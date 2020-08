Leipzig

Im BMW-Werk Leipzig gibt es einen Corona-Fall. Ein Sprecher des Werks bestätigte entsprechende LVZ-Informationen. „Wir haben sofort reagiert und den Mitarbeiter sowie Kollegen aus seinem Umfeld in Quarantäne geschickt“, sagte Sprecher Kai Lichte. Alle betroffenen Mitarbeiter könnten von zu Hause aus arbeiten. Sie gehörten der Verwaltung an. Die Produktion in Leipzig sei dadurch nicht betroffen.

Der Mitarbeiter war laut Lichte in einem Nicht-Risikogebiet im Urlaub, ließ sich aber dennoch vorsorglich auf Corona testen. Nach Erhalt der Nachricht, dass der Test positiv ausgefallen ist, habe er umgehend seinen Arbeitgeber informiert, heißt es weiter.

Strenge Hygienevorschriften im Leipziger BMW-Werk

Der Mitarbeiter habe vorbildlich gehandelt und so größeren Schaden abgewendet, so Lichte. Die in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter würden jetzt ebenfalls auf Corona getestet.

BMW hatte im Mai nach achtwöchiger Zwangspause unter strengen Hygienevorschriften wieder die Produktion aufgenommen. Neben dem Tragen von Mund-Nase-Masken in bestimmten Situationen habe man Hygiene- und Abstandsregeln erarbeitet, für die die Mitarbeiter großes Verständnis hätten, wie das Unternehmen mitteilte. Nicht nur an den Bändern, sondern auch in den Duschen, Aufenthaltsräumen und in den Kantinen habe man entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Wegen Corona: 1000 Quadratmeter Plexiglas für Schutzwände

Um beispielsweise die 1,5 Meter Mindestabstand einzuhalten, wurden unter anderem Bodenmarkierungen angebracht, Obergrenzen für Besprechungsräume definiert, Trennscheiben montiert und Pausenflächen erweitert. „Wir haben mehr als 1000 Quadratmeter Plexiglas für Trenn- und Schutzwände verarbeitet und rund 100 zusätzliche Waschbecken installiert“, sagte Werkschef Hans-Peter Kemser der LVZ.

5400 feste Angestellte arbeiten bei BMW in Leipzig. Rund 4500 von ihnen hatte BMW in Kurzarbeit geschickt – bei 93 Prozent des Nettolohns.

Von Andreas Dunte