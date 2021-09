Langes Warten auf Technik und Möbel: Lieferengpässe in Sachsen

Leipzig/Ostrau

Seit Monaten bringt der Chipmangel die Autoindustrie in Sachsen und auch weltweit aus dem Takt. Doch auch in anderen Branchen wird derzeit deswegen nur eingeschränkt produziert, stehen Bänder zeitweise still. Und das bekommen Handel und Kundschaft schmerzlich zu spüren.

Drei Monate Lieferzeit seien derzeit eher die Regel als die Ausnahme, sagt André Dähn, Chef von EP Electronic Partner in Leipzig-Schönefeld. Insbesondere bei hochwertigen Waschmaschinen und Geschirrspülern, aber auch bei Druckern und Backöfen klemmt es. Die Hersteller hätten Schwierigkeiten, weil Chips oder andere Bauteile fehlten. „Es ist aber auch so, dass viele, statt zu verreisen, ihr Geld lieber in neue Technik investieren. Die Nachfrage nach elektrischen und elektronischen Geräten ist infolge von Corona enorm gewachsen“, so der Firmeninhaber. „Bisher konnten wir aber allen Kunden helfen, bieten Ausweichprodukte an. Auf höherwertige Geräte muss dann gewartet werden.“

Die Lieferschwierigkeiten hätten auch die Möbelbranche erreicht. „Bei uns im Unternehmen halten sich die Engpässe noch in Grenzen. Aber alles deutet daraufhin, dass es schlimmer wird“, sagt Klaus Vester, Chef des familiengeführten Spezialisten für Polstermöbel VePo in Ostrau (Mittelsachsen). So klagen, wie Vester sagt, Hersteller über fehlende Federkerne für Matratzen und Polstermöbel. Auch wisse er von Händlern, dass sie Waren oder Teile aus China verspätet oder noch gar nicht erhalten haben. Der Mangel an verfügbaren Containern treibe die Preise in die Höhe. Sein Unternehmen lasse vorwiegend in Deutschland fertigen. Derzeit baue man ein eigenes Sägewerk auf. „Holz ist da, es wird aber zum Großteil exportiert.“

Wie aus Leserbriefen an die LVZ hervorgeht, gibt es bei optischen Geräten, aber auch Gartenmöbeln und Tischtennisplatten Engpässe. Bei der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) heißt es: „Unsere Mitglieder aus verschiedenen Branchen haben derzeit mit Lieferengpässen zu kämpfen.“ Außer Porsche und BMW, die wegen der Knappheit an Halbleitern zum Teil erhebliche Produktionsrückstände verzeichneten, sei auch die Optik-Industrie betroffen. „Neben Kameras für den Privatgebrauch kommt es beispielsweise auch bei Kamerasystemen im Gesundheitssektor zu Lieferschwierigkeiten“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann.

Weniger Flugbenzin bedeutet weniger Plastikprodukte

Als Ursache macht die IHK tiefgreifende Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden globalen Einschränkungen auf die Wirtschaft aus. So gibt es laut Hofmann Engpässe bei der Verfügbarkeit von Plastikteilen, wie etwa Lichtschaltern, Gehäusen, Behältern. Zurückzuführen sei das darauf, dass in Corona-Zeiten weniger geflogen und damit weniger Kerosin raffiniert worden sei. „Da aus den Abfallprodukten dieses Raffinerievorgangs aber besagte Plastikteile hergestellt werden, machen sich die Folgen des eingeschränkten Luftverkehrs letztendlich in der Produktion bemerkbar.“ Der Nachhall dieser und ähnlicher Entwicklungen sei vielerorts noch deutlich zu spüren, zum Beispiel in Baumärkten und im Geschäft mit Outdoor-Artikeln. „Auch die Situation auf dem Holzmarkt ist und bleibt vorerst angespannt – eine Entlastung bei der Liefermenge und in der Folge bei den Preisen ist nicht abzusehen“, so der IHK-Vertreter. Dies verdeutliche die globale Dimension des Problems.

Bei der Beschaffung von Waren stehe man vor pandemiebedingten Herausforderungen, teilt der Handelsverband Sachsen (HVS) mit. „Insbesondere aus dem asiatischen Raum ist die Lieferung von Non-Food-Artikeln derzeit mit einigen Herausforderungen verbunden“, sagt René Glaser, HVS-Hauptgeschäftsführer. Hersteller seien einerseits von einer schnell ansteigenden weltweiten Nachfrage überrascht worden. Hätten anderseits aber noch mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. So gebe es vielerorts noch staatliche Restriktionen oder es fehle Personal.

Seefrachtcontainer sind weiter Mangelware

„Dazu sind die Logistikketten durch die anhaltende Pandemie massiv gestört“, sagt Glaser. Beispielsweise bereite die Beschaffung von Seefracht-Containern Sorgen, „da viele Container nicht an den Orten verfügbar sind, an denen sie gebraucht werden. Die Produktion von neuen Containern kann hier nur bedingt entlasten und ist mit hohen Kosten verbunden“. Zudem seien die Linienverkehre der großen Reedereien derzeit mit enormen Unsicherheiten behaftet, Häfen könnten nicht angelaufen oder angemeldete Fracht nicht mitgenommen werden. „Insgesamt muss sich der Handel leider auf zunehmend unberechenbare Transportwege, auftretende Produktionsengpässe und damit auch auf steigende Produktions- und Beschaffungskosten einstellen.“

Noch liegen keine Erkenntnisse vor, ob diese Schwierigkeiten zu einem anderen Kaufverhalten führen, heißt es beim Einzelhandelsverband HDE. Doch klar ist: An die Weihnachtsgeschenke sollte man in diesem Jahr zeitig denken.

Von Andreas Dunte