Verwirrspiel in der Innenstadt: Während die Buch- und Blumenläden seit Montag regulär öffnen dürfen, lassen jetzt auch andere Einzelhändler Kunden, die spontan bei ihnen anklopfen, in ihre Läden. Das ist nach dem Modell Click & Meet mit Termin seit dem 8. März möglich, allerdings nur unter zwei Voraussetzungen: Es darf nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche eintreten – und die Stadt muss für dieses Modell eine Allgemeinverfügung erlassen haben. Die Stadtverwaltung hat das aber noch nicht getan; die Regelung soll erst am Mittwoch veröffentlicht werden und dann ab Donnerstag gelten. Leipzig gerät dadurch deutlich ins Hintertreffen: In Chemnitz und Dresden haben die Rathäuser bereits entsprechende Verfügungen erlassen und so für Rechtsklarheit gesorgt – dort ist Click & Meet offiziell erlaubt, an der Pleiße aber noch nicht.

Erste Warteschlangen

Doch die Realität war am Montag eine andere: Im Modegeschäft Urban Outfitters in der Petersstraße war der Eingang geöffnet und eine Mitarbeiterin ließ Kunden ein, sobald diese ihre Adressen in eine Liste eingetragen hatten. Ein paar Meter entfernt bot sich bei der Modekette H&M ein ähnliches Bild: Dort saßen zwei Verkäuferinnen am Eingang und vereinbarten mit Kunden Termine. Auch wer keinen Termin hatte, durfte eintreten, wenn die für Click & Meet vorgeschriebene zulässige Besucherzahl noch nicht erreicht war. Vor dem Modehaus Breuninger bildete sich gegen Mittag sogar eine kleine Schlange mit einem halben Dutzend Wartenden, die sofort eingelassen werden wollten. Sie durften nacheinander eintreten und mussten gleich hinter dem Eingang an einem Stehtisch ihre Adressen eintragen. „Wir lassen bis zu 200 Kunden herein“, erklärte ein Mann am Einlass. Beim Galeria-Warenhaus war es ähnlich. Auch dort wurden in der einkaufsschwachen Mittagszeit Spontan-Kunden eingelassen, wenn sie ihre Anschrift in einer Liste hinterlassen hatten. Die zulässige Kundenzahl wurde aber penibel kontrolliert – eine Stunde später durften zum Beispiel keine Spontan-Besucher mehr eintreten.

Auch die Leipziger Filialen der Elektronikhändler Mediamarkt und Saturn boten am Montag bereits Click & Meet an. Man orientiere sich „an der Corona-Grundverordnung des Freistaates Sachsen, die seit dem 8. März 2021 gültig ist“, teilte eine Sprecherin mit. Diese Verordnung sehe Öffnungen oder Click & Meet vor – gestaffelt nach Inzidenzwerten. Kunden könnten dort also mit vorheriger Terminvereinbarung vor Ort einkaufen – unter den geltenden Schutz-, Hygiene- und Quadratmeterregeln. Man habe mit Blick auf die Allgemeinverfügung „tatsächlich keine Kenntnis“ gehabt, teilte Breuninger mit und kündigte eine Prüfung des Vorgangs an. Galeria äußerte sich auf eine Anfrage bisher noch nicht.

Im Rathaus heißt es, dass diese Öffnung des Einzelhandels rechtlich noch gar nicht möglich sei. Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte, die notwendige Allgemeinverfügung müsse erst erlassen werden, die Click & Meet erlaube. Dies solle Mittwoch passieren, neben Händlern würden dann ab Donnerstag auch körpernahe Dienstleistungen abseits des Friseurhandwerks statthaft sein. Dass einzelne Händler offenbar bereits jetzt Tatsachen schaffen und ihre Läden öffnen, wollte Hasberg nicht kommentieren.

Chemnitz statuiert ein Exempel

Laut der sächsischen Corona-Schutzverordnung sind weitere Öffnungsschritte möglich, wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 konsolidiert. Dieser Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts schon am Sonntag bei knapp 48 und damit den fünften Tag in Folge unter 100. Eine Allgemeinverfügung, die weitergehende Öffnungen impliziert, hätte also schon eher verabschiedet werden können. Die Stadt Chemnitz statuiert in diesem Fall ein Exempel: Dort sollen weiterführende Öffnungen schon ab Dienstag erfolgen.

Mit der angekündigten Allgemeinverfügung tritt ein Automatismus in Kraft, der weitergehende Öffnungen wahrscheinlich macht. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in den folgenden 14 Tagen weiterhin unter einem Wert von 100, dürfen auch Freisitze von Kneipen, Kulturbetrieben und Bibliotheken unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen. Für diesen Fall befürchtet die Stadt einen „riesigen Sogeffekt“.

Mit ihrer vergleichsweise niedrigen Inzidenz ist die Stadt ein Exot. In den umliegenden Kreisen sind die Werte deutlich höher: So berechnete das RKI für den Landkreis Leipzig eine Inzidenz über 70, der Kreis Nordsachsen überschreitet gar den Wert von 100. Dass Menschen aus den umliegenden Gebieten mit rigorosen Einschränkungen dann nach Leipzig reisen, ist daher nicht unwahrscheinlich. Forcieren könnten das zusätzlich die Osterfeiertage.

Nur zufällige Klarheit im Regelungs-Dschungel

Wie undurchsichtig der Regelungs-Dschungel für viele Menschen mittlerweile ist, zeigte auch ein Beispiel aus der Mädler-Passage. Dort wollte Angelika Hüls am Montag erstmals seit Mitte Dezember endlich wieder Kunden in ihrer Boutique „Tischkultur & Accessoires“ beraten. „Ich hatte zwei Termine mit Kunden vereinbart, die das Geschäft besuchen wollten. Seit Tagen wird ja darüber gesprochen, dass Click & Meet jetzt möglich ist“, sagt die Ladeninhaberin. Doch durch einen dummen Zufall – sie fragte bei ihrer Hausverwaltung nach, wie die Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden müsste – erfuhr sie, dass das Termin-Shopping in Leipzig noch gar nicht erlaubt sei, was ihr schließlich auch von der Industrie- und Handelskammer bestätigt wurde.

„Es ist eine Unverschämtheit, dass sich unsere Stadtverwaltung so lange Zeit lässt, bis sie die notwendige Verordnung erlässt“, sagte Angelika Hüls verärgert. „Der Oberbürgermeister erzählt zwar immer, dass er die Innenstadt retten will“, echauffierte sich die Ladeninhaberin. „Aber offenbar verstehen die im Rathaus nicht, wie ernst die Situation für uns wirklich ist.“

Zwar werde Click & Meet die Situation für den stationären Einzelhandel nicht von heute auf morgen grundlegend verbessern, ist Angelika Hüls überzeugt. „Aber es ist ein Signal an die Kundschaft, dass es uns noch gibt.“ Die Kunden würden nicht nur telefonisch oder im Internet bestellen wollen und dann ihre Waren an der Ladentür abholen. „Sie wollen auch wieder durchs Geschäft stöbern, die Waren anfassen und selbst aussuchen.“

Von Andreas Tappert, Klaus Staeubert und Florian Reinke