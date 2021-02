Leipzig

Am Gebäude in der Leipziger Hertzstraße prangt noch der Schriftzug „Leesys“. Auch im Verwaltungsgebäude und in den Fabrikhallen hat sich nichts verändert. Dabei stimmt der Name nicht mehr – aus der Leipzig Electronic Systems GmbH ist die Katek Leipzig GmbH geworden. Seit Anfang Februar ist diese Umbenennung perfekt. Die Insolvenz in Eigenverwaltung ist damit beendet, das frühere Siemens-Telefonwerk hat einen neuen Eigentümer.

„In vier Monaten aus diesem Prozess herauszukommen, das ist ungewöhnlich schnell“, sagte der alte und neue Geschäftsführer Arnd Karden und bezeichnete den neuen Besitzer als „eine gute Lösung für uns, die beste, die wir finden konnten“. Karden zeigte sich davon überzeugt, dass der Standort in diesem Jahr zurück in die Gewinnzone kommen wird. Leipzig werde „ein weiteres, selbstständig geführtes Schnellboot der Katek-Flotte sein“, sagte Marc Achhammer. Er ist bei Katek für das operative Geschehen verantwortlich und jetzt zugleich auch in der Geschäftsführung der neuen Leipziger Tochter aktiv.

Dem neuen Mutterkonzern fehlte ein Werk in Ostdeutschland

Katek mit Sitz in München ist ein international tätiger Elektronikdienstleister, beschäftigt an mehreren Standorten insgesamt 2500 Mitarbeiter und kam im vorigen Jahr auf einen Umsatz von 400 Millionen Euro. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Lebenszyklus elektronischer Baugruppen und Geräte ab, von der Entwicklung über die Fertigung und Logistik bis hin zum Service nach dem Verkauf. „Leipzig passt gut in unser Portfolio“, sagte Achhammer. „Uns hat noch ein Werk in Ostdeutschland gefehlt.“

Ziel der Gruppe sei, Produktion und Wertschöpfung in Deutschland zu halten. Achhammer betonte, jeder Standort arbeite selbstständig und müsse natürlich auch profitabel sein. Hinzu kämen Synergieeffekte aus der Gruppe, was sich unter anderem in besseren Konditionen beim Einkauf niederschlage. Katek sei kein Finanzinvestor, der auf das schnell Geld aus sei. Ziel sei vielmehr, die Gruppe in Deutschland zur Nummer 2 auf dem Markt formen. „In Europa wollen wir unter die Top 10.“

Lange Tradition am Leipziger Standort

Der Leipziger Standort hat eine lange Geschichte vorzuweisen. 1925 wurde die Fabrik für Radioerzeugnisse und Transformatoren gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten die Enteignung und Eingliederung in den Herstellerverband Rundfunk- und Fernmeldetechnik. Nach der Wende übernahm der Münchner Elektronikriese Siemens die Fabrik und ließ hier vor allem Telefonanlagen bauen. 2012 wurde das Werk in Leesys umbenannt, zwei Jahre später an die Beteiligungsgesellschaft Quantum veräußert. Das Werk, in dem elektronische Baugruppen und Systeme als Komplettlösungen entwickelt und hergestellt werden, geriet in den vergangenen Jahren in die Schieflage.

Der Umsatz sank von 2016 bis 2019 von knapp 200 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro und schrieb Verluste. 2020 gingen die Erlöse nach Angaben von Karden auf „deutlich unter 100 Millionen Euro“ weiter zurück. Hauptgrund: Die Aufträge eines großen Kunden brachen um 70 Prozent ein. Das konnte durch das Neugeschäft – der Anteil erhöhte sich von 20 auf 30 Prozent – nicht kompensiert werden. Und da Karden gesehen hatte, dass sich die Situation im Laufe des vorigen Jahres nicht deutlich verbessert hatte, zog er die Notbremse.

110 von 360 Arbeitsplätze wurden abgebaut

„Es gab keinen Insolvenzgrund, also keine Überschuldung und keine Zahlungsunfähigkeit, aber personelle Überkapazitäten.“ So beantragte er im Juli Insolvenz in Eigenverwaltung „mit dem Ziel, das Unternehmen zu erhalten“. Unterm Strich wurden 110 von 360 Arbeitsplätzen abgebaut. Letztlich wurde als eine der Bedingungen für die endgültige Übernahme durch Katek ein Haustarifvertrag abgeschlossen. Ziel sei nun, „mit innovativen Produkten neue Umsätze zu generieren“. Optimistisch stimme ihn, „dass wir keinen Bestandskunden verloren haben“, sagte Karden.

Auf Marketing-Chefin Maren Geßner kommt nun eine weitere Aufgabe zu: Der Schriftzug am Gebäude wird demnächst auf Katek geändert, um den neuen Namen sichtbar zu machen.

Von Ulrich Milde