Leipzig

Ein klares Zeichen für die Digitalisierung von Schulen – das sollte er sein: der Digitalpakt Schule. Fünf Milliarden Euro stellt der Bund dafür bereit. Im Mai 2019 in Kraft getreten, haben inzwischen zahlreiche Schulen Fördermittel eingestrichen. Welche Summen die Schulen beantragt haben und in was sie investieren, variiert stark. Zwei Schulleiter aus Leipzig und eine Schulleiterin aus Taucha geben Einblick in ihren schulischen Alltag und inwiefern die Digitalisierung ihn verändert.

Kathrin Rentsch (Schulleiterin beim Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha) mit ihrem Digital-Team. Quelle: Christian Modla

Knapp 250 000 Euro hat das Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha aus dem Digitalpakt Schule bezogen. Investiert werden diese in zentrale und periphere Netzwerkkomponenten, 22 Desktop-Computer, 42 Tablets sowie sechs Anzeige- und Interaktionsgeräte, also zum Beispiel Ultra­kurzdistanz-Beamer. Die Insta­llation eines modernen WLAN-Netzes in den Häusern 1 und 2 ist noch in diesem Kalenderjahr geplant.

Genutzt werden kann vieles davon aber noch nicht. Denn dazu bedarf es noch wichtiger baulicher Maßnahmen. Doch Schulleiterin Kathrin Rentsch hofft, dass es spätestens im Herbst so weit ist. „Ich habe den Eindruck“, so die 58-Jährige, „dass es ohne die Corona-Krise noch länger gedauert hätte.“ Schließlich hätten alle erst dann bemerkt, wie wichtig diese Investitionen in die Digitalisierung der Schulen sind.

Nutzen kann das Gymnasium allerdings schon 69 Notebooks, die es im Rahmen der mobilen Endgeräteförderverordnung – eines Bestandteils des Digitalpakts Schule – erhalten hat. Ausgegeben werden sie an bedürftige Familien. Lediglich zehn Familien haben Bedarf angemeldet. „Ein Zeichen, dass die Schülerinnen und Schüler schon sehr gut mit Endgeräten ausgestattet sind. Prima!“, freut sich Rentsch. Die restlichen Notebooks werden jetzt für die Schülerinnen und Schüler vor Ort im Unterricht und durch das Kollegium zum Unterrichten genutzt, bis die Dienstgeräte da sind.

Wenig Zeit für neue Herausforderungen

Kathrin Rentsch und ihr Team setzen alles daran, ihre Schüler und Schülerinnen mit benötigter Technik auszustatten und sie auch damit vertraut zu machen. Denn gerade im Homeschooling ist diese nötiger denn je. Und so haben Schulsozialarbeiter, die Tauchaer Zeit-Tausch-Börse und die Kirchgemeinde St. Moritz eine Aktion ins Leben gerufen, über die um Technikspenden sowie Geldspenden zum Kauf von Technik gebeten wurde. Auch an der Ferry-Porsche-Challenge, die eine Million Euro für die Digitalisierung von Schulen auslobt, beteiligt sich die Schule.

Der Antrag auf Fördermittel – für das Geschwister-Scholl-Gymnasium alles andere als eine beiläufige Angelegenheit. „Wir hatten ja bloß ein halbes Jahr Zeit. Das war echt knapp, um das neben dem regulären Schulbetrieb zu stemmen“, sagt Steffen Herzog. Der 60-Jährige ist Lehrer für Informatik, Sport, Biologie sowie Technik und Computer. Außerdem war und ist er als Kopf eines fünfköpfigen Medienkompetenzteams maßgeblich am Medienbildungskonzept beteiligt und erfüllt zudem die Funktion des pädagogischen IT-Koordinators – kurz Pitko. Die große Herausforderung: „Wir mussten antizipieren, wie die neuen Möglichkeiten den Lernprozess optimieren können“, sagt er. „In unser Medienbildungskonzept flossen viele wertvolle Ideen der einzelnen Fachbereiche, der Eltern sowie der Schüler ein. Es wird ständig weiterentwickelt und aktuellen Erfordernissen, wie zum Beispiel dem Distanzunterricht, angepasst. Die Medienbildungskonzepte der einzelnen Bildungseinrichtungen waren im Frühjahr 2020 Voraussetzung für den Antrag auf Fördermittel, gestellt durch unseren Landkreis Nordsachsen.“

