern in erster Linie geht es ihm darum, „unseren Planeten sauber zu halten“. Da spiele die Wiederverwertung von Altautos eine wichtige Rolle.

Erfolgreich wirtschaften

LRP macht das auf zwei Wegen. So werden die aufgekauften Fahrzeuge vollständig digitalisiert. „Das dauert eine halbe Stunde“, berichtet Rodewald. Danach steht fest, welche Teile wiederverwertet werden können. Im Computer ist das gesuchte Teil, etwa der Motor für den Heckscheibenwischer oder der Außenspiegel, in Sekundenschnelle zu finden. Überwiegend Händler klinken sich in das IT-System ein und bestellen hochwertigen Ersatz. Allein in Krostitz sind mehr als 525.000 Teile aller gängigen Fabrikate auf Lager. Über eine halbe Million werden jährlich weltweit abgesetzt.

„Unser Online-Shop macht uns stark“, betont Pohl. „Damit leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur Ökologie“, ergänzt Uwe Albrecht. Der langjährige Leipziger Wirtschaftsbürgermeister ist leitender Berater der 200 Mitarbeiter zählenden Unternehmensgruppe, die neben Krostitz auch Standorte in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg und Erfurt unterhält und auf einen Jahresumsatz von rund zehn Millionen Euro kommt. „Nur, wer nach den höchsten geltenden Umweltstandards, mit ausgefeilter und ressourcenschonender Logistik agiert und über ein leistungsfähiges Lager- und Vertriebssystem verfügt, kann in Zukunft erfolgreich wirtschaften“, sagt Rodewald.

Rohstoffe wiederverwerten

Und wenn Teile kein zweites Leben erhalten? Dann geht es darum, die Rohstoffe wiederzuverwerten. In einem Mittelklassewagen sind rund 25 Kilogramm Kupfer verbaut. In einem Elektroauto können es 80 Kilo sein. Rohstoffe sind gefragt, knapp und teuer. Die Kreislaufwirtschaft wird somit nicht nur unter Klimaaspekten, sondern zunehmend ebenso ökonomisch immer interessanter. Abfall sei eine Ressource, „wir wollen den Kreislauf schließen“, sagt Rodewald.

LRP kümmert sich also darum, dass aus den Fahrzeugen beispielsweise Kupfer und Aluminium, Stahl und Nickel herausgelöst werden. „Unser Ziel ist eine Recyclingquote von 97,5 Prozent“, sagt Rodewald und betont: „Das geht nur in Masse.“ Schließlich müssten die Anlagen, in denen das geschehe, vernünftig ausgelastet sein. Das gelinge nur mit großen Stückzahlen. Allein die Krostitzer kommen mit ihren anderen Ablegern auf – Tendenz steigend – 15.000 Altfahrzeuge pro Jahr, „aus denen 15.000 Tonnen Rohstoffe gesichert werden“, so Rodewald, der seinen Betrieb in Deutschland als Marktführer sieht. Im Schnitt verarbeiten die Konkurrenten lediglich 300 Fahrzeuge jährlich. Laut Branchenexperten wäre es etwa für Flottenanbieter sinnvoll, einen großen Anbieter auszuwählen, der eine professionelle Abwicklung auch im Sinne des Umweltschutzes garantiert.

Wagen befördern, abschleppen, bergen

Das ist nicht alles. Zur Firmengruppe gehört ebenfalls die Autologistik Leipzig GmbH. Sie befördert Wagen unter anderem für Fahrzeughersteller und sieht sich in Leipzig als Nummer eins im Abschlepp- und Bergedienst. Der Marktanteil liege bei 80 Prozent. Der Betrieb ist Servicepartner vieler Marken. „Wir sind in 20 Minuten vor Ort, wenn ein Wagen liegen bleibt“, verspricht Pohl. Auch Spezialtransporte, unter anderem mit Gabelstaplern, gehören zur Angebotspalette.

„An uns hat am Anfang, als wir 1994 die Firma gegründet haben, keiner geglaubt“, sagt Rodewald. Doch die Zweifler sieht er widerlegt. „Wir sind in einer Zukunftsbranche tätig“, bilanziert der Gesellschafter. Zumal der Green Deal der EU ebenso wie die bundesdeutschen Umweltschutzmaßnahmen dazu beitragen würden, die Wiederverwertung und somit das LRP-Wachstum zu forcieren. Albrecht ergänzt: „Die Forderung aus der Politik, ökonomische und ökologische Potenziale des Recyclings umfassend zu nutzen, ist für uns bereits Leitmotiv.“

Von Ulrich Milde