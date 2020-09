Leipzig

Premiere in der RB-Arena: Dort geht am Sonnabend, 31. Oktober, die erste Meisterfeier über die Bühne. Die Veranstalter haben allerdings nicht in erster Linie mit Fußball zu tun. Es ist die Handwerkskammer zu Leipzig (HWK), die dort die Meisterbriefe an rund 150 Handwerker überreicht. Die gesamte Haupttribüne wird dazu genutzt, wo für den feierlichen Moment auch eine 14 mal vier Meter große Bühne entsteht. Für die bis zu 1000 Teilnehmer ist das Programm inklusive Live-Musik, Film, Poetry-Slam und Cheerleader-Show über die Stadionbildschirme zu sehen sowie über zwei weitere LED-Wände. Damit der festliche Rahmen erhalten bleibt und während der Übergabe der Meisterbriefe niemand in die Bratwurst beißt, bekommen Jungmeister und Besucher eine Box mit Speis und Trank. Die können sie nach dem Festakt vor dem Stadion auspacken.

So sieht die Einladung zur Meisterfeier in der RB-Arena aus. Die Veranstaltung ist nicht-öffentlich, Quelle: Handwerkskammer zu Leipzig

Coronabedingt kam das Gewandhaus als Ort für den Festakt nicht mehr in Frage, berichtet Volker Lux. „Aber mit RB haben wir einen sehr kollegialen Partner gefunden“, so der HWK-Hauptgeschäftsführer. Die gesamte Tribünenbreite wird benötigt, um das Hygienekonzept für Veranstaltungen einzuhalten. In der Tribünenmitte sitzen die Meisterschüler, deren Familien links und rechts. Die Reihen 1 bis 12 bleiben frei – und damit die potenziellen „Regen-Plätze“ bei schlechtem Wetter. „Die Sitzplatzzuweisung wird noch eine Schachbrettaufgabe“, blickt Lux voraus.

Die Idee zum alternativen Veranstaltungsort hatte Robert Steinbach. „RB war noch kein Meister, wir machen trotzdem eine Meisterfeier“, hatte der HWK-Mitarbeiter vorgeschlagen. HWK-Präsident Claus Gröhn und Geschäftsführer Lux waren begeistert. „Das Handwerk bietet auch und gerade in Krisenzeiten gute, erfüllende und regional verwurzelte Karrierechancen“, wirbt Lux. „Die Meisterfeier soll auch dazu beitragen, junge Menschen auf diese Chancen hinzuweisen.“

Die HWK hatte zuletzt am 22. August mit einer ungewöhnlichen Veranstaltung auf sich aufmerksam gemacht: Am 22. August feierte sie ihre Gesellenfreisprechung im Autokino-Format.

Die HWK-Bildungsakademie berät zu allen Fragen rund um die Meisterausbildung: 034291/30126