Mangel an Technik-Experten

Kompliziert gestaltet sich auch die Wartung und Instandhaltung all der technischen Geräte. „An jede Schule gehört jemand, der die Technik wartet“, findet Kathrin Rentsch. „Wir sind in der glücklichen Lage, durch eine kompetente IT-Firma betreut zu werden. Allerdings ist der Service, bedingt durch die immer kurzfristiger werdende und zunehmende Aufgabenvielfalt, zum Teil mit Wartezeiten verbunden.“

Ansonsten kann die Schulleiterin lediglich auf ihr Medienkompetenzteam zurückgreifen. „Da sind für die Lehrer jedoch zeitliche Ressourcen und – mit wachsender Digitalisierung – auch fachliche Bearbeitungsmöglichkeiten begrenzt “, sagt Steffen Herzog.

Sebastian Heider, Schulleiter des Bischöflichen Maria-Montessori-Schul­zentrums Leipzig. Quelle: Christian Modla

Servertechnik, WLAN-Ausstattung für alle Schulgebäude, Tablets für Schüler und Schülerinnen – das Bischöfliche Maria-Montessori-Schulzen­trum Leipzig hat die Mittel aus dem Digitalpakt Schule voll ausgeschöpft. Für das gesamte Schulzen­trum wurden circa 150 000 Euro im Rahmen des Digitalpaktes investiert.

Dafür hat sich Schulleiter Sebastian Heider zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen durch einen Antrag gearbeitet, den er als „knifflig formuliert“ umschreibt. „Mir hat sich nicht so einfach erschlossen, für welchen Bereich ich wie viel ausgeben beziehungsweise einplanen darf“, sagt er.

Interaktion sticht Zaubershow

Wohin die Reise gehen soll, davon hatte der 50-Jährige hingegen klare Vorstellungen. „Unser Ziel ist eine hohe Schüleraktivität. Deshalb haben wir uns vor allem für mobile Endgeräte entschieden. Mit einer interaktiven Tafel kann ich zwar eine Zaubershow machen, aber der Schüler schaut am Ende nur zu. Mit Tablets können die Schüler viel mehr mitmachen. Die Interaktion ist größer.“

Aktuell verfügt das Schulzentrum über 220 Tablets für 600 Schüler und Schülerinnen in Oberschule und Gymnasium sowie 20 weitere Geräte für die Grundschule. 40 Geräte gingen als Leihgabe an bedürftige Familien. Gereicht hat das jedoch nicht. Und so musste die Schule abwägen, wer bei der Vergabe Priorität hat. „Es wäre gut, wenn wir noch größere Teile der Schülerschaft ausstatten könnten“, findet Heider.

In Zukunft, so denkt er, wäre es sinnvoll, dass jeder Schüler ein Tablet bekommt. „In zehn Jahren wird kein Schüler mehr Schulbücher schleppen“, glaubt er. Ob Schulbuch oder Grafikrechner – das Tablet könne all diese Funktionen übernehmen.

Was dem Schulleiter neben weiterer Technik allerdings auch fehlt, ist eine Langzeitstrategie. Wie soll es beispielsweise weitergehen, wenn die fünf Milliarden Euro aus dem Digitalpakt ausgegeben sind? Die Technik sei schließlich circa fünf Jahre nach der Anschaffung schon wieder veraltet.

Welche Strategie gibt es für die Schule der Zukunft, wie sollen Bildung und Lernen langfristig gestaltet werden? Auf all diese Fragen vermisst Heider Antworten. „Ich habe den Eindruck, dass nicht bedacht wurde, auch dafür Geld bereitzustellen“, kritisiert er. „Der Schulträger alleine kann das nicht leisten. Aber hier fehlen langfristige Konzepte. Die Politik fährt auch hier nur auf Sicht.“

450 Rechner in der Schule

Lediglich mit Blick auf die Administration der Geräte zeichnet sich wenigstens teilweise eine Lösung ab. Im Rahmen der Administrationsförderverordnung können Schulträger ihren Bedarf für Wartung und Administration melden. Das plant auch das Montessori-Schulzentrum. „Wir haben insgesamt 450 Rechner in der Schule. Das wäre in einer Firma mindestens eine volle IT-Stelle“, sagt Heider. Lehrkräfte für Informatik können dieses Loch nicht stopfen. Theoretisch können sie für diese Aufgaben zwar freigestellt werden. Es gibt aber einfach nicht genug Personal. „Informatik ist ein Mangelfach“, so der Lehrer für Mathematik, Englisch und Informatik.

