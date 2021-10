Leipzig

Unternehmerinnen und Unternehmer, die überlegen, ihr hart verdientes Geld privat in Kunst zu investieren, haben bereits den ersten Schritt getan. Denn die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Investment sei das vorhandene Kunstinteresse, findet Gerd Harry Lybke, kurz „Judy“. Er muss es wissen, gilt er doch als einer der erfolgreichsten Galeristen Deutschlands. Im Gespräch erklärt er, was bei dieser Art von Anlageobjekt zu beachten ist.

Erst vorbereiten, dann sammeln

„Kunst ist ein Bedürfnis, das man in sich spüren muss. Ansonsten rate ich eher zu traditionellen Invests“, sagt der Leipziger gleich zu Beginn. Der Markt ist komplex und eine Investition oftmals riskant. Bevor das Sammeln beginnen kann, sollte man sich ungefähr ein Jahr Zeit nehmen und regelmäßig Museen, Ausstellungen, Galerien und Kunsthochschulen besuchen. In einem Notizbuch sollte notiert werden, welche Werke einem auch nach mehrmaliger Betrachtung begeistern. „Es ist wie mit Bier. Beim ersten Probieren schmeckt es scheußlich. Nach einer Weile findet man es vielleicht große Klasse“, sagt der 60-Jährige.

Zur Person Gerd Harry Lybke ist am 8. März 1961 in Leipzig geboren. Mit 22 Jahren wurde er Aktmodel an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und kam so mit Kunstschaffenden in Kontakt. Im selben Jahr gründete er seine Galerie Eigen+Art. Kurz darauf entdeckte er den inzwischen weltbekannten Künstler Neo Rauch. Sein Wunsch für die Zukunft ist, „dass ich alle Künstlerinnen und Künstler, die ich vertrete, in Museen untergebracht habe“, sagt er.

In Museumskatalogen und bei Gesprächen in Galerien erfährt man, wie viel die Kunst kostet, für die man sich interessiert. Anschließend ist es an der Zeit, ein Budget festzulegen. Wer einen Picasso möchte, braucht schon ein paar Millionen Euro, aber auch mit 400 Euro könne man spannende Kunst kaufen, so Lybke. Kunstschaffende und Galerien gewähren außerdem auch Ratenzahlungen.

Wert-Entwicklung abschätzen

Doch woher weiß man, welche Kunst an Wert gewinnen wird? „Bei aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern ist das schwer kalkulierbar. Denn am Ende verdrängen die vier oder fünf mit den besseren Kontakten die übrige Konkurrenz ihres Jahrgangs“, weiß Lybke. Jedoch gebe es Anzeichen, die eine Wertsteigerung versprechen. Ist der Lehrer Ausnahmetalent – wie Neo Rauch, der auch als Professor in Leipzig tätig war – färbt dies oft auf die Schülerinnen und Schüler ab, etwa Kristina Schuldt und Titus Schade. Wenn junge Kunstschaffende auch noch von einer Galerie vertreten und an verschiedenen Orten ausgestellt werden, ist das auch ein gutes Zeichen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einfacher sei die Investition in abgeschlossene Werke, also von bekannten schon verstorbenen Kunstschaffenden. Wie sich ihr Wert entwickelt, zeigt sich bei den Versteigerungen in Auktionshäusern. Allgemein rät der Experte, in Malerei und Skulpturen zu investieren. „Das sind nach wie vor die Evergreens auf dem Markt.“ Auch auf Kunstmessen lassen sich aktuelle Trends erkunden.

Von Pauline Szyltowski