Das Ganze habe auch eine ethische Dimension. „Wir sind Menschen. Uns macht mehr aus als Aufgaben effizient zu erledigen. Die Frage sollte nicht nur sein, was die Wirtschaft braucht, sondern auch, was der Mensch benötigt, um sinnvoll zu leben, glücklich zu sein. Das Ziel kann ja nicht sein, dass jeder Schüler nur vor seinem Gerät sitzt. Wir wollen ja auch eine Interaktion zwischen den Beteiligten“, sagt er.

Uwe Hempel, Schulleiter der Sportoberschule Leipzig. Quelle: Christian Modla

Im Vergleich zu anderen Schulen ist der Bedarf an der Sportoberschule Leipzig eher gering. 30 iPads plus Hüllen hat die Schule aus Mitteln des Digitalpaktes bezogen. Geflossen sind dafür schätzungsweise 14 000 Euro. „Damit unterstützen wir bedürftige Schüler“, erklärt Schulleiter Uwe Hempel. „Das ist eine gute Sache.“

Dass die Schule im Vergleich so gut dasteht, liegt daran, dass sie erst vor zweieinhalb Jahren ihr neues Gebäude bezogen hat. Zur Grundausstattung zählten bereits zehn interaktive Displays, Beamer und Laptops in fast jedem Raum sowie eine lückenlose WLAN-Versorgung.

„Das ist Schulentwicklung“

Dass der Antrag auf die Fördermittel zu bürokratisch war, zu viele Voraussetzungen mit sich brachte, möchte Schulleiter Hempel so nicht bestätigen. „Wenn mit einem Antrag viel Geld verbunden ist, dann möchte man eben auch genau wissen, was mit dem Geld passieren soll“, sagt der 61-Jährige. Außerdem sei das von der Stadt geschaltete Portal, in das die Schulen ihren Bedarf eingetragen haben, gut zu bedienen gewesen.

Die größte Herausforderung für die Sportoberschule lag im Medienbildungskonzept. Aber: „So arbeitsreich es war, ich finde das völlig legitim. Was will ich machen, wie soll das passieren, was brauche ich dafür, wie organisiere ich Fortbildungen? Antworten auf diese Fragen zu finden – das ist Schulentwicklung“, konstatiert Hempel. Und so haben Lehrer eine Arbeitsgruppe gebildet und – neben ihrer eigentlichen Lehrertätigkeit – in sechs Wochen ein Konzept aus dem Boden gestampft.

Noch Luft nach oben

Doch auch wenn die Sportoberschule bereits sehr gut ausgestattet ist, sieht Uwe Hempel noch Potenzial für Verbesserung. Weitere Beamer und interaktive Displays hat er da vor Augen. „Uns schwebt auch vor, in jedem Zimmer mit Beamer ein AppleTV zu haben, um Inhalte von mobilen Geräten leichter auf den Beamer zu übertragen.“ Zudem wünscht sich der Schulleiter und Informatiklehrer für sein Team Tablets zur Nutzung im Unterricht. Sportlehrer könnten damit beispielsweise Bewegungsabläufe und -techniken analysieren oder Naturkundelehrer Pflanzen bestimmen.

Und Hempel spricht noch einen weiteren Faktor an: die schweren Taschen der Schüler. „Die müssen echt schleppen“, sagt er. Sein Ansatz: iPad-Klassen. Heißt: Lehrbücher sind über das Tablet abrufbar, Notizen und Anstreichungen innerhalb dieses digitalen Lehrbuchs über eine App und einen speziellen Stift möglich. Damit ließe sich auch auf dem Tablet schreiben, heißt digitale Hefter führen, sodass Handschrift und damit feinmotorische Übungen nicht gänzlich wegfallen.

Warten auf den Techniker

Probleme sieht Hempel vor allem bei der Wartung der technischen Geräte. Um die Bestandsgeräte kümmern sich bislang die Informatiklehrer. Für die neuen Endgeräte übernimmt eine externe Firma die technische Betreuung. Doch bis die sich der Lösung des Problems widmen kann, vergeht im Einzelfall auch schon mal eine Woche. „Diese Wartezeit ist ein riesiges Problem. Nun, da die Zahl der Endgeräte sprunghaft angestiegen ist, brauchen wir IT-Experten, die sich um die Schulen kümmern und diese Prozesse verkürzen“, fordert Hempel. Die Endgeräte für Lehrer dürften das Problem weiter verschärfen. „Damit lässt man uns alleine“, kritisiert der Schulleiter.

Von Patricia Liebling